2021/08/21,
藝文

【2021金曲獎】年度歌曲盧廣仲〈刻在我心底的名字〉：希望這世界可以更溫柔去看待所有形狀的愛

【2021金曲獎】年度歌曲盧廣仲〈刻在我心底的名字〉：希望這世界可以更溫柔去看待所有形狀的愛
Photo Credit: 台視提供

我們想讓你知道的是

第32屆金曲獎年度歌曲得獎名單。

第32屆金曲獎年度歌曲得主為盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉。

此獎項由華語樂壇德高望重的陳珊妮頒發，她於頒獎前的引言表示（節錄）：「疫情讓很多感到焦慮、恐懼，在黑暗籠罩的時刻，有人覺得音樂藝術無用，有人卻持續創作，有一天我們會想起這年，伴著一首歌。」而評審的評語則為：「不用沉重主題就能成就一首有重量的歌曲，〈刻在我心底的名字〉在詞、曲、編曲、演唱的完美結合，讓這首歌成為年度金曲。」

今年入圍此獎項的有7首作品，其中包含去年話題同志國片《刻在你心底的名字》，盧廣仲演唱的主題曲〈刻在我心底的名字〉，截至目前為止YouTube上累積4340萬的點擊次數，堪稱年度傳唱度最高的歌曲之一。

而專輯入圍8項大獎的曹雅雯，與今年金曲獎最佳新人?te 壞特合唱的《若是明仔載》也順利入圍，此外，萬芳、瘦子E.SO、告五人、桑布伊、五月天等人皆來勢洶洶。但贏家仍只有一位，最後是由盧廣仲的《刻在我心底的名字》抱回大獎，成為去年度的年度歌曲，從金曲獎評審的視野來看，就代表了2020年，寫下樂史。

評審團主席鍾成虎此前針對年度歌曲表示：「包括華語專輯這類獎項，都是考量傳唱度、影響力、製作品質，希望有雅俗共賞的作品。今年的這些歌曲，在各方面都代表不同的意義，都是非常好的歌。」鍾成虎當時更點名五月天、告五人都非常棒。

盧廣仲是「金曲」、「金鐘」、「金馬」三金得主，去年〈刻在我心底的名字〉也獲得金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，今晚又獲得年度歌曲獎，從評審、媒體、歌迷等角度來看，刻在我心底的名字〉名符其實的現象級歌曲。

盧廣仲發表得獎感言時表示：「謝謝金曲獎，謝謝評審，謝謝劉導給我這機會，謝謝製作和錄音團隊，我覺得這是一首很溫柔的歌，我心中都這樣想，希望這世界可以更溫柔一點，更溫柔去愛著，更溫柔地去看待所有形狀的愛，最後love wins.」

而盧廣仲到了後台接受訪問時，則說：「其他歌都很好聽，很多我都很喜歡，我本來最看好五月天、告五人、曹雅雯、?te 壞特都很好，我本來是要幫別人領的，手上拿著他的得獎感言，而且這首歌好像已經得很多獎了，所以我今天就是平常心。但我覺得這首歌很特別，因為以往入圍都是我寫的歌，那這次我是只有唱，所以是我沾光啦，製作跟詞曲都是真正大功臣，希望大家都在這首歌裡面找到療癒的力量。」

年度歌曲獎（粗體為得獎者）

  • 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
  • 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO）
  • 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特）
  • 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
  • maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
  • 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天）
  • 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺

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