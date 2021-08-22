寫在東京帕運之前：從身障者需求發想，「通用設計」作為社會創新的動能

文：姜慶萱

東京帕運即將在今（2021）年8月24日開幕，台灣也有10位選手取得了競賽資格，即將在身障運動的最高殿堂展開為期13天的競技。在國際上，帕奧常使社會刷新對身心障礙的認知，2012年的倫敦帕奧以「見見超人（Meet the Superhumans）」為宣傳主軸，創下帕奧最高售票率；2016年的里約帕奧承續了這個主題，呈現身心障礙者在運動和其他專業領域發光發熱的能力與韌性。在東京帕奧前夕，也許也是我們重新審視對身障議題既有印象的時機。

社會創新動能：為身障者設計產品

近年來，「身障」與「創新」的關聯在國際上受到重視。身障人士為了突破生活中隨處可見的、因環境不友善造成的障礙，往往必須探尋替代管道與解決問題的路徑，而這種因經驗多樣性帶來的創新潛能，也越來越受到企業的重視。微軟的「看見人工智慧（Seeing AI）」應用程式即是由有視覺障礙的工程師開發，挖掘出AI協助視障者辨識環境的用途；疫情期間線上會議軟體大行其道，微軟的Teams模糊背景的功能也是由有聽力障礙的同仁發想，原先是為了方便專注讀唇的需求，後來卻受到用戶的普遍歡迎及使用。許多產品的開發，如有聲書、電動牙刷、不用手就能快速穿上的Nike flyease球鞋系列等，也是從身障者的需求發想，足見身障作為社會創新的動能。

身障創新案例，擴大一般人對於「身心障礙」的貧瘠想像

但今天在台灣，如果上Google查身心障礙一詞，接續的關鍵字常是「補助」、「鑑定」、「福利」。其中原因在關鍵評論2017年第一次身心障礙者權利公約國際審查結束後的專文「只用『生病』的角度看待身心障礙者，是台灣最大的問題」可見端倪。如何用超越健康及傷病的角度，看見身障者日常的方方面面，並且作為更包容的社會，擁抱並確保每個人的潛能有充分發揮的空間呢？以上提到的身障創新案例提供兩個啟發：確保參與及導入通用設計（universal design）。

「通用設計」核心概念為滿足全人類需求，而非僅限身心障礙者

通用設計，在聯合國身心障礙者權利公約的定義下，是指「盡最大可能讓所有人可以使用，無需作出調整或特別設計的產品、環境、方案和服務設計」，並且不排除在必要時提供輔具。也就是說，日常用品、大眾運輸、公共設施、各種店面等等，一切大眾習以為常的服務，都去盡可能地考慮到所有使用者，包括身障者的需求；不將身障當作「特殊需求」來看待，而是看見社會中多樣的需求，並儘可能地加以滿足。以有聲音及文字兩種形式的有聲書為例，聽障人士可以透過文字閱讀，視障者可以使用人聲朗讀，不僅如此，通勤族在顛簸的路程中、家長必須邊做家事一心多用的情況下、甚至是光線昏暗處，有聲書也能滿足閱聽的需求。社會環境在設計時越能考量多樣人群與情境的需求，就越能提供自由發揮潛力的空間。

目前台灣通用設計產品仍不普遍

而目前台灣通用設計的普遍程度如何呢？身心障礙聯盟在今年中回應二次（身障權利公約）國家報告的平行報告書中提到，「國家雖已將『通用設計』一詞納入部分法律當中，但仍缺乏對於其定義及內涵說明，也缺乏推廣計畫」；通用設計工作室創辦人、推廣通用設計近15年的余虹儀也坦言，通用設計的概念對大多數人仍是相當模糊。為促使通用設計的廣泛應用，身障聯盟也建議「應將通用設計入法，包括公私部門領域在內之給予定義，在各級教育、勞動、衛生醫療、交通、司法、建築環境、休閒娛樂等領域訂定規範或指引，並每年匡列預算具體規劃推廣計畫」。

身障者不僅是「需求者」，也是「創造者」

除了法規的完善以外，我們能更進一步探討的是，如何不僅僅將身障者視為使用的「需求者」，也是「創造者」？無論是產品、環境、方案或服務設計，最能確保貼近使用者需求的方法，是讓使用者也參與在設計過程中。也就是說，教育、勞動、衛生醫療、交通等各領域中盡可能地納入身障人才，就是導入多樣的視角與創造力。

這樣的觀念也越來越受到國際企業的採納和注意。管理顧問公司埃森哲（Accenture）分析140間美國企業發現，身障參與度高的公司，平均收益比同行高了28％，淨收入多了一倍；參與度逐年改善的公司，其股東獲得較高總報酬的機率比同行甚至高了四倍。就在幾個月前，500個主要跨國企業加入了價值五百強（Valuable 500）倡議，致力於將身障共融提上董事會議程。在在顯示了人才庫長久以來所忽略的身障價值。

身障不只是關於健康、福利、補助、慈善，身障者是生活中的創新者，也是許多發明的源頭。透過通用設計及確保參與，期許台灣也能打造讓身障者能充分發揮潛力的環境，讓產業享有多樣觀點帶來的創新動能，也讓每一個身障者以自己為傲。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航