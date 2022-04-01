專訪大馬藝術家冼佩珊：怡保有個「時光隧道」，那裡的跳蚤市集是這城市的縮影
我們想讓你知道的是
要證明一個城市存在過，除有形的老屋老店遺跡，那就是跳蚤市集了。台灣慢工出版邀請了擅長微小插畫及紙雕裝置的馬來西亞藝術家冼佩珊（NOvia Shin），以怡保的跳蚤市集為舞台，結合漫畫、繪本、筆記本各種元素，帶著讀者了解怡保這以錫礦發跡的城市的歷史。
身為一名怡保人，當我拿到也是同鄉的冼佩珊剛出版的《生鏽市集 Pasar Karat》時，翻開內頁看一幅幅趣味橫生的圖畫，我直覺地認為應該是在說她父親，帶她從小到大去逛跳蚤市集的故事吧。
然而，直到我看見書中寫這一句「究竟，喜歡修復生鏽物件的他，能不能修復我們之間生了鏽的關係呢？」才意識到原來書中的男主角是Novia的男友啊！
專訪Novia時才跟她求證，原來那真的是他男友，儘管看起來也畫得像父親。而書中這種無明言的關係，就像是書中出現的各種有趣的老物品，需要更多想像力，才能建構背後的故事。
Novia說「有的收藏家喜歡收很貴的東西，不過我的興趣就不在那邊啦」，她說喜歡到跳蚤市集收購人們留下的老照片，還有各種證明個體存在過的文件。
透過書中她所列出的自身收藏品，還有在跳蚤市集的見聞，也讓我意識到可以用不同的方式去認識一個城市。
跳蚤市集是城市的縮影
怡保是19世紀末在馬來半島霹靂州發展起來的城市，由於擁有豐富的錫礦，吸引了資本家來此開發，也引進了中國勞工南來，早就了至今怡保依然是個以華裔為主的城市。
Novia說，跳蚤市集就是一個城市的縮影，而在怡保的跳蚤市集，就出現了許多和採礦活動有關的老物品。
在馬來文裡，跳蚤市集寫作「pasar karat」，直譯就是「生鏽市集」。當然，一個跳蚤市集所賣的老東西，不會只有能生鏽的金屬物件，像Novia在在古城馬六甲的見過許多陶瓷、古幣，這些老物品可能是從馬六甲的岸邊、河床撈上來的，見證了馬六甲曾是國際大港的風光史。
至於Novia所生活的吉隆坡，她說有名的茨場街跳蚤市集「老鼠巷」所販售的東西，則多是較現代化的東西，如二手電器、3C產品，而且東西可能來歷不明。而另一個她常去的，則是在購物商場Amcorp裡週末擺攤的跳蚤市集，那裡環境較舒服、乾淨，所售賣的老物品價格也偏高。
Novia最鍾情的，始終是家鄉的跳蚤市集。
怡保有名的白咖啡，就發源於市區19世紀就出現的舊街場，而怡保的跳蚤市集，則是在20世紀初才出現的「新街場」，儘管放在今日的標準已不新了。怡保跳蚤市集的位置，就在馬來西亞的華裔政黨-馬華公會怡保黨部旁邊的馬路，而這條馬路有個好聽的名字，就叫「荷里街時光隧道」（Jalan Horley Meomory Lane），市集是每逢週日早上才營業，位居馬路兩旁的攤位，至少綿延500米長。
「荷里街時光隧道」，也曾是我去台灣留學前的年少時期常溜達的地方，想著哪天有機會可買個老底片相機回去。我以為這裡也是Novia年少時期會來的地方，沒想到她說小時候沒去過那裡，而是高中畢業離開怡保後，認識了男友才接觸到各地的跳蚤市集。
Novia的男友在吉隆坡經營一家舞台道具製作公司，需要到跳蚤市集找尋合適的道具，因此她對跳蚤市集的初體驗是從吉隆坡開始的，接著才開始到全馬各地的跳蚤市集走透透。對Novia來說，儘管她還沒走完全國的跳蚤市集，但家鄉的跳蚤市集已是她見過最具規模的。
在「荷里街時光隧道」，Novia收集了許多「有趣」的老照片，如一張黑白的無頭裸女照，還有多張被流到市面的謀殺案案發現場照。除了照片，Novia也喜歡收集老文件，因為這些文件見證了一個人的存在，如買了一張英殖民政府允許開礦的執照，而申請者居然是一名華裔女性，這讓她感到驚奇，因為過去大眾對馬來西亞華裔錫礦商的印象，多是男性。
關於「荷里街時光隧道」人聲鼎沸的盛況，還有妙趣橫生的叫賣場景，大家除了可以在YouTube找到相關影片瀏覽外，也可以尋找馬來西亞已故導演雅絲敏拍的經典電影《SEPET》（馬來文「單眼皮」），這部片是講述一位華人男性與馬來少女跨族群愛戀的故事，而他們邂逅的地方就是怡保跳蚤市集，片中也難得記錄了「荷里街時光隧道」在90年代的影像。
最後，Novia感嘆地說，因為疫情的關係，如今怡保「荷里街時光隧道」人潮已不如從前，希望疫情早日消散，讓這裡不會真的變成生鏽的市集。
藝術家介紹：
NOvia Shin 冼佩珊
出生於1988年，馬來西亞怡保人。多媒體及平面設計出身，於 2016年獲得馬來西亞國家美術館舉辦的Bakat Muda Sezaman‘16當代青年藝術大獎。
至今的作品包含插畫，漫畫，動畫、裝置、袖珍藝術，看似不同的藝術媒介，卻都是在「記錄」，希望用有趣的方式告訴大家在建築或社群背後，被藏著的故事。
相關活動：
《生鏽市集 Pasar Karat》新書發表原畫展
展期：2022/2/19（六）～2022/4/3（日）
展覽地點：童里繪本洋行（台北市大安區潮州街15號）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元