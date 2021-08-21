【圖輯】奈及利亞「鬣狗人」：我們現在看到的是一種瀕臨消亡的藝術

鬣狗，可不是常見的家庭寵物，但是在奈及利亞北部，有一些人飼養鬣狗，在節慶時牽出來給街訪鄰居瞧瞧，甚至用牠們的糞便或唾液來當作藥材。

雅胡（Abdullahi Jahun）來自一個鬣狗世家。他從父親那裡學會如何馴服和照顧一隻鬣狗，靠著在奈及利亞北部巡迴馬戲團表演，來養活自己與鬣狗。

雅胡與他的鬣狗｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「從我小時候學會走路開始，與鬣狗相伴就是我的工作。我過去常常看到長輩們這樣做，耳濡目染下也喜歡上了這份事業。」雅胡如是說。

雅胡說，他兩年前捕獲了他的鬣狗，並把牠帶到一些活動中，比如節日、部落領袖的加冕儀式，還有當地特有的遊行。

雅胡和他的鬣狗，通常和馬戲團其他表演者一起出現，比如弄蛇人、鼓手和舞蹈演員。

他會請馬戲團的孩子坐在鬣狗背上，讓他們把鬣狗的頭靠向肩膀，或是靠在鬣狗的屁股上。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據觀眾的人數，雅胡每次出場的收入在8000到2萬奈拉（約20至50美元）之間。

鬣狗通常被認為是令人厭惡和邪惡的，部分原因是牠們在野外覓食的習性，但當地部落領袖瓦達（Nasiru Wada）說，鬣狗人在奈及利亞北部成為流行文化的一部分，已經有好幾代人的時間。

「鬣狗曾經很多，但現在已經很稀少了。」瓦達並補充說，由於棲息地不斷縮小，鬣狗比過去更難找到了。「我們現在看到的是一種瀕臨消亡的藝術。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

瓦達坦承，鬣狗人的行為方式可能與現代動保觀念不一致，自然主義者對捕獲和飼養鬣狗，提出了質疑。

但是當地農民卡伍（Yaya Kawu），同時也是獵人和民俗療法專家，他就和一隻鬣狗與幾條蛇，生活在奈及利亞卡諾州的一個小鎮，他說這些動物在他的小鎮，被視為日常生活的一部分。

他的土磚院子，經常吸引成群的孩子來看這些動物，有時鄰居剛宰殺了一隻山羊，也會特地送來一些肉，作為禮物送給鬣狗。

卡伍｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡伍也會販售由鬣狗糞便、唾液或毛髮製成的藥物，他說這些藥物可以治療許多疾病——甚至是青少年的不良行為。

「有些年輕人，他們吸毒，酗酒。父母來找我，我給他們一些治療，讓他們的一切都好起來。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航