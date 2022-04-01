專訪大馬藝術家冼佩珊：怡保有個「時光隧道」，那裡的跳蚤市集是這城市的縮影

身為一名怡保人，當我拿到也是同鄉的冼佩珊剛出版的《生鏽市集 Pasar Karat》時，翻開內頁看一幅幅趣味橫生的圖畫，我直覺地認為應該是在說她父親，帶她從小到大去逛跳蚤市集的故事吧。

然而，直到我看見書中寫這一句「究竟，喜歡修復生鏽物件的他，能不能修復我們之間生了鏽的關係呢？」才意識到原來書中的男主角是Novia的男友啊！

Photo Credit：冼佩珊 《生鏽市集》作者冼佩珊

專訪Novia時才跟她求證，原來那真的是他男友，儘管看起來也畫得像父親。而書中這種無明言的關係，就像是書中出現的各種有趣的老物品，需要更多想像力，才能建構背後的故事。

Novia說「有的收藏家喜歡收很貴的東西，不過我的興趣就不在那邊啦」，她說喜歡到跳蚤市集收購人們留下的老照片，還有各種證明個體存在過的文件。

透過書中她所列出的自身收藏品，還有在跳蚤市集的見聞，也讓我意識到可以用不同的方式去認識一個城市。

Photo Credit：慢工出版

跳蚤市集是城市的縮影

怡保是19世紀末在馬來半島霹靂州發展起來的城市，由於擁有豐富的錫礦，吸引了資本家來此開發，也引進了中國勞工南來，早就了至今怡保依然是個以華裔為主的城市。

Novia說，跳蚤市集就是一個城市的縮影，而在怡保的跳蚤市集，就出現了許多和採礦活動有關的老物品。

在馬來文裡，跳蚤市集寫作「pasar karat」，直譯就是「生鏽市集」。當然，一個跳蚤市集所賣的老東西，不會只有能生鏽的金屬物件，像Novia在在古城馬六甲的見過許多陶瓷、古幣，這些老物品可能是從馬六甲的岸邊、河床撈上來的，見證了馬六甲曾是國際大港的風光史。

至於Novia所生活的吉隆坡，她說有名的茨場街跳蚤市集「老鼠巷」所販售的東西，則多是較現代化的東西，如二手電器、3C產品，而且東西可能來歷不明。而另一個她常去的，則是在購物商場Amcorp裡週末擺攤的跳蚤市集，那裡環境較舒服、乾淨，所售賣的老物品價格也偏高。

Photo Credit：慢工出版

Novia最鍾情的，始終是家鄉的跳蚤市集。

怡保有名的白咖啡，就發源於市區19世紀就出現的舊街場，而怡保的跳蚤市集，則是在20世紀初才出現的「新街場」，儘管放在今日的標準已不新了。怡保跳蚤市集的位置，就在馬來西亞的華裔政黨-馬華公會怡保黨部旁邊的馬路，而這條馬路有個好聽的名字，就叫「荷里街時光隧道」（Jalan Horley Meomory Lane），市集是每逢週日早上才營業，位居馬路兩旁的攤位，至少綿延500米長。

「荷里街時光隧道」，也曾是我去台灣留學前的年少時期常溜達的地方，想著哪天有機會可買個老底片相機回去。我以為這裡也是Novia年少時期會來的地方，沒想到她說小時候沒去過那裡，而是高中畢業離開怡保後，認識了男友才接觸到各地的跳蚤市集。

Novia的男友在吉隆坡經營一家舞台道具製作公司，需要到跳蚤市集找尋合適的道具，因此她對跳蚤市集的初體驗是從吉隆坡開始的，接著才開始到全馬各地的跳蚤市集走透透。對Novia來說，儘管她還沒走完全國的跳蚤市集，但家鄉的跳蚤市集已是她見過最具規模的。

在「荷里街時光隧道」，Novia收集了許多「有趣」的老照片，如一張黑白的無頭裸女照，還有多張被流到市面的謀殺案案發現場照。除了照片，Novia也喜歡收集老文件，因為這些文件見證了一個人的存在，如買了一張英殖民政府允許開礦的執照，而申請者居然是一名華裔女性，這讓她感到驚奇，因為過去大眾對馬來西亞華裔錫礦商的印象，多是男性。

關於「荷里街時光隧道」人聲鼎沸的盛況，還有妙趣橫生的叫賣場景，大家除了可以在YouTube找到相關影片瀏覽外，也可以尋找馬來西亞已故導演雅絲敏拍的經典電影《SEPET》（馬來文「單眼皮」），這部片是講述一位華人男性與馬來少女跨族群愛戀的故事，而他們邂逅的地方就是怡保跳蚤市集，片中也難得記錄了「荷里街時光隧道」在90年代的影像。

最後，Novia感嘆地說，因為疫情的關係，如今怡保「荷里街時光隧道」人潮已不如從前，希望疫情早日消散，讓這裡不會真的變成生鏽的市集。

藝術家介紹：

NOvia Shin 冼佩珊 出生於1988年，馬來西亞怡保人。多媒體及平面設計出身，於 2016年獲得馬來西亞國家美術館舉辦的Bakat Muda Sezaman‘16當代青年藝術大獎。 至今的作品包含插畫，漫畫，動畫、裝置、袖珍藝術，看似不同的藝術媒介，卻都是在「記錄」，希望用有趣的方式告訴大家在建築或社群背後，被藏著的故事。

相關活動：

《生鏽市集 Pasar Karat》新書發表原畫展 展期：2022/2/19（六）～2022/4/3（日） 展覽地點：童里繪本洋行（台北市大安區潮州街15號）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元