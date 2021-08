拜登專訪提及「協防台灣如同北約」，是否又是口誤一場？

近期,美國總統拜登(Joe Biden)再陷入「阿富汗」風波後,各國對美國政府「失敗」撤兵,可說批評不斷。不僅如此,此次美國放棄阿富汗,並導致混亂的撤退,更讓許多美國於世界各地的盟友(如:韓國、印度、台灣)多少產生所謂的「疑美論」。

處在風口浪尖的拜登本人,決定接受美媒《ABC新聞》(ABC News)於8月19日的獨家專訪,解釋他對多項議題的看法。原先拜登應是透過此專訪,表達他對某些議題的想法。然而,他在專訪中針對台灣的發言,又讓眾人一時感到相當震驚。

在一對一的專訪中,主持人史帝芬諾波勒斯(下稱史氏)(Geroge Stephanopoulos)說:「你提到了像是中國和俄國這樣的對手。你已經可以看到中國在告訴台灣:『看吧,你們無法依靠美國啦』。」

對此拜登答辯說:「中國不說這種話才奇怪。你看,台灣、韓國、和北約的情況有根本性的不同。現在的情況是,在那座島上和在韓國,我們都同意那裡沒有內戰,而是有完整單一的政府,避免壞人對他們做「壞事」。我們會信守一切承諾。」

拜登接著又說:「我們對《北大西洋公約組織憲章》第五條作出神聖承諾,若有人要入侵或對我們的北約盟友採取行動,我們一定會回應。對日本、韓國、台灣都一樣。這根本就無法跟阿富汗的狀況比較。」

原文逐字稿對照:Sh-- why wouldn't China say that? Look, George, the idea that w-- there's a fundamental difference between-- between Taiwan, South Korea, NATO. We are in a situation where they are in-- entities we've made agreements with based on not a civil war they're having on that island or in South Korea, but on an agreement where they have a unity government that, in fact, is trying to keep bad guys from doing bad things to them.

We have made-- kept every commitment. We made a sacred commitment to Article Five that if in fact anyone were to invade or take action against our NATO allies, we would respond. Same with Japan, same with South Korea, same with-- Taiwan. It's not even comparable to talk about that.