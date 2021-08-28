【小說】《大白天的戀愛》選摘：他在社群網站上獲得「貓偵探」美名，如今成為他每晚的副業

文：金錦姬（김금희）

〈貓是如何被鍛鍊的〉

生存

哭泣的女人最令人厭煩了。常會有女人打電話來一邊抽泣著，一邊說：「我的貓不見了！」然而最後不是講到一半掛斷電話，就是在話筒裡大喊：「你很囉唆耶！還是算了吧！」當他不接這些電話的時候，他是一位擁有四十年歷史廚具公司的經理。他要計算女性做菜的動線，細心並準確地設計水槽的高度、掛鉤的類型、瓷磚的顏色、門的位置、抽屜的深度、人造大理石的圖案以及收納櫃的數量。

他偶爾會親自到施工的現場去安裝家具。他之所以具備這些技能，是因為最初他是以工人的身份進入公司的。現在，公司已經跟好幾家承包商簽訂了合約，因此總公司的員工就不必再去現場了，但他依舊喜歡這麼做。大家都認為去現場只會跟承包商折騰，實際上這樣的情況的確很常發生，但是他跑去施工現場只不過因為喜歡拿錘子敲敲打打。

如果不偶爾拿錘子敲打，透過震動讓腦袋裡發出嗡嗡的共鳴，那麼他整天就會像鑄鐵的水一樣沸騰著，生活中常會有無力感，因此能量需要某種形式的轉換，這就是他生命中活力的來源和憤怒的發洩。但是公司的上級並不喜歡他去現場，因為他總會和別人吵架並把現場情況搞得一團亂。

他跟一九八○年代時期的老闆一樣，會責罵跟要求現場的工人，但是這些年輕的工人無法忍受這樣子的態度。因為他們並不是每天清晨在人力市場找尋日薪工作的弱勢工人，而是擁有正式工作合約，聽從老闆和經理指揮，擁有專業性和組織性的勞工。公司四十年來的傳統，這種話早就過時了，沒有人願意待在一個整天挨罵的公司裡，也許公司發展的方向早就已經走偏了。

因為頻繁地發生問題，公司決定禁止他進入施工現場。但是他總會找各種藉口跟方法到施工現場，拿著錘子敲敲打打並和別人吵架，然後最後被轟出來。「毛經理！毛經理！求你別鬧事了，別再來搞亂了！」他享受著全身筋疲力竭的感覺，回到家之後還有一群貓咪在等著他。他一回到家就呈大字型躺在床上，然後貓咪爬到他身上，用四隻腳踩他並聞他的氣味。他對貓小聲地說自己是對的，他們都錯了，我才是對的！如果沒有我的話，結果肯定會是一團糟，「喵嗚！」

最近，包括他在內的四十三名員工被公司調到職能開發部門，接受生產方面的培訓。公司正在計畫與大企業合併，打算裁掉企劃、設計和銷售部門，只留下生產相關的部門，為了跟高層抗議，他甚至還闖進了會議廳，但馬上就被趕了出來。「毛經理！毛經理！這不是懲罰你，只不過是到職能開發部啊！開發部啊！」他並不相信公司說的，但職能和開發這兩個詞他卻不得不信。因為長久以來他都是相信著這些一路走來的。

當他在會議廳所做的事情被傳開後，跟他一起調到職能開發部門（位置在連張桌子也沒有的禮堂）的人，都擠到他的身邊想跟他談一談。但是，他沒有答應他們的要求在下班後一起去路邊攤、傳統酒吧、勞務辦公室或工會辦公室跟他們進行討論。他在這家公司工作的期間，每次裁員時都能倖免於難的原因，不是別的就是因為他總是獨自一個人。他不想要依賴團隊行動，而想要獨自解決問題。例如，他認為總有一天他一定會獨自面對老闆，因為他是公司裡資歷最久的人，絕對擁有充分的資格。

調職之後的第一周，他把磨砂紙和膠合板拿到公司來，作為職能開發的培訓材料。不曉得是因為價格問題還是為了達到教育效果，推車運來的只有四組材料，人們只好圍坐在一起使用。另外，他發放的磨砂紙的尺寸小得可笑，一名員工低頭看了看砂紙後走出了禮堂，向上面遞了辭呈後就沒再回來過。首先他根據人數用工業粉筆在膠合板上畫線（因為他是年紀最大的），然後他努力地切割著他負責的右邊部分。

他一邊切割，一邊回想著二十一、二十二歲時候的回憶，在經濟繁榮的時期，人人都在蓋房子並移除家中的舊式爐灶。當時，工廠像暴風一般地瘋狂運轉，但是工人們的聲勢也相當浩大，所以不斷有勞資糾紛的情況發生。雙方又是拳腳相向，又是用胡椒噴霧，所以眼睛裡常常熱辣辣的，讓他禁不住流下眼淚。

到了晚上大家又發起了聚會。

當人們聚在一起時，不光只在那裡坐著，總會有人熱烈討論。要裝傻嗎？他心裡這樣想。聚在一起喝燒酒、吃火鍋和魚乾之類的食物，光瞎起鬨是沒有用的。所有那些大聲嚷嚷的人早就被公司開除，消失在城市裡的某個地方。公司、工會主席和同事都不能信任，如果用貓的行為來說明的話，就像把四隻腳藏在身體下面，靠著忍耐而生存。

「毛科長你會來吧？」

「我不去。」

「請你務必前來。」

「我說過了不去。」他磨著磨砂紙不再做任何的回應。磨砂紙在膠合板上摩擦時發出了「沙沙沙沙」的聲音，當他感覺到磨砂紙有點燙的時候，他就會稍微停下休息或者換另一張磨砂紙後再繼續磨膠合板。

接著他又把家裡的電鑽拿到公司，很多人的家中都會有一個這樣的小型電鑽，每個周末在新聞播報結束後的購物節目上，常常會看到有人拿著電鑽在無辜的板子上努力鑽著洞。估計一個晚上能賣出五千個以上的電鑽。女員工裡面，有個人每次只要聽到電鑽的聲音就會哭出來。但對他來說，使用電鑽就跟吃飯一樣是件輕而易舉的事。

一切都進行得很順利，除了有人一直打電話到他那隻快要報廢的摩托羅拉手機之外。「嗡嗡嗡......我家的貓咪......咚咚咚！不見了，我想要找回來！」在如此混亂的生活當中，他仍舊持續做著這份工作，他在社群網站上也獲得了「貓偵探」這個浪漫的美名，接連不斷的電話讓他有些應接不暇。

這個工作一開始是在幫社區裡的流浪貓找主人的活動，如今已經成為他每晚都做的副業。但這絕對不是他願意的，他只想要每天工作八小時，一周的加班時間在十個小時左右，然後度過有貓咪們陪伴的夜晚。除此之外，他的人生裡沒有家庭，不常出門也沒有旅行的習慣。但是，在執行這項煩人的工作時，他被迫接聽那些陌生人的電話，要面對他們哭泣的聲音，還必須仔細聽事情發生的經過。

不僅如此，他還得親自去這些人的家中幫忙他們尋找，他只要進到別人家就會感到頭暈目眩。當他在別人的房子裡四處找尋時，房子裡的獨特氣味常讓他頭痛欲裂，胃裡也翻騰得難受。人總是固執地堅持著自己的生活方式，從而產生了獨有的特殊氣味。這是有特定的領域範圍並具有排他性的氣味。因為他是來幫忙找貓的，所以委託人大都對他很有禮貌而且很親切，但是無論如何，這樣令人厭煩的個人氣味是蓋不掉的，導致他工作時總是精神緊張繃著一張臉。

當然，這樣的服務並不是免費的。雖然一開始的時候是免費的，不過後來就開始收取費用。無論是否有把貓找回來，一天的費用都是十二萬韓圓。即使他的收入增加了，他卻覺得自己變得更加不幸。每當他接到委託人（愚蠢的貓主人）打來的電話時，他的心情就會變得很不好，感覺全身都不對勁。儘管如此，他之所以不能不接這些來電，並不是因為每天十二萬元圓報酬或者是害怕委託人抱怨，而是因為怕離家出走的貓會遭受苦難。

秋刀魚

在去找貓之前，他總是會先去東方食堂這家餐廳吃晚餐。這間餐廳跟他上班的公司一樣歷史悠久。十年以前，這裡本來是某家公司的員工餐廳，現在則轉型為專做來往司機的餐廳來維持生意。同時，餐桌擺放的位置也發生了變化。為了獨自來吃飯的司機著想，所有的餐桌都是面向著電視機，他喜歡這樣的擺放方式，所以每天晚上他都到這裡用餐。背的後面還有一個後背，而那個背的後面又還有一個後背，因此不太可能會受到別人關注，這點令他非常滿意。

在套餐選項中，他最喜歡的是秋刀魚套餐。事實上，大部分的魚類他都喜歡吃，但是在五千韓圓的套餐中只有秋刀魚可以選。他回想經濟好的時候，餐廳裡都會提供鯖魚和馬鮫魚，但現在不知道為何魚的價錢漲到了這麼高，他想著想著嘴巴噘了起來哼了一聲。「魚啊！魚！竟然變得如此昂貴，真的是末日啊！世界末日！」當然，對長久以來光顧的熟客，老闆娘對秋刀魚的分量是毫不吝嗇。老闆娘總是叫他盡量吃，即使不開口要求，老闆娘也會把小菜的盤子裝滿。但是，即使老闆娘有這樣的好意，他也會假裝不願意多吃，做著其他事情，然後等老闆娘看電視，或照顧其他客人的時候，再迅速地把魚吃掉。

晚餐的最後他會吃電鍋最底下的鍋巴，晚餐吃完後他才會開始工作。

「喂你好？」

「如果過了兩天，找回貓的機率就只剩一半不到。」

「喂你好？」

「在散步的時候丟的？你是去溜貓嗎？是不是神經有問題？你神經病嗎？」

「喂你好？」

「連貓的護欄都沒有裝，你還有什麼臉打電話來？」

「喂你好？」

「瘋了嗎？真的是瘋了！」

「喂你好？」

「哪個該死的外送員竟然沒有關門？」

「喂你好？」

「這個案子我不想接。」

「喂你好？」

「你在吼什麼東西？是的，貓已經跑掉了，跑得遠遠的不會回來了。」

「喂你好？」

「抱歉我對狗並不了解。」

「喂你好？」

「喂你好？」

通話大多以這樣的方式結束，只有委託人在電話裡耐心地請求他過去時，他才會展開行動。他先回到了公司，從材料倉庫中拿出工作用的背包。背包裡面有螺絲起子、推刀、釘子和錘子，還有網球網跟工作手套等工具。

書籍介紹

本文摘錄自《大白天的戀愛：我的世界布滿你走過的足跡，縱使你已遠離》，臺灣商務出版

作者：金錦姬（김금희）

譯者：杜彥文

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Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰