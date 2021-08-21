伊斯蘭恐怖組織襲擊西非各國，布吉納法索47死慘案人民怒吼：我們受夠了！

＊首圖為2020年11月，一名逃離薩赫爾地區武裝武裝分子襲擊的婦女帶著孩子在布吉納法索境內難民營。

編譯：吳宗宜

近年來在西非薩赫爾地區（Sahel），特別是在布吉納法索、馬利和尼日境內，與蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）有關連的恐怖攻擊事件不斷攀升，讓各國深受其害。

恐怖分子越加猖狂，薩赫爾諸國無計可施

8月18日，聖戰士襲擊護送平民前往布吉納法索北部城鎮阿賓達（Arbinda）的士兵，造成47人身亡，布吉納法索通訊部證實，「一個由平民、國防安全部隊（FDS）以及保衛家園（VDP）義勇民兵組成的混合車隊，在距戈爾加吉（Gorgadji）以北25公里成為的恐怖攻擊的目標，導致30名平民、14士兵和3名義勇民兵被害。」

雙方隨後在戈爾加吉展開激烈的槍戰，布國政府表示，安全部隊擊斃58名恐怖分子、多人受傷，其餘倉皇竄逃。

戈爾加吉鎮位於布吉納法索北部的塞諾省，與馬利與尼日交界處，是聲名狼藉的邊界三不管地帶，該處是伊斯蘭聖戰士的活躍地，成千上萬的平民和士兵在這裡喪生，並向外擴散至幅員遼闊的西非薩赫爾地區。

Photo Credit:Google map

布吉納法索總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）下令自19日起全國向這起襲擊中喪命的死者致哀3天，期間政府機構的大樓全部降半旗，並且禁止舉辦慶典活動。

Plusieurs compatriotes, parmi lesquels des civils, des FDS et des VDP, sont tombés ce 18 août, entre Arbinda et Gorgadji dans une attaque terroriste.

En ces circonstances douloureuses,je présente mes condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés — Roch KABORE （@rochkaborepf） August 19, 2021

這是發生在西非最新的一起血腥殺戮，也是布國士兵在過去兩週第3次遭遇大規模攻擊，這些襲擊是針對在布吉納法索北部和西北部鎮壓聖戰組織的士兵。

8月4日，在布吉納法索北部與尼日爾邊界附近，有30人在疑似是聖戰分子的襲擊中喪生，包括15名士兵、11名平民和4名義勇民兵。8月9日，在布吉納法索西北部靠近馬利邊境的襲擊中，12名士兵喪生，8人受傷。

《美國全國公共廣播電》（NPR）報導，專門研究經濟和政策的摩洛哥新南方政策中心（Policy Center for the New South）研究員利亞穆里（Rida Lyammouri）指出，武裝分子已經證明了即使在軍隊的護送下，他們仍有能力攻擊平民，「這顯示了他們對安全部隊的位置和路線等相關訊息的掌握程度。」

附近城鎮的當地記者卡貢（Ibrahim Kagone）告訴《美聯社》，「戈爾加吉和阿賓達的居民，對該地區針對平民的恐怖攻擊升級感到震驚和擔憂。」

布吉納法索是撒哈拉以南的薩赫爾地區最貧窮的國家之一，自2015年以來，該國一直在努力反擊恐怖分子武裝團體日益頻繁、致命的襲擊，這些團體包括伊斯蘭和穆斯林支持組織（GSIM）和大撒哈拉伊斯蘭國分部（EIGS）。

這些團體最創立於布國與馬利的邊境附近，但後來蔓延到其他地區，尤其是東部地區，靠近馬利與尼日邊界處。據官方估計，這些襲擊已造成至少1400人死亡，並迫使130萬人逃離家園。

布吉納法索總統卡波雷表示，「我們打擊恐怖主義已經有一段時間了，我們取得了一些勝利，但每次都會出現新的挑戰。」

儘管有數千名聯合國、非洲各國和西方軍隊駐紮，一些國家的政府也努力與武裝分子談判，但薩赫爾地區的暴力仍持續加劇。

2012年時，與蓋達組織有關的武裝團體接管了馬利北部，薩赫爾地區陷入混亂，而雖然在隔年，法國進行了軍事干預，將這些團體擊退，但他們已逐漸壯大勢力，現在正威脅貝南和象牙海岸等西非沿海國家。在此之際，前殖民大國法國卻準備開始將其在薩赫爾地區的軍隊，從5000人減少至約2500到3000人。

2個月前，布吉納法索更發生了歷史上最慘烈的屠殺事件，6月4日至5日，伊斯蘭聖戰士在雅加省東北部的索爾汗村（Solhan）槍殺了至少138人，並讓包括2000多名兒童和近500名婦女在內，約3300人流離失所。

布吉納法索總統卡波雷譴責該起屠殺事件野蠻且卑劣，「我們已經採取措施為流離失所者提供最低限度的住宿和食物，已有7000多個家庭為此逃亡至雅加省的首府塞巴。」

《半島電視台》報導，聯合國難民署（UNHCR）發言人巴洛赫（Babar Baloch）稱該次襲擊為自2015年以來造成最多傷亡的襲擊，並指出自今年年初以來，布吉納法索已有超過15萬人流離失所，其中84％是婦女和兒童。

「布吉納法索幾個地區日益不安全，武裝團體的存在，越來越成為向有需要的人提供援助和保護的障礙。UNHCR呼籲各國採取協調一致的行動，加強對平民的保護，讓各方人道主義組織以獨立和公正的方式，展開挽救生命的干預行動。」

布吉納法索的軍隊裝備不良且訓練不足，隨著安全威脅越來越多，人們已對他們越來越不信任。政治分析師庫利巴利（Siaka Coulibaly）告訴《半島電視台》：

「自 2015 年恐怖主義在此地蔓延以來，這是在最多人死亡的一次行動中，尤其是如此多的平民死亡，這就是為什麼布吉納法索人民非常悲痛，並且對這個國家的國防、安全及遏制恐怖主義的能力有越來越多質疑。」

安全敗壞，布吉納法索民眾上街示威

布吉納法索國內裝備簡陋、訓練不足的軍隊已無法阻止極端組織，不斷惡化的安全局勢引發全國各地的動盪。7月3日，數以千計的布國人聚集在首都瓦加杜古（Ouagadougou）的街頭抗議，揮舞紅色和綠色的國旗、吹著口哨，要求政府對近日不斷增加的屠殺事件採取有效行動。

《半島電視台》報導，參與抗議遊行的反對派支持者亞戈（Alpha Yago）表示，「我們必須表現出我們的不滿，展現國民對安全與和平的渴求和失望。」一名抗議者舉著一張掛著國旗棺材的標語，並寫著「總統先生，要有勇氣做出決定。我們受夠了！」

In Wednesday's attack, 30 civilians, 15 police and four volunteers were killed and 30 wounded near the town of Gorgadji in Burkina's Sahel region in the three-border area, where gunmen linked to al-Qaida and the Islamic State roam.https://t.co/UUKwccMWse — Individual-1 （@codename_karla） August 20, 2021

這是自去年卡博雷總統連任以來，反對派和民間社會團體組織的首次遊行，卡博雷曾要求示威者推遲遊行，但反對黨領袖孔波戈（Eddie Komboigo）則表示歡迎，「儘管政府呼籲抵制全國的大規模運動，但今天，從多里到坎普蒂，從德杜古到迪布古，從瓦加杜古到迪亞帕加，各地人們都上街示威抗議日益惡化的安全局勢，在卡博雷的第1個5年任期內，官方數據顯示因恐怖組織，有1300多人死亡和120萬人流離失所，人民擔心他的第2屆任期會比第1屆更糟糕，因為自今年年初以來，已有300多人因此而死。」

民間社會領袖韋德拉奧戈（Aristide Ouedraogo）告訴《半島電視台》，「考量國家在安全面上令人毛骨悚然的現狀，是時候向領導階層發出強烈的信號，讓他們團結起來面對的時候了。」

西非建設和平網絡（West Africa Network for Peacebuilding）執行長艾澤（Chukwuemeka Eze）告訴《半島電視台》，布吉納法索的許多人都已對政府失去信心：

「每次發生襲擊事件時，總統都常常保持沉默……人們開始感到無助，他們認為襲擊事件的增加是布吉納法索政府軟弱的證據。政府需要更多與反對派和民間社會接觸，並且開發某種以人民、社區為基礎的早期預警系統。」

作為回應，布吉納法索總統卡波雷換掉了國防部長和安全部長，並自己身兼國防部長。

《NPR》報導，反對派表示，政府的改組還不夠，反對黨黨魁孔波戈表示，「我很傷心看到在一個星期有那麼多的人死亡和軍事裝備被破壞，現在儘管政府進行了重組，但我相信卡波雷總統對恐怖主義仍然沒有任何策略或解決方案。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺