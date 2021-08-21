【2021金曲獎】特別貢獻獎羅大佑：敬永遠的憤青、永遠的rocker，大家一起努力一起幹！

2021年，第32屆金曲獎將特別貢獻獎頒發給羅大佑。引言人有知名音樂評論者馬世芳擔任，馬世芳在引言說（節錄）：「羅大佑唱的是曲折沈重的歷史，一首歌可以站在史詩的高度，為大時代留下見證。聽羅大佑的歌好像成為更懂事、更滄桑的人。羅大佑的歌有的不只是波濤洶湧的大時代，也唱出大我、小我的糾結。他寫得最好的情歌可以都不只是關於愛情。謝謝羅大佑的歌讓大家成為更有膽量的大人。」

Photo Credit: 中央社 羅大佑

影視局也表示，為慎重呈現特別貢獻獎獲獎者對於流行音樂產業的重要性，本年新設特別貢獻獎評審委員會。

評審委員會表示，特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。是他讓我們知道，一位創作歌手不但可以擁有詩人的靈魂，也能擁有思想家的高度和革命家的氣質。一張唱片，可以遠不只娛樂消遣，更能成為震撼一整個世代的文化事件。本屆金曲獎特別貢獻獎謹此頒贈給羅大佑先生，向「永遠的憤青，永遠的rocker」致敬。

出身醫生世家的羅大佑，長大後進入台中中國醫藥學院就讀，但卻在之後意外踏入音樂世界，進而在1980年代掀起潮流，1982年發表了首張國語創作專輯《之乎者也》，批判、自省的歌曲擲地有聲，在戒嚴時期的歌壇與外界掀起波瀾，也開啟羅大佑近半世紀的傳奇音樂生涯。羅大佑代表作無數，包含〈鹿港小鎮〉、〈皇后大道東〉、〈光陰的故事〉、〈亞細亞的孤兒〉等等。

而羅大佑也多次提名金曲獎，其作品拿過最佳音樂錄影帶獎、最佳編曲人獎、評審團獎、最佳演唱錄音專輯獎，除了金曲獎之外，羅大佑也拿在第49屆金馬獎拿下最佳原創電影歌曲，羅大佑至今傳奇的音樂生涯，深深影響華語樂壇，伴無數樂迷成長。

典禮當晚由馬世芳作為引言人，也特別邀請黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人演繹經典，跨世代共同演出，向羅大佑致敬。其中黃韻玲自彈鋼琴自唱〈鹿港小鎮〉、告五人唱〈我所不能了解的事〉、家家唱〈穿過你的黑髮的我的手〉、老王樂隊唱〈戀曲1990〉、金智娟唱〈野百合也有春天〉，最後則大合唱〈家〉，替第32屆金曲獎帶來屬於羅大佑的傳奇一夜。

Photo Credit: 台視提供

接著羅大佑步上頒獎台，全場音樂人起立鼓掌致敬，成為今晚動人的一幕。羅大佑致詞時說：「敝人在下我入行44年才發現今天這獎跟最佳新人獎一樣一輩子只能領一次。剛剛彈鋼琴北流的董事長黃韻玲小姐，曾經來找我，問我說她適不適合進這行？38年過去。在這行裡面，必須用自己的生命體驗生命、寫歌。今天北流的佈景後台一拉開，我發現台灣要做音樂劇的時機已經成熟，大家一起努力一起幹。歐吉桑我都沒停，你們音樂人歌手，憑什麼停？大家加油！謝謝」

到了後台，羅大佑接受訪問時則進一步表示：「入行44年，心情蠻複雜的，每個階段都是生命成長的過程，不斷需要改變，我有時候會離開台北、台灣，去外面尋找養分，繼續創作。我們那年代就是限制比較多，歌詞要比較小心，錄音專業人士沒那麼多，真的需要聽前輩意見。而我出了兩三張唱片後，黃韻玲就來問我，那年代出唱片是沒前途的。不像現在音樂人那麼多 拍照姿勢不會擺那麼久，我最不會了！而剛剛那段表演太棒了，北流在黃韻玲領導下，音樂劇條件成熟了，我們應該往前邁進！」

Photo Credit: 台視提供

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺