【2021金曲獎】最佳年度專輯《得力量 pulu’em》跨越語言隔閡，桑布伊：各族群互相支持欣賞臺灣會更美麗

堪稱金曲獎典禮最大獎的年度專輯獎，由最佳華語專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳客語專輯獎、最佳原住民語專輯獎的入圍者們共同角逐，最終以鍾成虎為首的評審團，將此獎頒給桑布伊的《得力量 pulu'em》，而頒獎人則是去（2020）年拿下最佳專輯的阿爆，以及今（2021）年在東京奧運奪下獎牌的舉重選手郭幸淳、柔道選手楊勇緯，3位頒獎人也都是原住民。

年度專輯獎是所有專輯類獎項入圍者都能角逐，包括最佳華語專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳客語專輯獎、最佳原住民語專輯獎等數十張作品，都能同時爭取這個獎項。

根據風潮音樂介紹，《得力量pulu’em》是桑布伊與團隊共同籌劃與製作長達4年的作品。這是桑布伊首次擔當共同製作人的一張專輯；在本次金曲獎入圍8項，是大贏家。

《得力量pulu’em》專輯包含9首全卑南族語創作與一首融合屏東滿州古調與卑南古調的改編歌曲。新專輯的風格相當多樣，有快節奏的電音、有實驗電子、有公路風格的軟搖滾、有歐非元素的融合、還有氣勢磅礡的管弦樂編曲等等；桑布伊在這張專輯也加入了許多不同的樂器，而且在聲線與唱腔上非常的自由演繹。



此次除了由桑布伊、曾仁義、洪子龍擔任共同製作人之外，還有鍾興民擔任製作總顧問，為專輯編曲把關。

專輯的編曲除了有許多知名的國內編曲家包括鍾興民、林強、洪晟文、黃少雍、任中強、曾仁義、洪子龍等鼎力相助，桑布伊也邀請了比利時音樂家Wouter Vandenabeele與塞內加爾音樂家Bao Sissoko共同編曲與錄音。評審團表示，這張專輯超越了語言的隔閡，並且具有據國際市場拓展力。

桑布伊上台時情緒激動，首先感謝主和祖先，以及所有給自己養份的人，尤其是每天在芒果園裡辛苦工作的媽媽和親戚，還對上週被車撞傷的寵物狗狗喊「加油」；他並強調自己除了歌手身份，在家人、朋友的眼中就只是一個相信祖先會帶路，有著虔誠信仰的作農人。

他也把製作團隊全都邀上台致詞，團隊成員也感性對日前過世的查馬克表達謝意，希望以得獎為機會，讓更多人聽到台灣原住民的音樂，並強調他相信原住民的音樂，是全世界南島民族的音樂，「這是我們台灣的專利」。

桑布伊則表示，今天他很感動，尤其是今天金曲獎的開場表演，看到很多原住民在台上演出，「我們都需要被關心、給力量，台灣的音樂會越來越好，越來越健康」他也表示，希望大家彼此祝福陪伴，在台灣的每個族群互相支持鼓勵、欣賞，台灣會更美麗更好，也希望因為疫情，大家都能得到更多力量、更團結。

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺