居家上班每天久坐超過八小時，心血管疾病死亡率增加，且憂鬱與焦慮程度較高

文：大家健康雜誌編輯部

董氏基金會最新調查發現，因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施提升為三級警戒後，排除睡眠時間，有56.9％的民眾平均每日坐著時間「超過八小時以上」，與去（2020）年4月疫情期間的調查結果相較，比例增加近兩成；在情緒狀態上受訪者以「擔心」占最多，占47.2％，其次為「平靜」（36.9％）、「焦慮」（29.8％）、「緊張」（26.8％）。

Photo Credit: 董氏基金會心理衛生中心

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，為了解民眾在全國進行三級警戒後，生活型態的改變及對情緒的影響，董氏基金會於今（2021）年6月1日至7日進行線上調查，回收有效問卷2,115份，受訪者「女性」為多，占66.7％；年齡以「21～30歲」最多，占36.5％。

結果發現，近八成六受訪者表示生活型態因疫情出現變化，以「停課／線上課程」占比最多，其次為「分流上班」及「居家上班」。民眾覺得最不習慣跟最不方便的變化前五名依序是：「外出時間減少」、「減少與親朋好友的聚會」、「外出需全程配戴口罩」、「休閒活動選擇變少」、「工作模式改變」；44.3％受訪者「不滿意」這些因為疫情造成的改變。

不過，雖然居家防疫生活有所不便，仍有些正向的回饋。51.2％受訪者表示，與親朋好友透過線上或電話等互動的頻率「有增加」；同時在這時期，「個人應用時間增加」、「與家人／親友相處」及「網路資訊或影音分享」均讓其感受到正向的經驗。

Photo Credit: 董氏基金會心理衛生中心

超過五成受訪者，居家防疫期間沒維持運動習慣

隨著疫情升溫，中央也頒布相關政策，葉雅馨指出，九成國人表示會「配合」政府的防疫措施，其中無法配合之受訪者，以「避免外出，盡量待在家裡」的方式為最多，占50％。

居家期間超過五成（52.4％）受訪者「沒有」維持運動習慣，女性「有」維持運動習慣的比例比男性高，占49.2％；「沒有」維持運動習慣的受訪者，其每日坐著時間為「13～16小時」的比例多於有運動習慣者。

面對後續疫情的變化與局勢，四成一是「悲觀」的，進一步分析發現，感到悲觀的比例，男性高於女性；沒有維持運動習慣者，也高於有運動習慣者。

Photo Credit: 董氏基金會心理衛生中心

坐愈久愈易憂鬱，安排居家生活可做有趣活動

不同於去年疫情狀況，近期防疫措施使多數民眾生活侷限於自家空間。葉雅馨提醒，在家長時間久坐，加上運動減少，不僅影響身體，也會危害到心理健康。根據國外研究指出，平日每天久坐超過八小時者，憂鬱與焦慮的程度較高；世界衛生組織也提醒，全球有四分之一的成年人身體活動量不夠，而且久坐會增加心血管疾病死亡率、睡眠減少、體重增加等。

葉雅馨建議民眾居家防疫時期，養成定時動一動的習慣，例如設定鬧鐘讓自己每小時能起身做些伸展或走動5分鐘，休息滑手機時不如打開運動app動一動，與孩子進行親子運動，讓運動變成有趣的活動。

居家生活也意味著能自己掌握更多的安排，與家人間共處的時間也變長。不妨利用這段期間為自己與家人規劃有興趣的或許久以前就想安排的活動，例如：整理照片做成影片、煮幾道創新料理等，讓防疫在家不無聊，也保持身心愉快。

Photo Credit: 董氏基金會心理衛生中心

在可控範圍做些改變、安頓身心

當外面的環境無法控制，我們必須尋求內在的彈性因應，葉雅馨建議採取以下7個措施來幫助恢復控制感。

別一直重複看新聞

知道疫情變化與防疫警戒的規定、措施與策略當然重要，因為防疫是每個人的責任，但如果這些新聞引發你過度害怕、焦慮、緊張和憂鬱，那麼不需要每小時重複觀看。若你開始感到沒有食慾、失眠、無故想哭且落淚……那就需找人聊聊或找專業協助！

心裡預演與盤算

做最壞的打算，最好的安排：防疫警戒第三級如果持續更久，這包括生活所有的不便利，如分流上班、居家上班、不能外食、外出、甚至自主管理、疑似疫病症狀時或染疫了的安排和安頓家裡所需的備用品等。當然這過程也不是全無好處，如上班族省去來回的通勤時間、有小孩的家庭多了親子相處的時間。

維持人際互動

和朋友家人保持聯繫，即便是用通訊對話或視訊。

好好整理自己

趁這時段學習靜下來思考：什麼事情對我們最重要，我們到底在乎什麼呢？此外，也可以簡單利用省下的上下班通車時間，進行更多想要的健康活動和計劃，如體能鍛練、烹飪和食用健康餐食等。

居住空間新規劃

如何利用有限的空間運動、做飯，恐怕是短時間必要的。趁機清空或布置需要用的小桌面、小空間吧！

尋找生活小確幸

花10分鐘檢視一下生活吧！看朋友傳來Line訊息的小感動；為自己試泡一杯好喝的下午茶；和長輩通電話表達久違的關心……。

發展生活新活動

自去年疫情開始，Netflix全球最大影音串流平台即崛起，前九個月就增加2810萬個新用戶。顯然看片、追劇是個選項，做料理、做運動伸展操、立定跑步、家務分擔也是。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航