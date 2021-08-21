2021/08/21,
藝文

【2021金曲獎】最佳新人?te壞特：極具個人特質發展的潛力，體制內的乖學生順利追夢

【2021金曲獎】最佳新人?te壞特：極具個人特質發展的潛力，體制內的乖學生順利追夢
Photo Credit: 台視提供

我們想讓你知道的是

第32屆金曲獎最佳新人得獎名單。

今年最佳新人和過往相比同樣競爭激烈，風格迥異各有千秋，評審團主席鍾成虎此前就表示：「新人作品的完整性以及潛力，各自有不同的樂風，非常多元。」而今晚的新人獎頒獎者由2019年的新人獎得主ØZI擔綱，得主為?te壞特，從YELLOW、熱寫生、李浩瑋、青虫aoi、理想混蛋、李友廷等勁敵中脫穎而出。

最佳新人獎／te／台視提供01
Photo Credit: 台視提供

?te壞特走向音樂路前，先考進了醫學院，但到了大三進而休學追尋音樂夢想。兩年前，?te壞特在網路推出首支單曲〈Cazzo〉，至今在YouTube累積133萬點擊數字，之後又陸續推出多首熱門歌曲，引人注意。

?te壞特出道至今在螢幕面前始終保持神秘，大帽子、墨鏡擋住其真實樣貌，始終引人好奇，不過?te壞特擁有的慵懶嗓音迅，則讓她速崛起於當今的華語樂壇，?te壞特希望樂迷關注的是嗓音而非顏值，因此採取其特立獨行的方式。

？te壞特入圍金曲 鼓勵勇敢追夢年輕人
Photo Credit: 夢芝林x夏葛耳提供
?te壞特

對於?te壞特獲得新人獎，評審團稱其「極具個人特質發展的潛力」。

?te壞特則在台上表示，謝謝評審，謝謝製作人，謝謝爸爸媽媽辛苦養我長大，阿嬤舅舅二阿姨，謝謝我的經紀人、我的吉他老師因為你我才認識爵士樂然後開始寫歌、謝謝好朋友工作室，還有我的英文老師，因為你我才會講更多不同的語言。

?te壞特進一步發表感言，表示：「我是在體制內不斷努力往前跑的那種學生，然後其實我今年才畢業，才脫離那個體制，20歲當我感到迷惘困住時，我選擇休學停下來聽自己的內心，那是別人不理解的決定，但現在回想起五年前那段停滯的時光，是我人生改變的開始，我親身試過了，請你們不要害怕，勇敢看自己內心的需要，你們也可以。」

最終?te壞特照慣例在台上演唱歌曲，以〈Seh Ah Seh〉劃下句點。

到了後台，?te壞特接受訪問時則談到疫情，?te壞特說：「這段時間反而更去想自己心裡的問題，比如很多時候，忙的時候，有時候逃避自己的情緒，讓它們累積起來，但現在疫情我都會讓這些東西慢慢釋放、慢慢內省，有些壓力可以找到方法排解。我現在是全職做音樂，我會努力的。『怪獸新人』過獎了，謝謝大家喜歡，我非常幸運，我會加油。」

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Photo Credit: 台視

最佳新人獎（粗體為得獎者）

  • YELLOW／浮世擊
  • 熱寫生／豆皮少年
  • 李浩瑋／Diamond In The Rough
  • 青虫aoi／有你的故事
  • 理想混蛋／愚者
  • 李友廷／如果你也愛我就好了
  • ?te壞特／A Bedroom of One’s Own

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


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