【2021金曲獎】評審團主席揭曉評選內幕：蛋堡、青峰與韋禮安戰至最後，田馥甄成熟風格是出線關鍵
我們想讓你知道的是
2021年第32屆金曲獎頒獎典禮於今（21）日晚間在台北流行音樂中心舉行，獎項也全數順利頒完，幾家歡樂幾家愁，而這樣的得獎名單，評審是怎麼看待的？
2021年，第32屆金曲獎21日晚間在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中順利結束，壓軸的最大獎「年度專輯獎」由最佳原住民語歌手桑布伊的《得力量 pulu’em》奪得，桑布伊入圍8項大獎，最終抱回年度專輯獎和最佳原住民語歌手2項大獎，成績已是不俗。值得一提的是，本屆桑布伊獲得年度專輯獎，也是繼去（2020）年阿爆（阿仍仍）後，連兩年由原住民抱回最終大獎。
不過，由於《得力量 pulu’em》在「最佳原住民語專輯獎」項目中敗給了漂流出口的《海女》，也引來好奇，為什麼《得力量 pulu’em》沒能拿下語種項目內的最大獎「最佳原住民語專輯獎」，卻能拿下壓軸的最大獎「年度專輯獎」？
對此評審團主席鍾成虎於賽後解釋：「各語種的最佳專輯是依據各語種的音樂脈絡、不同的元素，每種語種都有其音樂上的傳統，它的現在和未來的趨勢；年度專輯則是跨越了語種的詮釋，著重的部分可能是技術、精神面，能夠傳達去年度的精神，這兩個評選的邏輯是分開評選的。」
至於賽前與《得力量 pulu’em》同樣入圍8項大獎曹雅雯的《自本》，今晚獲得最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎，而鍾興民也憑藉其中的歌曲〈鹹汫〉獲得最佳編曲人獎，《自本》收下3座金曲獎，成為今晚的贏家之一。
對於曹雅雯，鍾成虎說：「曹雅雯這次的專輯風格多元、豐富，且她的嗓音在不同的風格都掌握得很好，有自己的特色、有自己的突破，不會因為風格轉變導致敘事的音色產生偏差，所以深受評審團青睞。」
至於另一位台語歌王許富凱，鍾成虎表示：「許富凱之前的專輯做過許多嘗試，評審團覺得這次他有掌握到自己唱腔的重點，經過多年磨練後也證明他之前的路是對的，把精華濃縮成這次的作品。」
不過，今日金曲單位公布了評審名單，曹雅雯是初審評審之一，也讓各界質疑是否有「自我護航」的疑慮，對此曹雅雯經紀公司表示：「所有擔任初審評審的音樂人都迴避自己的作品，並沒有參與評分，有合作的作品也都有迴避。」鍾成虎也堅持此立場，表示：「金曲獎有非常嚴格的迴避機制，曹雅雯絕對不能評自己的作品。」
而因應「國家語言發展法」公布制定，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。
「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」也是最多歌迷關注的獎項，對於今年得主杜振熙（蛋堡）、田馥甄的得獎狀況，鍾成虎也有解釋。首先，華語男歌手經過5輪的討論才由蛋堡勝出，最後一輪剩下蛋堡、青峰、韋禮安3位進行討論角逐，評審團認為蛋堡「用說的就有韻律感」，已然成為新的典範，最後由蛋堡以過半票數勝出。
《無人知曉》則是田馥甄與製作人陳建騏的首度合作，雙方交織的創作火花一舉抱回最佳專輯製作人（陳建騏）、華語女歌手、作詞人獎（葛大為），驚豔眾人。而陳建騏去（2020）年將魏如萱推上歌后寶座，今年又順利讓田馥甄抱回大獎，可說是這2年的歌后製造機。
對於田馥甄，鍾成虎則說：「田馥甄從早期偶像團體而後一路摸索音樂道路，評審團經過很多討論，認為田馥甄目前有成熟的風格，因此評審團讓她勝出。不過譚維維、萬芳也都被討論了很久，譚維維演唱功力非常強，萬芳的生命經歷演化到現在，跟製作人的默契，大家也都覺得非常好，其實真的很難取捨。但最後田馥甄也是以過半數的成績贏得獎項。」
最佳華語專輯則是由蛋堡的《家常音樂》以3輪的討論勝出，萬芳憑藉《給你們 Dear All》獲得的評審團獎則是超過半小時討論。
蛋堡以《家常音樂》拿下最佳華語男歌手獎、最佳華語專輯雙料大獎，成為典禮尾盤的勝利者，但同樣走嘻哈風格且備受矚目的瘦子E.SO，推出首張個人專輯《Outta Body靈魂出竅》則在今晚全數敗北，無緣走上頒獎台，對此鍾成虎解釋：「瘦子雖然摃龜，但他一直是我們重要的討論焦點，這次他的個人專輯評審團也非常欣賞，而蛋堡其實算是瘦子的前輩，但投票本來就是一翻兩瞪眼。」
最後是關於新人獎的部分，鍾成虎表示評審團討論了很久，而除了?te 壞特之外，YELLOW黃宣也有一直被討論，鍾成虎說：「YELLOW黃宣有很好的技術性、爆發力，未來很有潛力，?te 壞特其實是敘事性、抒情性、感情面比較強，評審團認為她一個人能撐起全場，有她的獨特性。」
本屆金曲獎頒獎典禮是台灣2021年疫情下的首個大型頒獎典禮，各界自然審慎以待。今年典禮參照指揮中心COVID-19疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，將採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者必須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，且大幅縮減媒體入內採訪的人數，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。
然而，在疫情之下本屆金曲獎的頒獎嘉賓仍舊星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等，表演演出也不馬虎，仍有一定水準。
最終典禮在晚間11點20分左右順利落幕，於疫情中展望明年金曲33。
第32屆金曲獎完整得獎名單（粗體為得獎者）
【演唱類：出版獎】
- 年度專輯獎
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室
- 年度歌曲獎
- 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO）
- 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特）
- 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
- maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天）
- 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）
- 最佳華語專輯獎
- 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi）
- 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄）
- 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙）
- Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安）
- 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）
- 最佳台語專輯獎
- 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱）
- 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯）
- 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi）
- 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子）
- 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團）
- 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）
- 最佳客語專輯獎
- Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕）
- 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威）
- 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊）
- 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕）
- 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）
- 最佳原住民語專輯獎
- 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧）
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉）
- 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪）
- 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）
- 最佳MV獎
- 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡）
- 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中）
- 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔）
- 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣）
- 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒）
- Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM）
- 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤）
- 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）
【演唱類：個人獎】
- 最佳作曲人獎
- 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》
- HUSH／安和《面面》
- 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》
- 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》
- 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》
- 艾怡良／我這個人《我這個人》
- 最佳作詞人獎
- 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》
- 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》
- 武雄／罔市只能回味《自本》
- 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》
- 葛大為／無人知曉《無人知曉》
- 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》
- 最佳編曲人獎
- 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》
- 鍾興民／鹹汫《自本》
- 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》
- YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》
- 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》
- 大象體操／敬啟者《敬啟者》
- 最佳專輯製作人獎
- 黃韻玲／給你們 Dear All
- 張三；曹雅雯／自本
- 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 陳建騏／無人知曉
- 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em
- 李泉；嚴俊／十日彈
- 最佳單曲製作人獎
- 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》
- 周杰倫／Mojito《Mojito》
- YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》
- 方大同／麵麵《宅這》
- 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》
- 荒井十一／自洽《自洽》
- 最佳華語男歌手獎
- 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅
- 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP
- 吳青峰／冊葉一：一與一
- 杜振熙／家常音樂
- 韋禮安／Sounds of My Life
- 李泉/ 十日彈
- 最佳華語女歌手獎
- 萬芳／給你們 Dear All
- 巴奈／愛，不到
- 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 蘇慧倫／面面
- 田馥甄／無人知曉
- 譚維維/ 3811
- 最佳台語男歌手獎
- 許富凱／拾歌
- 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹
- 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄
- 浩子／共你惜惜
- 荒山亮／等待好天
- 最佳台語女歌手獎
- 朱海君／夢見蘇西
- 曹雅雯／自本
- 蔡家蓁／若是你 想欲了解我
- 黃妃／色違
- 張涵雅／上半場
- 最佳客語歌手獎
- 曾仲瑋／O nga O nga
- 謝宇威／那三年
- 黃珮舒／出門看看
- 春麵樂隊／到底
- 羅文裕／當太陽升起時
- 最佳原住民語歌手獎
- 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan
- 桑布伊／得力量 pulu’em
- Lowking 姚宇謙／散步到地平線
- 馬曉安／早安 mziboq su
- žž瑋琪／žž
- 最佳樂團獎
- OVDS（楊孝君、Kalis、KITrust、HANN、S.D、YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司
- 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司
- 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司
- 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司
- 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司
- 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司
- deca joins（鄭敬儒、楊尚樺、謝俊彥、陸浩釗）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司
- 最佳演唱組合獎
- 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司
- 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司
- 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司
- 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司
- 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室
- 最佳新人獎
- YELLOW／浮世擊
- 熱寫生／豆皮少年
- 李浩瑋／Diamond In The Rough
- 青虫aoi／有你的故事
- 理想混蛋／愚者
- 李友廷／如果你也愛我就好了
- ?te 壞特／A Bedroom of One’s Own
【演奏類：出版獎】
- 演奏類最佳專輯獎
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司
- 流光傳奇／山下民謠有限公司
- 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【演奏類：個人獎】
- 演奏類最佳專輯製作人獎
- 吳政君/ 流光傳奇
- 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽
- 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶
- 謝燕輝；張德明／派仔之遊
- hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切
- 演奏類最佳作曲人獎
- 魯千千／行《行》
- 顧忠山／清晰《清晰》
- 托比・麥／機械步伐《機械步伐》
- 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》
- 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》
【技術類：個人獎】
- 最佳裝幀設計獎
- 楊士慶／愛，不到
- 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market
- 劉悅德／無人知曉
- 蕭青陽／ZETA
- 陳世川／得力量 pulu’em
- 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人
【技術類：出版獎】
- 最佳演唱錄音專輯獎
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司
- 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司
- 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室
- PORTAL／沐旦音樂工作室
- 最佳演奏錄音專輯獎
- 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司
- Fly By Light／山下民謠有限公司
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- 清晰／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【特別貢獻獎】
- 羅大佑
【評審團獎】
- 萬芳與《給你們 Dear All》專輯製作團隊
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核稿編輯：羅元祺