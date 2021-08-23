以「永續」建構消費者「信任」，將會是企業投入ESG的正向動力

文：林盈年

「永續」孕育自對生存危機的反思、來自對心之所向的規劃。面對越加具象化的災害示警，以及跨世代積累與大範圍擴散的災害風險，人們開始對各種危害群體生存之延續性的因素進行策略擬定（如：規定碳排放量、以綠色供應鏈方案延續產品生命週期等），但僅是「延續環境的饋贈能力」就是永續？

永續：透過「創造」與「尋找」，編織對未來的想像

在ESG架構中，可見「永續」不僅是對環境（Environmental）的維護，亦關注生存於環境中的社會群體（Social）的發展，同時凸顯不斷重組、分配與管理全球資源的企業一角色，透過企業對組織內部與各項營運策略的治理（Governance），來轉動對永續的實踐。

不同於千禧年發展目標（MDGs）與永續發展目標（SDGs），ESG將實踐永續的角色，從國家聚焦至企業。儘管ESG出自企業在風險控管下對營運成功的渴望，或許如同圍棋，為了取勝，必須存活且取決於佈局；但又不同於圍棋，企業更將步步所圍之地，做為對社會存活的貢獻，而非只為自身的勝利。

換言之，「永續」不全然是對既存事物的延續所採取的行動，其更貼近一個由「創造」與「尋找」交織而成的過程，亦即透過企業的治理與策略佈局，設法尋找更和諧的相處模式（企業與社會／環境、社會與環境、群體與群體之間的相處），並透過產品方案的創造，來協調與迎接各種存在（資源、合作夥伴、客戶、潛在消費者），以避免企業本身以及所處社會環境陷入無法再建構的處境。

ESG以「企業」出發談永續，不僅反映出企業在成功營運上對永續的嚮往與依賴，同時也反映了永續議題中，由企業進行「創造」與「尋找」的重要性與必要性。

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企業：「產品」是連結全球的存在，以及人們展現自我的媒介

由於各式產品在當今生活中的充斥，放眼望去，皆是來自各企業產品所堆疊、融合的景象，因此比起家庭、社會或國家，透過產品的代表性，企業反倒成為每人每天最密集接觸的有機體，而各式產品也成了人們生活中再自然不過的存在。

再加上企業跨國生產與貿易的進行，在產品的佈局上，不管是銷售市場或是各階段製程的製造地，多以跨國串聯的模式在對全球資源進行重組、分配與管理。因此，企業也成為透過產品連結起全球的存在，相對的，大眾也藉由商品的購買與使用，參與了由產品串起的全球資源網絡。

與此同時，資訊串聯與傳遞技術的快速進步，不但生動化了由產品串起的全球資源網絡，更使大眾參與該網絡的方式，跳脫出商品的購買或使用；任何透過資訊傳遞（如：社群媒體、新聞報導）認識到A產品的民眾，即便沒有購買或使用A產品，也能以分享見解或感受的方式，參與由A產品串起的資源網絡，並對該網絡發揮影響力。

尤其在大眾消費能力以及權利意識提升的情境下，資訊擴散所帶動的「消費或抵制企業產品」行動，更成為人們最容易表明立場與理念的方式，具有鮮明形象或代表事件的產品，甚至成為人們區分與確認彼此價值觀差異度的媒介。

產品網絡伴隨科技加持與民眾能力、意識的覺醒，使得由產品串起的資源網絡不再是企業單向主導的資源分配，更趨向是由企業與消費端（包含潛在消費者、非消費者）一同創造與尋找和諧相處模式的互動關係，並藉由企業展現的營運模式與佈局策略（例如：對外販售的產品、投資標的或合作夥伴的選擇、經營理念的豎立等），發起大眾共同對「What we need?」與「How we feel?」的持續反思。

企業透過產品，與全球資源及社會大眾建立的密切關係，賦予了企業在永續議題中的角色地位；而其產品在當今時空背景下，所兼具的價值觀代表性，或是喚起多國民眾關注特定社會、環境議題的能力，亦推使企業晉升為永續議題的必要參與對象。

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當大眾對企業的關注，已從業者在獲利後對社會永續的貢獻，向上延伸至業者在追求獲利過程中對永續的實踐時，ESG架構正提供了企業設法獲取支持與信任，以及與大眾共同建立和諧相處模式的參考依據，並標示出避免陷入無法再建構之處境的關鍵著力面向：「環境」、「社會」與「治理」。

ESG：企業追求永續經營的同時，亦營造大眾得以實踐永續的機會

ESG之於企業，除了做為企業建構永續的著力面向，抑或外界評鑑企業實踐環境及社會承諾與責任的程度指標外，在企業透過各種形式之產品（如：食品、日用品、建築、貸款方案等）與廣大民眾接觸的互動過程中，如何使消費端在購買、使用或投資的同時，也等同獲取實踐對環境或社會友善的機會，將會是企業投入ESG以持續滾動永續的正向動力，以及永續議題下企業商業模式的轉型樣態。

然而，即便ESG具有推動企業與消費端實踐永續的潛力，但任何對企業具有評鑑效果的指標出現，都可能迫使業者投入更多為達相關標準的治理成本，因為評鑑結果往往也涉及到企業獲取商業機會的可能性。因此，如何從企業自身較能展現永續優勢的面向與方式切入，將成為後續各種技術方案，在協助企業實踐ESG時的應對重點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航