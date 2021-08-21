【2021金曲獎】最佳華語男歌手：將華語音樂帶入大嘻哈時代，我是任性的人！

2021年第32屆金曲獎最佳華語男歌手得主為杜振熙（蛋堡，軟嘴唇），他憑藉《家常音樂》拿下此獎。此獎項由去（2020）年最佳國語女歌手魏如萱頒發。評審的評語為：「對節奏和文字的想像，打破嘻哈只念不唱，像聊天般自在，不但是時代icon，也將華語音樂帶入大嘻哈時代。」

因「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

評審團主席鍾成虎在入圍記者會時，曾針對華語男歌手的入圍部分作出解釋，針對兩名嘻哈歌手，鍾成虎表示：「瘦子成功創造出貼近歌曲的Flow，也有唱的能力；至於蛋堡則是用說的就有說服力，打破評審團對於『選唱功』的看法。」對於其餘角逐者，鍾成虎則說：「林俊傑有非常特別的聲線，在歌曲演繹上都有穩定性和獨特性；韋禮安在這張專輯表現的概念、有建立自己聲音的標誌；李泉風格多變，表現非常自然，也是在創立新東西；青峰則是重唱替別人寫的歌，而每首唱法都不一樣，但都是青峰。」

蛋堡近年成立了自己的品牌「任性的人」，蛋堡此前接受《關鍵評論網》專訪，表示「陪伴家人時，我想著做音樂的事。做音樂時候，我又愧疚於自己沒有好好陪重要的家人。這樣的結果是我做什麼事都是心不在焉的狀態。」

在前年九月釋出的歌曲〈蜘蛛〉，則是一部穿插敘事的微電影形式，最後的旋律稍微加快，聽起來像是節拍的變奏與轉化，最後更以一句懾人的Punchline收尾。細數著每首歌的創作過程，蛋堡的每一首歌都有故事，《家常音樂》該是他對這個世界的感觸與反思。

他也不諱言提起自己的躁鬱症：「躁鬱症的人在躁期會很怕沒有事情做，但做了之後又因為自卑而批評（Judge）自己，於是在躁跟鬱之間來來回回，這過程真是夠累的了。」

蛋堡曾多次入圍金曲獎，包含最佳新人、男歌手、國語專輯奬等等，蛋堡在致詞時表示：「謝謝爸媽、老婆、兒子女兒。我要謝謝所有幫助過我的人、支持我的人、樂見我好的人，你們一定知道我在說你，我也謝謝我自己。我今天要把這個獎獻給我的家人和親戚、謝謝竹幫和研社的兄弟，獻給台灣嘻哈，獻給在天上的寶哥、大寶導（黃信嘉）。 （以下RAP）蛋堡軟嘴唇，親一下就要傳緋聞，我的本名叫做杜振熙 aka 任性的人。」

最佳華語男歌手獎（粗體為得獎者）

瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅

林俊傑／《倖存者・如你》雙EP

吳青峰／冊葉一：一與一

杜振熙／家常音樂

韋禮安／Sounds of My Life

李泉／十日彈

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺