【2021金曲獎】最佳華語專輯《家常音樂》杜振熙：把音樂變成自然，宣示宅製作的音樂新方向

2021年第32屆金曲獎最佳華語專輯得主為杜振熙（蛋堡，軟嘴唇）的《家常音樂》。

此獎項由去（2020）年橫掃原住民語專輯、年度歌曲及年度專輯獎的阿爆（阿仍仍）與東京奧運金牌得主郭婞淳、銀牌得主楊勇緯共同頒發。而評審團的評語表示：「這是一張單人樂隊做出來的奇幻音樂宇宙觀，把音樂變成自然日常，把文字換成文化，極具力道，也宣示了宅製作的音樂新方向。」

因「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，對比上一屆金曲獎，增加151張專輯、1888件作品。作品歷時近3個月的評審作業，經83人次評審委員，透過初審、資格審以及複審三階段，決議本屆入圍名單，最終共計171件作品入圍角逐27個獎項。其中共有6張專輯角逐「最佳華語專輯獎」，評審團主席鍾成虎此前也表示：「包括華語專輯這類獎項，都是考量傳唱度、影響力、製作品質，希望有雅俗共賞的作品。」

蛋堡曾多次入圍金曲獎，包含最佳新人、男歌手、國語專輯奬等等，今晚他個人收下最佳男歌手、最佳華語專輯獎，儼然成為大贏家，而其實《家常音樂》除了獲得金曲獎大獎之外，也獲得了中華音樂人交流協會2020年度的專輯及單曲雙料獎項，《家常音樂》深受各界肯定。

專輯名稱《家常音樂》，收錄歌曲透露出蛋堡為人父後的生活感悟，樸實的日常也是家常，除了表達成為爸爸的心理變化之外，也有一系列關於悟道題材的歌曲， 並透過音樂得知他過去低潮時所發出的訊號，經歷內心的糾結，最後終於找到自己與生活間的平衡。

蛋堡後來在後台受訪時表示，這次發片從一開始就是每個環節都自己做，「後來覺得，不然自己賣數位檔，跟開個店面自己賣實體試試看。」

Photo Credit: 中華音樂人交流協會提供

蛋堡在台上致詞時直言真的沒想過會拿獎，坦言是運氣好。蛋堡進一步表示媽媽有寫好感言，媽媽版的感言如下：「蛋堡是個有實力的音樂人，自認是個任性的人，事實上他並不任性妄為，只是不為名利改變初心，堅持自己的原則做法，不浮誇、不炫耀、不嫉妒、不排擠，是他做人的態度。在家是個慈愛的父親、孝順的兒子、賢慧的丈夫，一個人負擔養家活口的責任，五個家人和一貓一狗，但是毫無怨言，令人心疼，工作上請大家多多關照，感恩。」

最後蛋堡高呼：「我覺得我媽對我的誤解太深，謝謝！」在後台時則打趣說以前的獎座都會收在媽媽那邊，獎金也會給媽媽，「我給他錢叫她弄牙齒，她都不弄，這次如果有多一點（錢）再讓她去看，要逼她去看，媽你再不去看，獎金就不給你了。」

最佳華語專輯獎（粗體為得獎者）

給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）

出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi）

無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄）

家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙）

Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安）

十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺