2021/08/21,
社會

殺蝸牛犯法嗎？港博士生「灑鹽殺蝸牛」被捕惹熱議

殺蝸牛犯法嗎？港博士生「灑鹽殺蝸牛」被捕惹熱議
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

律師界認為，這宗案件是否構成犯法，關鍵在於是否蓄意殘害或令蝸牛受到不必要痛苦。

（中央社）殺害蝸牛算犯法嗎？一名據稱是香港理工大學的博士生近日向幾隻爬行的蝸牛灑上鹽巴，導致蝸牛死亡，遭警方逮捕。這個議題近日成為港人關注和熱議的城市話題之一。

事件的起因，是本月初有市民報警，指有人在九龍尖沙咀一個水池向幾隻爬行的蝸牛灑上鹽巴，導致蝸牛死亡。

警方動物罪案警察專隊接報後介入調查，16日拘捕了這名報稱是理工大學博士生的26歲男子，指他涉嫌殘酷對待動物。男子其後獲准保釋。

事件日前見報後，成為市民在社群平台熱烈討論的話題，他們提出各種千奇百怪的質疑，比如，若殺害蝸牛被捕，實驗室的小白鼠被解剖，是否也是虐待；餐廳大廚烹煮的法式蝸牛，是否也屬違法；拍殺蚊蟲是否會被捕等。

綜合各方訊息，討論者大都認為，蝸牛在野外是害蟲，等同蟑螂，警方採取拘捕行動並不合理。

不過，有別於一般市民的看法，律師界認為，這宗案件是否構成犯法，關鍵在於是否蓄意殘害或令蝸牛受到不必要痛苦。

《大公報》報導引述大律師陸偉雄說，被捕者是否構成犯法，關鍵在於「不必要痛苦」。

他表示，從正常人理解的方法宰殺家禽、食魚等，不能算是犯法，而拍打蚊蟲、不小心踩死蝸牛，也不能算是觸犯「殘酷對待動物罪」。

但如果以灑鹽方式導致蝸牛受到不必要的痛苦，便可能構成犯法，「好（很）簡單，你可以一腳踩死牠，但不能折磨牠。你可以一腳踩死一隻蟑螂，沒人會覺得有問題，但不可以綁它慢慢燒死。」

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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