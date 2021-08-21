【2021金曲獎】最佳華語女歌手：田馥甄感謝歌迷朋友，把無人知曉、不能言說的心事唱進歌裡

2021年第32屆金曲獎最佳華語女歌手得主為田馥甄，她憑藉《無人知曉》獲得此獎。此獎項由去（2020）年最佳國語男歌手吳青峰頒發。評審的評語為：「這張專輯可以看出一位歌手轉變歷程，作品選擇突破，極具個人特色，又能雅俗共賞。」

因「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

評審團主席鍾成虎在此前便針對華語女歌手解釋入圍原因，鍾成虎說：「萬芳在樂壇有獨特的表現方式，這張專輯掌握歌曲的能力恰如其分；田馥甄表現很突出；孫盛希貼合時代感，雖然她唱現代新的趨勢，但仍舊維持自己的風格；蘇慧倫是重新出發，她的聲音永遠有一個標誌，譚維維的音樂有很好的演唱技巧，抽離一些情歌，有表現出更深層的情感；巴奈則和上述提及的依樣，聲線、低音非常特別。」

鍾成虎更解釋田馥甄專輯《無人知曉》入圍7項大獎的原因，「田馥甄這次的音樂，在評審團眼中看來有展現新的面貌，在製作的品質、收歌、演唱能力等等也都維持特色，也有一定的工業標準。」

田馥甄Hebe初期與Selina、Ella組成團體S.H.E出道，伴著台灣無數人成長，到了2010年使用本名「田馥甄」，進一步以新人之姿發行首張個人專輯《To Hebe》，替華語樂壇投下震撼彈。田馥甄至今推出《To Hebe》、《My Love》、《渺小》、《日常》、《無人知曉》5張個人專輯，至今也多次入圍金曲獎，包含最佳新人、女歌手、國語專輯等重要獎項，今晚終於拿下最佳華語女歌手獎。

田馥甄一上台就先幽默表示自己是一個登山者，但走上台領獎的那段樓梯「真的腿軟」。田馥甄進一步說自己是愛唱歌的女孩，從小時候在家裡的浴室忘我高歌，被媽叫說洗好了沒，「媽我沒浪費水費，我拿到金曲獎了！」

她也說，自己從小時候的浴室，一路唱到S.H.E的舞台，再唱到這個舞台，要感謝的人非常多，要謝謝家人，也謝謝我的兩位好姐妹Selina、Ella，謝謝好朋友青峰，謝謝山友，還有所有願意聆聽的歌迷朋友，還要謝謝和樂音樂所有同事和工作夥伴。謝謝前公司華研音樂。」

田馥甄也表示，

「麥克風是我的樹洞，讓我把無人知曉、不能言說的心事唱進歌裡，得以傾吐，在這不容易的時代我想祝福每個人，每個人都有自己困難的地方，希望你們每個人都能找到自己的樹洞，身心安適、一切都好。」

在後台受訪時，田馥甄也表示，入圍的時她曾說做一張喜歡的專輯就像爬一座喜歡的山，和喜歡的夥伴一起感受這個過程，但是登山不是為了大景，大景就像金曲獎；而是享受爬山的過程，「但是我必須說，金曲獎這個大景，拿起來還真開心！」

田馥甄也補充，「特別是在青峰手上拿獎，我跟他算是相知相惜的好朋友，在那個時候特別感動，也覺得不可思議，不只是得金曲獎，我的歌唱人生一路走來，都覺得很感謝，像是個奇幻旅程。」

最佳華語女歌手獎（粗體為得獎者）

萬芳／給你們 Dear All

巴奈／愛，不到

孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?）

蘇慧倫／面面

田馥甄／無人知曉

譚維維／3811

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺