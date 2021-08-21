境外生入境核准重啟：抵台後優先入住集中檢疫所，「14+7」且PCR兩次才能進校園

（中央社）教育部昨（20）日證實，中央流行疫情指揮中心已批核境外生專案入境，預計23日發函各校。境外生須居家檢疫14天、期間完成2次採檢後，再7天自主健康管理才能進校園。

教育部晚間向《中央社》記者證實，指揮中心已批核境外生專案入境，後續將由教育部依指揮中心意見修正申請及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作業，預計23日發文，重啟境外生入境，已請各校預先準備。

教育部長潘文忠日前表示，會以境外學位生優先，包括學位生新生及華獎生（教育部華語文獎學金受獎者），合計約1萬3000人。後續依過去優先順序，會再考量開放短期華語生、交換生等。

依教育部規劃，境外生入境作業須由學校造冊函送外交部、內政部等辦理簽證、入出境許可證。學生取得簽證並訂妥班機、檢疫場所，由學校線上申請取得同意函，登機前應檢具3日內核酸檢測（PCR）陰性報告。

學生入境時須採深喉唾液及PCR檢測，並於檢疫場所居家檢疫14天；檢疫期間第10到12天，須以「家用快篩」採檢一次，第12到14天（期滿前）再PCR檢測一次。

檢疫期滿後，境外生仍須7天自主健康管理後才可進學校。教育部已於13日發文各校，啟動境外生安心就學方案，提供線上註冊等各類彈性修業機制，協助銜接正式課程。

9月開學在即，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，開放境外生來台的方向已定，細節還在討論，但檢疫程序不會鬆綁；開學後是否對學生普篩，還有待和教育部、專家研議。

國內COVID-19疫情降溫，眼看9月開學在即，台灣至今卻尚未開放境外生入境。

根據教育部規劃，境外生入境前後都要採檢、檢疫，才能進入校園，境外生權益小組今天呼籲台灣政府簡化流程，儘速協助境外生入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，境外生「要開放的方向已經定了」，只剩細節還在討論，但入境後的檢疫有其規定，必須照程序進行，校園內的防疫規定則是由教育部制定。

另外，近期也有教育團體、家長團體呼籲提出開學的防疫配套措施，並且對學生進行全員篩檢，落實雙重把關。陳時中指出，學生全員篩檢方面，除了要和教育部討論可行性及費用問題，也會和專家就專業角度，討論此作法是否有意義。

因應開學，台北市政府也祭出學生確診新規定，只要一人染疫、全班都要隔離，但未滿12歲學童隔離須有人陪同隔離。陳時中說，目前中央規定只要有一人確診，同班級需要停課，不同班級2人確診則全校停課，地方政府可提出加嚴措施一起討論。

在台陸生：只有少數人有重新入境問題，大部分陸生都沒回家

教育部昨天證實，中央流行疫情指揮中心已批核境外生專案入境。有在台陸生表示，他們多是去（2020）年下半年才陸續抵台，考量來回隔離成本，大多未返家，只有少數人有重新入境的問題。

教育部長潘文忠日前表示，批核境外生專案入境會以境外學位生優先，包括學位生新生及華獎生（教育部華語文獎學金受獎者），合計約1萬3000人。

教育部先前推估，110學年度第1學期約有1萬1500名境外生新生。若依此推算，扣除華獎生人數，這次專案入境的陸生人數並不多。

綜合在台陸生、陸生團體志工說法，受到COVID-19疫情影響，陸生去年8月起才陸續分階段回台，多數人返台結束隔離回到校園已10月、11月，加上來回隔離成本高，因此多數人寒暑假均未返回中國大陸。

就他們觀察，今年5月台灣爆發疫情後，確實有部分陸生返回中國大陸，又以即將完成學業的應屆畢業生為主，剩下的則是有實習或學術研究需求的人。

北京當局去年4月以COVID-19疫情為由，片面宣布暫停中國大陸各地畢業生來台，只有已在台灣高校（大學）就讀並願意繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

教育部5月表示，陸方今年仍比照去年模式，暫停中國大陸各地畢業生來台，因此台灣今年仍暫緩陸生學士班招生作業，僅碩士班、博士班招收在台應屆畢業陸生，核定名額規模維持為1500名。

據109學年度註冊與畢業人數統計推估，截至目前，在台陸生約5700餘人。

優先入住集中檢疫所，已調度1500床

教育部表示，境外生將優先入住集中檢疫所，已調度1500床，學校也可安排住防疫旅館，如要在宿舍檢疫，須通過衛政機關檢核，且須是校外宿舍。

依照教育部規劃，境外生須居家檢疫14天、期間完成2次採檢，之後再進行7天自主健康管理，才能進入校園。一共21天若都要住檢疫旅館，恐要花費新台幣4到5萬元，對學生來說是一筆不小的負擔。

教育部回應《中央社》記者指出，境外生將優先入住集中檢疫所，指揮中心已提供1500床供調度。視入境人數與檢疫量能，學校也可安排入住防疫旅館，如果要讓學生在宿舍檢疫，仍須和上學期一樣，安排1人1室的「校外宿舍」，並經過地方政府衛政機關檢核通過。

相關採檢及健康監測，都是依照指揮中心規定辦理。自國外入境者，於居家隔離或居家檢疫期滿前1日，無論有無症狀，都須進行PCR檢測，採檢所需相關費用由政府支應。

境外生團體希望檢疫期滿後的7天自主健康管理，能開放入住學校宿舍，減輕住宿費負擔。教育部表示，如要入住校內宿舍，學校宜安排1人1室，且要做好個人防護措施。大學也可自籌經費補助學生防疫期間的住宿支出。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺