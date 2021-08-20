瑞典成功生產無石化參與的乾淨鋼鐵，「綠氫煉鋼」將迎來全球高鋼價時代

全世界的鋼鐵業面臨重要轉捩點，瑞典公司SSAB成功生產無石化燃料參與的「綠色鋼鐵」，而該計畫「Hybrit」由LKAB和Vattenfall等企業共同投資，並且預計將於2026年，在煉鋼工業上進行規模化後開始量產；而未來「氫」亦將成為重要的煉鋼元素，此種顛覆性的煉鋼技術革命，意味全球高鋼價時代來臨了。

瑞典成功生產無石化參與的乾淨鋼鐵

根據國際能源總署（International Energy Agency，IEA）的數據顯示，鋼鐵行業每年直接排放2.6億噸二氧化碳，在2019年這一個排碳數值，高於水泥和化工等行業的排放量。

國際能源總署直指，鋼鐵行業是「煤炭」的最大消費業者，它消耗了大約75%的能源需求。因此為了減少煉鋼時的排碳，催生了「Hybrit」計畫的誕生。

Hybrit是由SSAB、LKAB和Vattenfall等企業共同投資，誓言從根本上改變了瑞典的鋼鐵行業，開發第一種無石化燃料參與而產生的鋼鐵（無石化鋼鐵）。

該技術有可能將瑞典的二氧化碳排放總量減少至少10%，這相當於整個國家工業排放量的三分之一，未來亦有助於減少全球鋼鐵生產時的碳排放量。瑞典公司SSAB表示，8月18日已經成功生產出世界上第一種無石化鋼鐵，並將其交給了第一個客戶沃爾沃集團（Volvo）。

SSAB稱：「這是邁向完全無化石能源的鋼鐵製造價值鏈的重要一步」。未來該公司目標將於2026年於鋼鐵工業進行規模化後，開始大量生產這種綠色鋼鐵。

SSAB執行長Martin Lindqvist表示：「世界上第一個無石化鋼不僅是SSAB的一項突破，而且證明有可能實現鋼鐵業的轉型」。

而Hybrit並不是唯一一家研發乾淨鋼鐵的公司；另一家H2 Green Steel 計劃在瑞典北部建造一座鋼鐵生產設施，該設施將也是由「氫氣」提供動力生產鋼鐵。

綠氫煉鋼成為趨勢 打開鋼鐵業轉型之路

《CNBC》報導指出，一般來說鋼鐵煉製分為高爐與電爐兩種，前者是鐵礦砂開採，將鐵礦石、焦炭等融煉而成的生鐵，再以轉爐大量吹氧將鐵水脫碳成為鋼液的煉鋼製程。另一種則是利用高壓供電系統，將電流通過人造石墨電極與廢鋼，利用此高溫電弧將廢鋼熔解，最後冶煉鋼鐵。

H2 Green Steel則認為，高爐中的焦炭還原劑可以用「氫」取代，過程中也只會排放水，不會有任何有害汙染。氫也可以為電爐提供電力，有機會打造一條較為乾淨的煉鋼產業。

氫是地球上最豐富的元素之一，不但已經被廣泛運用在工業生產中，氫氣也可當燃料使用，透過化學作用發電，就是所謂的「氫燃料電池」（Fuel cell）。

H2 Green Steel正是利用這種技術冶煉鋼鐵，該公司由著名Spotify創辦人Daniel Ek所投資且支持。且預計將於2024開始投入生產，到2030年將具備年產500萬噸鋼材的能力。

氫能煉鋼已經行之有年，台灣龍頭鋼鐵業中鋼總經理王錫欽對外解釋：「綠氫已是趨勢，歐盟預計2023年綠氫產能達100萬噸、2025年1000萬噸，2030年無限量供應，歐盟綠電、綠氫規劃領先全球，台灣必須迎頭趕上。」

顧問公司麥肯錫估計，今（2021）年全球有超過30個國家公布綠氫發展藍圖，公共投資金額超過700億美元。美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）在剛剛結束的氣候變遷線上高峰會閉幕致詞中就形容：「綠氫很有機會成為世界的救贖」。

《天下雜誌》報導指出，因此綠氫的這些特性，被各國政府、企業與投資人看好，可以成為排碳大戶如鋼鐵、水泥等重工業，以及貨車、工程車、船舶，甚至飛機等大型運輸工具的最佳減碳解決方案。

鋼鐵傳統技術就是大量排碳，但要在2050年要達到零排放，使用氫氣、顛覆性的技術革命勢在必行。「這意味全球高鋼價時代來臨了」中鋼董事長翁朝棟曾經直言。也代表以後鋼鐵廠不再是想蓋就能蓋，沒減碳技術就無法生產鋼鐵，讓鋼鐵成為稀缺的戰略物資。

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核稿編輯：翁世航