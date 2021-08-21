【2021金曲獎】最佳樂團落日飛車：打破華語音樂美學藩籬，透過音樂發現對生命的熱愛

2021年第32屆金曲獎最佳樂團，在頒獎人「三金得主」乱彈阿翔、「四分衛」阿山的口中揭曉，由落日飛車獲得。

Photo Credit: 台視提供 落日飛車

近年台灣掀起獨立樂團風潮，從草東沒有派對、茄子蛋等新興樂團的崛起等等，台灣樂團的發展和眾多音樂節相輔相成，成了當代最受矚目的獎項之一，也能窺見新一代對於樂團的熱情。攤開今年的樂團入圍名單，就能發現新舊世代的傳承與競逐，也讓樂團之爭評選不易。

評審團主席鍾成虎在入圍記者會時曾說：「最佳樂團競爭很激烈，因為樂團不只聽唱歌，還有樂器的表現跟整體配合，不同的樂團都代表不同的風格，各自的價值觀和生活態度，看的是融合度、代表性等彙整的表現，很感動的是，每個世代都提出很精彩的作品，跨度是很寬廣的。」

落日飛車以軟性迷幻搖滾曲風走紅於台灣獨立樂團之中，2009年成軍，從2011年推出專輯、EP等作品，包含《Bossa Nova》、《Jinji Kikko》、《Cassa Nova》、《SOFT STORM》等等，2019年落日飛車也曾入圍金曲獎最佳樂團，可惜當年敗給閃靈，抱憾而歸，不過今年終於憑藉《SOFT STORM》拿下金曲獎最佳樂團。

而近年落日飛車也不只在台灣演出，巡迴演出的足跡包含歐美、東亞等地，甚至前往世界三大音樂節日本富士搖滾音樂祭，儼然是國際備受矚目的獨立樂團。

對於這次的獲獎，評審團在現場響起的評語為：「打破華語音樂美學藩籬，不但技術純熟且影響很多年輕樂團，有國際性，有未來感。」

而落日飛車在台上致詞時，以「計程車司機」的故事引起滿堂彩，落日飛車說：「剛剛搭車來的時候，計程車司機問我們要去哪，我們說金曲獎，他問我們入圍哪個獎項？我們說最佳樂團，司機大哥表示他以前也搞band，彈bass，阿你們十幾年後，應該有機會跟我一起來開車。」此番發言立刻引起台下一陣笑聲。不過，落日飛車話鋒一轉，接著說：「但我想說的是，我們真的開了一台車乘著夕陽，去了世界上很多地方，這台車就叫做落日飛車。」

落日飛車進一步發表感言：「能入圍是肯定，能得獎是殊榮；感謝今年得獎樂團還有評審團前衛優質的肯定，感謝製作團隊，錄音師、製作人、美國和韓國的合作夥伴，配唱焦安溥等，沒有你們這張專輯不會這麼有能量與活力；感謝一路陪伴飛車的所有同業先進和親朋好友，特別是在天上的哲毓（Tizzy Bac的樂手），你們是落日飛車的貴人與伯樂，感謝世界各地的歌迷朋友們。一路追逐音樂理想，是一趟看不見盡頭的遠征，一次次登台演出，能透過音樂與世界對話，發現自己的渺小，發現世界的浩瀚與多元，發現對生命的熱愛，真的是一件很幸福的事。」

Photo Credit: 夕陽音樂提供

最佳樂團獎（粗體為得獎者）

OVDS（楊孝君、Kalis、KITrust、HANN、S.D、YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司

生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司

康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司

告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司

落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺