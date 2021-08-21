金曲獎｜從瘦子到炎亞綸，流行音樂萌發出的環境新聲

文：鹿刻Luke

2021金曲獎即將登場，每年的金曲獎入圍名單類型多元，有嘻哈有搖滾，有民謠有電音，流行音樂不僅僅是娛樂，也經常反映著當代的社會所關注的議題。一首歌曲在短短5分鐘的時間，要訴說故事、傳遞理念，歌手就像是吟遊詩人一樣，透過流行音樂的傳唱，把想說的話傳到無遠弗屆的地方。

從靈魂出竅的瘦子用饒舌感嘆「今年的夏天來的早．冬天日子少」的全球熱化之聲，到摩登原始人炎亞綸用懷舊的放克音樂輕輕哼著「文明史來退化，讓摩登腐化 」。2021的金曲獎有多首入圍的作品，不約而同的指涉全球環境議題，無論是氣候變遷危機或是森林大火的末世滅絕，都反射出今年流行音樂中的環境新聲。

靈魂出竅反璞歸真——瘦子的Something I Don't Need

今年的夏天來的早

冬天日子少

科技讓人類活的老但孩子卻又生得少

森林大火繼續蔓延燒動物努力跑

當然這些都無關選舉所以新聞都沒報 ———《Don't worry about me》

2019年全球各地森林大火不斷，巴西的亞馬遜熱帶雨林、澳洲人跡罕至的叢林，前所未見的森林大火毀滅了生態環境，也威脅全球人類生存。這場大火給了瘦子靈感，他自頑童MJ116單飛之後的首張專輯《OUTTA BODY 靈魂出竅》，歌曲討論著全球氣候變遷的問題，深刻反思人類的欲望與需求帶來的影響。

我早該知道

早該知道

燒著大火的森林

自作孽後的結局 ——《Something I Don’t Need》

這張專輯是2020年最熱門的專輯之一，銷售突破預期，瘦子受訪時說起，製作專輯的緣起是他到趟菲律賓愛妮島旅行，那時候住在海邊草屋，隔壁正在蓋度假村，破壞海灘原始的樣貌，於是他寫下了「I'm thinking about something I don't need」。仔細想想，有太多對於自然的剝削、環境的消費，都源自於不需要的慾望，若我們能生活得更簡單一點，更能看見自然原本的美。

炎亞綸夢見《摩登原始人》——衝撞文明滅絕與重生

手牽手來退化 原始碼按下退化

文明史來退化 讓摩登腐化

鳥與馬在退化 輪不到我不退化

誰跟誰在退化 長出了尾巴

同樣也是由團體單飛的炎亞綸2020年推出第六章迷你專輯《摩登原始人》，名稱取材自知名的60年代美國卡通，兩個衝突的詞彙和諧的搭在一起，是摩登的腐化也是原始人的優雅，而專輯同名歌曲是人類文明的演替史，卻同時穿插著物種滅絕與的地球退化悲歌，在人類往前追求進步的同時，往復回顧沿途碎落的珍貴價值。

〈摩登原始人〉不僅展現出炎亞綸不同的曲風及面相，MV也找來七位不同的藝術家聯手呈現當代的各種環境災難，在MV中可以看到現代文明造成的大量廢棄物、排放空氣污染與污水影響環境；有捕鯨、野生動物盜獵、石虎路殺也有森林大火造成的生態浩劫。

我昨天晚上連續做了四個噩夢

夢中的2050年發生很多奇怪的事

一直到現在，這個夢也許都還沒醒過來

炎亞綸所指的2050年或許是巴黎協定全球碳中和的目標，但也可能是全球跳票的大限，若減碳順利，人類有機會拯救自己，若沒有辦法，我們將持續加速退化。炎亞綸在2020年也同時完成了一系列《一炎一行》的網路節目，他拜訪各地的專家，重新梳理生態與人類的關聯性，炎亞綸持續透過自己的影響力，希望引起更多人對於氣候變遷與環境危機的關注。

桑布伊Sangpuy〈maava〉——擁抱自然

自然環境一直都是原住民歌曲常見的題材，來自台東卑南族的金曲歌王桑布伊Sangpuy新作〈maava〉更入圍了年度歌曲獎，他的歌聲莊嚴悠遠，低喃吟唱著對於環境的愛，也帶領我們走入森林，招喚自然原始環境給予的陪伴力量，像是擁抱一樣接納著人們。

像陽光一樣溫暖

i~yanelra sadeku na senan

如樹根蜿蜒蔓生

i~na kawi tu kimirami ya

楊肅浩〈插滿煙筒管的城市〉——歌唱農村

今年金曲的台語超級新人楊肅浩則是一位宜蘭高中的國文老師，他的歌曲中充滿著對於鄉村的關懷，專輯《噶瑪蘭的風吹》邀請聽眾走入農田裡聽風、聽海、聽稻穀的聲音，娓娓道來榕樹下的故事，可以是溫柔民謠，也可以是強烈的控訴，〈插滿煙筒管的城市〉就寫出了台灣工業發展帶來的後遺症，空氣黏膩、土地變樣，工廠帶來無數污染，留給鄉村只剩下破敗。

插滿煙筒管的城市 咱的青山綠水予人來騙騙去

食人的工廠一直開 資源回收佮糞埽哪會囥鬥陣

插滿煙筒管的城市 掛著上嗽的老百姓上古意

傳承的人情味走代去 到底是誰佇拐逐家 趁大錢

金曲之後——拍謝少年〈山盟〉書寫台灣山林的悲歌

這些環境新聲還在持續傳唱，除了金曲獎的入圍作品，樂團拍謝少年近期釋出的新歌〈山盟〉的MV，就是一首講述台灣山林命運的長詩，在MV裡面的故事主角從年輕時擔任伐木工，到晚年禁伐後成為山林巡守隊，守護森林不再被濫墾濫伐，這首歌的格局壯闊有如一曲島嶼的山林史詩，提前預約了明年的金曲獎。

睏袂去的暗暝，飛去幽暗的⼭林

⽏知終點佇佗位，揣無輕鬆的跤步

啥⼈咧喝阮的名，若有看著你形影

輕聲細說講袂煞，海是上深天上闊

事實上，這些歌曲裡的環境議題許多都正在持續惡化。聯合國最新研究指出，全球將在20年內升溫1.5度，未來極端氣候帶來的災害會更加嚴重，對於人類的生存構成莫大威脅；而中研院的研究也預測，台灣可能會在50年內失去冬天，乾旱、暴雨的強度都會更加極端，民眾需要做好因應氣候變遷的準備。

這些歌曲旋律輕鬆愉快，背後的故事則是相當承重，不希望從當代事件的縮影，演變成未來災害的預言，創作者們唱出這些音樂不只是要記錄環境的慘況，更希望呼喚聽者起聲改變，成為拯救環境的力量，他們在歌曲中留下希望的種子，隨著音符飄向更遠的地方，在未來的某天，將會入土發芽、茁壯開花。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航