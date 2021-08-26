美國撤軍阿富汗，為何讓歐洲盟邦有一種遭到「背叛」的感覺？

阿富汗風暴持續延燒

自8月15日塔利班（Taliban）正式接管阿富汗首都喀布爾（Kabul）後，以美國為首的西方各國可說面臨新一波危機。其中，作為當年支持美國出兵的歐洲國家，為此傷透腦筋，特別是在撤離軍隊、駐阿富汗外交人員、阿富汗當地相關人員……等。

歐洲各國也必須開始為接下來可能大量出逃阿富汗的難民潮做準備。事實上，歐洲各國在近十年早已因敘利亞為主的區域問題，面對嚴重的「歐洲難民危機」。此波阿富汗危機，很可能再引爆新一輪歐洲難民問題。

根據《政治》（Politico）於18日的報導，七大工業國組織（G7）舉辦外長視訊會議討論近期阿富汗危機，以及G7領導人峰會先做準備。根據英國首相強森（Boris Johnson）、同時也為G7輪值國主席於英國下議院（U.K. House of Commons）公布的聲明指出，英國將會團結各國，研究並討論出一份針對此問題完整的解決方法。

歐洲強烈批美阿富汗撤軍

美國這次「失序」的阿富汗撤兵，勢必讓歐洲國家感到相當錯愕且不滿。雖美國撤出阿富汗早已成現實，但如此混亂的收尾，不僅導致目前歐洲各國在阿富汗的外交人員，都受到一定程度人身安全的威脅，更讓歐洲各國政府對美國處理方式感到相當失望。

根據英國《金融時報》（Financial Times）的報導，15日於喀布爾落入塔利班手中後，歐盟國防和安全官員對美國撤軍行動批評不斷。同時，報導也警告歐洲在安全領域上的政策制定，過度依賴華府。此外，目前德國執政黨基民盟（CDU）黨主席拉舍特（Armin Laschet）於16日更指出，西方盟軍跟隨美軍撤出阿富汗，是北大西洋公約組織（NATO）創立以來的最大失敗。

不僅如此，根據《美聯社》報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）更認為，阿富汗的陷落是一場災難和惡夢，顯示出跨大西洋聯盟在情報合作上的失敗。此外，根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）的報導，波瑞爾於8月19日又說：「歐盟不能讓俄羅斯和中國控制阿富汗問題局勢。」

歐洲國家對美國阿富汗撤軍的決定，向來相當反對。從去（2020）年5月由川普（Donald Trump）政府和塔利班在杜哈簽訂的《杜哈協定》，再到今（2021）年拜登（Joe Biden）於4月宣布的撤軍時程表，歐洲國家一直以來都相當反對。其中，當然也包含近年脫歐的英國。

美國撤軍的決定，不免讓歐洲各國領袖與官員，都有被背叛的感受。

歐洲戰略自主聲浪再起

更令人擔憂的是，此次混亂的收場，再加上美國自川普政府到拜登政府所做的「撤軍決定」所引發的爭議，未來勢必會擴大歐洲「戰略自主」的聲音。《霧谷晶策》分析，近年德、法作為歐盟領頭羊大力推行戰略自主，此次阿富汗事件更驗證戰略自主的重要性，幫助歐洲加速推動戰略自主的速度和提升支持度。

若歐洲戰略自主的聲音未來持續高漲，很可能間接分化美、歐間在集體安全或其他關鍵領域上的合作。而這對於先前積極經營，且想拉近跨大西洋聯盟關係的拜登政府來說，不見得是一件好事。

Photo Credit: AP / 達志影像

拜登政府是否在跨大西洋聯盟上前功盡棄？

《霧谷晶策》分析，拜登政府自1月20日上任後，首半年全方位的修復和強化跨大西洋聯盟。從拜登上半年的外交政績來看，修復和強化這雙邊關係，有取得一定程度的進展。實際上，雖拜登政府當初阿富汗撤軍的決定，受到不少歐洲國家質疑，但這次危機前，阿富汗議題對跨大西洋關係並未有負面的影響。

然而，在阿富汗這次的混亂後，跨大西洋聯盟好不容易在拜登政府上任後重新建立起來的「互信」，恐怕會受到嚴重的影響，讓拜登上半年的努力事倍功半。即便未來拜登能好好處理此議題，但在歐洲國家的眼中，可能真覺得美國已不如以往可靠、可信。而阿富汗的失敗，也可能打擊未來雙邊在國際敏感議題上的合作可能性（特別是軍事出兵層面）。

中國坐等紅利？

而跨大西洋聯盟出現芥蒂，對原先想「聯歐制中」的美國勢必不是好消息，且原先拜登政府希望透過在阿富汗的撤軍，將其軍事和各項資源轉為投入亞洲或其他區域，以達到制衡中國的效果。

《霧谷晶策》分析，此次的阿富汗混亂的結尾，反倒造成拜登外交政策的核心之一受到嚴重影響。未來在跨大西洋聯盟雙邊互信受挫、歐洲戰略自主風氣開始盛行的情況下，要「聯歐制中」恐怕會變得更難。一方面，這對於強調「圍中」的拜登政府來說，遭受盟友質疑。另一方面，對於中國來說，這次事件反倒讓中國坐收漁利。

綜觀，此次美國的「自爆」，對拜登政府在外交政策的部署上，有不小的負面影響。不僅影響跨大西洋聯盟關係，還間接影響「聯歐制中」的核心戰略目標。除此之外，此次美國在阿富汗混亂的收尾，勢必也會影響到美國於國際上的聲譽和領導地位，美國盟友間的「疑美論」也難以抹滅。

《霧谷晶策》認為解鈴還需繫鈴人，「疑美論」只能靠美國自己破解。現在歐洲的英、德、法與亞洲的日、韓、印度或多或少都對美國的保證有所質疑。美國勢必得付出更多努力，才能收服人心。

至於台灣，倒是不用過度擔憂「疑美論」發酵，因為各黨各派都是「親美」。再加上，我們的敵對層級，不是塔利班那等級，團結都不一定會贏了，還要相互分化嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航