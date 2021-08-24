最新研究：相較於成人，兒童的呼吸道細胞組成和免疫反應更有利於對抗COVID-19感染

議題背景

今（2021）年8月18日，國際期刊《自然：生物科技》（Nature Biotechnology）發表最新研究，研究對象涵蓋四周大的幼童到77歲成人，比較有感染和沒感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）者的上呼吸道。研究發現，比起成人，兒童上呼吸道的樹突細胞、巨噬細胞、上皮細胞，辨認病毒的受體表現量較多，也引起更強的先天性免疫抗病毒反應。

研究文獻

研究結論提到，兒童的呼吸道免疫細胞可能可提早偵測到COVID-19病毒，有更強的早期先天性免疫抗病毒反應，解釋了兒童感染病毒之後較少出現急性嚴重呼吸道症狀的原因。一起來看看專家說法。

馬偕紀念醫院兒科部副主任 張龍

2021年08月19日

1. 這份研究，與先前探討COVID-19感染兒童的嚴重程度與背後原因的研究相比，最值得公眾重視的部分是什麼？

COVID-19可感染兒童這件事己經是眾所週知，但為何COVID-19的兒童症狀較輕、重症較少則是未有定論。

一直到此篇研究給了我們直接的答案：相較於成人，兒童的呼吸道細胞的組成和免疫反應都比較有利於對抗COVID-19的感染。舉例而言，敵人（COVID-19）雖然可以搶灘登陸（感染），但在守軍（免疫細胞：T細胞、巨噬細胞­）快速反應、協同作戰，以及強大的火力反撲，很快就取得勝利。

2. 這份研究的推論是否有研究限制？

此研究取樣為輕症病人，無法得知重症者的免疫反應如何。可惜沒有檢查孩子帶病毒的時間是否較成人短。另一方面，也沒有談到後續抗體的反應，以及兒童再感染的機會是否有比成人少。

3. 了解兒童在COVID-19感染中的特性，幫助是什麼？由此研究來看，該如何面對兒童感染後症狀輕微而容易傳播病毒的情況呢？

讓我們了解到，對抗COVID-19，先天免疫（innate immunity）是非常重要的保護機制，而兒童的免疫力在這部分佔了優勢。也因為如此，孩子無症狀或輕微感染的機會也較高，只隔離生病的人有可能無法杜絶COVID-19傳染。這也是為何不管有沒有不適，大家都要配口罩及保持社交距離，以策安全。

4. 我們可以由此研究得知如何改善成人染疫後的重症嗎？

個人認為：沒有好的方法來提升成人的先天免疫來預防新冠病毒重症感染，就像成人的記憶力比不上孩子一樣，是沒辦法的事。所幸科技進步了，我們可以加強後天性免疫力（adaptive immunity），讓保護力更好。那方法就是打疫苗！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航