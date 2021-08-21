【2021金曲獎】最佳樂團落日飛車：打破華語音樂美學藩籬，透過音樂發現對生命的熱愛
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第32屆金曲獎最佳樂團得獎名單。
2021年第32屆金曲獎最佳樂團，在頒獎人「三金得主」乱彈阿翔、「四分衛」阿山的口中揭曉，由落日飛車獲得。
近年台灣掀起獨立樂團風潮，從草東沒有派對、茄子蛋等新興樂團的崛起等等，台灣樂團的發展和眾多音樂節相輔相成，成了當代最受矚目的獎項之一，也能窺見新一代對於樂團的熱情。攤開今年的樂團入圍名單，就能發現新舊世代的傳承與競逐，也讓樂團之爭評選不易。
評審團主席鍾成虎在入圍記者會時曾說：「最佳樂團競爭很激烈，因為樂團不只聽唱歌，還有樂器的表現跟整體配合，不同的樂團都代表不同的風格，各自的價值觀和生活態度，看的是融合度、代表性等彙整的表現，很感動的是，每個世代都提出很精彩的作品，跨度是很寬廣的。」
落日飛車以軟性迷幻搖滾曲風走紅於台灣獨立樂團之中，2009年成軍，從2011年推出專輯、EP等作品，包含《Bossa Nova》、《Jinji Kikko》、《Cassa Nova》、《SOFT STORM》等等，2019年落日飛車也曾入圍金曲獎最佳樂團，可惜當年敗給閃靈，抱憾而歸，不過今年終於憑藉《SOFT STORM》拿下金曲獎最佳樂團。
而近年落日飛車也不只在台灣演出，巡迴演出的足跡包含歐美、東亞等地，甚至前往世界三大音樂節日本富士搖滾音樂祭，儼然是國際備受矚目的獨立樂團。
對於這次的獲獎，評審團在現場響起的評語為：「打破華語音樂美學藩籬，不但技術純熟且影響很多年輕樂團，有國際性，有未來感。」
而落日飛車在台上致詞時，以「計程車司機」的故事引起滿堂彩，落日飛車說：「剛剛搭車來的時候，計程車司機問我們要去哪，我們說金曲獎，他問我們入圍哪個獎項？我們說最佳樂團，司機大哥表示他以前也搞band，彈bass，阿你們十幾年後，應該有機會跟我一起來開車。」此番發言立刻引起台下一陣笑聲。不過，落日飛車話鋒一轉，接著說：「但我想說的是，我們真的開了一台車乘著夕陽，去了世界上很多地方，這台車就叫做落日飛車。」
落日飛車進一步發表感言：「能入圍是肯定，能得獎是殊榮；感謝今年得獎樂團還有評審團前衛優質的肯定，感謝製作團隊，錄音師、製作人、美國和韓國的合作夥伴，配唱焦安溥等，沒有你們這張專輯不會這麼有能量與活力；感謝一路陪伴飛車的所有同業先進和親朋好友，特別是在天上的哲毓（Tizzy Bac的樂手），你們是落日飛車的貴人與伯樂，感謝世界各地的歌迷朋友們。一路追逐音樂理想，是一趟看不見盡頭的遠征，一次次登台演出，能透過音樂與世界對話，發現自己的渺小，發現世界的浩瀚與多元，發現對生命的熱愛，真的是一件很幸福的事。」
最佳樂團獎（粗體為得獎者）
- OVDS（楊孝君、Kalis、KITrust、HANN、S.D、YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司
- 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司
- 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司
- 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司
- 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司
- 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司
- deca joins（鄭敬儒、楊尚樺、謝俊彥、陸浩釗）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司
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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺