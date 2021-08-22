【2021金曲獎】評審團主席揭曉評選內幕：蛋堡、青峰與韋禮安戰至最後，田馥甄成熟風格是出線關鍵

2021年，第32屆金曲獎21日晚間在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中順利結束，壓軸的最大獎「年度專輯獎」由最佳原住民語歌手桑布伊的《得力量 pulu’em》奪得，桑布伊入圍8項大獎，最終抱回年度專輯獎和最佳原住民語歌手2項大獎，成績已是不俗。值得一提的是，本屆桑布伊獲得年度專輯獎，也是繼去（2020）年阿爆（阿仍仍）後，連兩年由原住民抱回最終大獎。

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不過，由於《得力量 pulu’em》在「最佳原住民語專輯獎」項目中敗給了漂流出口的《海女》，也引來好奇，為什麼《得力量 pulu’em》沒能拿下語種項目內的最大獎「最佳原住民語專輯獎」，卻能拿下壓軸的最大獎「年度專輯獎」？

對此評審團主席鍾成虎於賽後解釋：「各語種的最佳專輯是依據各語種的音樂脈絡、不同的元素，每種語種都有其音樂上的傳統，它的現在和未來的趨勢；年度專輯則是跨越了語種的詮釋，著重的部分可能是技術、精神面，能夠傳達去年度的精神，這兩個評選的邏輯是分開評選的。」

至於賽前與《得力量 pulu’em》同樣入圍8項大獎曹雅雯的《自本》，今晚獲得最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎，而鍾興民也憑藉其中的歌曲〈鹹汫〉獲得最佳編曲人獎，《自本》收下3座金曲獎，成為今晚的贏家之一。

對於曹雅雯，鍾成虎說：「曹雅雯這次的專輯風格多元、豐富，且她的嗓音在不同的風格都掌握得很好，有自己的特色、有自己的突破，不會因為風格轉變導致敘事的音色產生偏差，所以深受評審團青睞。」

至於另一位台語歌王許富凱，鍾成虎表示：「許富凱之前的專輯做過許多嘗試，評審團覺得這次他有掌握到自己唱腔的重點，經過多年磨練後也證明他之前的路是對的，把精華濃縮成這次的作品。」

不過，今日金曲單位公布了評審名單，曹雅雯是初審評審之一，也讓各界質疑是否有「自我護航」的疑慮，對此曹雅雯經紀公司表示：「所有擔任初審評審的音樂人都迴避自己的作品，並沒有參與評分，有合作的作品也都有迴避。」鍾成虎也堅持此立場，表示：「金曲獎有非常嚴格的迴避機制，曹雅雯絕對不能評自己的作品。」

Photo Credit: 台視提供 曹雅雯

而因應「國家語言發展法」公布制定，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」也是最多歌迷關注的獎項，對於今年得主杜振熙（蛋堡）、田馥甄的得獎狀況，鍾成虎也有解釋。首先，華語男歌手經過5輪的討論才由蛋堡勝出，最後一輪剩下蛋堡、青峰、韋禮安3位進行討論角逐，評審團認為蛋堡「用說的就有韻律感」，已然成為新的典範，最後由蛋堡以過半票數勝出。

《無人知曉》則是田馥甄與製作人陳建騏的首度合作，雙方交織的創作火花一舉抱回最佳專輯製作人（陳建騏）、華語女歌手、作詞人獎（葛大為），驚豔眾人。而陳建騏去（2020）年將魏如萱推上歌后寶座，今年又順利讓田馥甄抱回大獎，可說是這2年的歌后製造機。

對於田馥甄，鍾成虎則說：「田馥甄從早期偶像團體而後一路摸索音樂道路，評審團經過很多討論，認為田馥甄目前有成熟的風格，因此評審團讓她勝出。不過譚維維、萬芳也都被討論了很久，譚維維演唱功力非常強，萬芳的生命經歷演化到現在，跟製作人的默契，大家也都覺得非常好，其實真的很難取捨。但最後田馥甄也是以過半數的成績贏得獎項。」

Photo Credit: 台視提供 田馥甄

最佳華語專輯則是由蛋堡的《家常音樂》以3輪的討論勝出，萬芳憑藉《給你們 Dear All》獲得的評審團獎則是超過半小時討論。

蛋堡以《家常音樂》拿下最佳華語男歌手獎、最佳華語專輯雙料大獎，成為典禮尾盤的勝利者，但同樣走嘻哈風格且備受矚目的瘦子E.SO，推出首張個人專輯《Outta Body靈魂出竅》則在今晚全數敗北，無緣走上頒獎台，對此鍾成虎解釋：「瘦子雖然摃龜，但他一直是我們重要的討論焦點，這次他的個人專輯評審團也非常欣賞，而蛋堡其實算是瘦子的前輩，但投票本來就是一翻兩瞪眼。」

Photo Credit: 台視提供 杜振熙

最後是關於新人獎的部分，鍾成虎表示評審團討論了很久，而除了?te 壞特之外，YELLOW黃宣也有一直被討論，鍾成虎說：「YELLOW黃宣有很好的技術性、爆發力，未來很有潛力，?te 壞特其實是敘事性、抒情性、感情面比較強，評審團認為她一個人能撐起全場，有她的獨特性。」

Photo Credit: 台視提供 ?te壞特

本屆金曲獎頒獎典禮是台灣2021年疫情下的首個大型頒獎典禮，各界自然審慎以待。今年典禮參照指揮中心COVID-19疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，將採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者必須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，且大幅縮減媒體入內採訪的人數，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。

然而，在疫情之下本屆金曲獎的頒獎嘉賓仍舊星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等，表演演出也不馬虎，仍有一定水準。

最終典禮在晚間11點20分左右順利落幕，於疫情中展望明年金曲33。

Photo Credit: 台視提供 年度專輯獎，伊布桑《得力量pulu'em》。

第32屆金曲獎完整得獎名單（粗體為得獎者）

【演唱類：出版獎】

年度專輯獎 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室

年度歌曲獎 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO） 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特） 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人） maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天） 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

最佳華語專輯獎 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi） 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄） 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙） Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安） 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）

最佳台語專輯獎 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱） 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯） 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi） 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子） 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團） 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）

最佳客語專輯獎 Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕） 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威） 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊） 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕） 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）

最佳原住民語專輯獎 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧） 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉） 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪） 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）

最佳MV獎 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡） 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中） 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔） 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣） 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒） Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM） 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤） 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）



【演唱類：個人獎】

最佳作曲人獎 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》 HUSH／安和《面面》 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》 艾怡良／我這個人《我這個人》

最佳作詞人獎 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》 武雄／罔市只能回味《自本》 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》 葛大為／無人知曉《無人知曉》 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》

最佳編曲人獎 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》 鍾興民／鹹汫《自本》 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》 YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》 大象體操／敬啟者《敬啟者》

最佳專輯製作人獎 黃韻玲／給你們 Dear All 張三；曹雅雯／自本 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?） 陳建騏／無人知曉 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em 李泉；嚴俊／十日彈

最佳單曲製作人獎 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》 周杰倫／Mojito《Mojito》 YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》 方大同／麵麵《宅這》 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》 荒井十一／自洽《自洽》

最佳華語男歌手獎 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP 吳青峰／冊葉一：一與一 杜振熙／家常音樂 韋禮安／Sounds of My Life 李泉/ 十日彈

最佳華語女歌手獎 萬芳／給你們 Dear All 巴奈／愛，不到 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?） 蘇慧倫／面面 田馥甄／無人知曉 譚維維/ 3811

最佳台語男歌手獎 許富凱／拾歌 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄 浩子／共你惜惜 荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手獎 朱海君／夢見蘇西 曹雅雯／自本 蔡家蓁／若是你 想欲了解我 黃妃／色違 張涵雅／上半場

最佳客語歌手獎 曾仲瑋／O nga O nga 謝宇威／那三年 黃珮舒／出門看看 春麵樂隊／到底 羅文裕／當太陽升起時

最佳原住民語歌手獎 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan 桑布伊／得力量 pulu’em Lowking 姚宇謙／散步到地平線 馬曉安／早安 mziboq su žž瑋琪／žž

最佳樂團獎 OVDS（楊孝君、Kalis、KITrust、HANN、S.D、YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司 deca joins（鄭敬儒、楊尚樺、謝俊彥、陸浩釗）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

最佳演唱組合獎 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

最佳新人獎 YELLOW／浮世擊 熱寫生／豆皮少年 李浩瑋／Diamond In The Rough 青虫aoi／有你的故事 理想混蛋／愚者 李友廷／如果你也愛我就好了 ?te 壞特／A Bedroom of One’s Own



【演奏類：出版獎】

演奏類最佳專輯獎 行／好有感覺音樂事業有限公司 KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司 流光傳奇／山下民謠有限公司 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【演奏類：個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎 吳政君/ 流光傳奇 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶 謝燕輝；張德明／派仔之遊 hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切

演奏類最佳作曲人獎 魯千千／行《行》 顧忠山／清晰《清晰》 托比・麥／機械步伐《機械步伐》 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》



【技術類：個人獎】

最佳裝幀設計獎 楊士慶／愛，不到 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market 劉悅德／無人知曉 蕭青陽／ZETA 陳世川／得力量 pulu’em 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人



【技術類：出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室 PORTAL／沐旦音樂工作室

最佳演奏錄音專輯獎 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司 Fly By Light／山下民謠有限公司 行／好有感覺音樂事業有限公司 清晰／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【特別貢獻獎】

羅大佑

【評審團獎】

萬芳與《給你們 Dear All》專輯製作團隊

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核稿編輯：羅元祺