2021/08/22,
財經

國內受疫情影響大：儲蓄年增14.8%創83年以來最大增幅，貧富差距擴大創8年新高

國內受疫情影響大：儲蓄年增14.8%創83年以來最大增幅，貧富差距擴大創8年新高
Photo Credit: 中央社

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受到疫情影響，民眾為了多留點「保命錢」，去年平均每戶家庭儲蓄為新台幣26.5萬元，年增14.8%，創下83年以來最大增幅；而另據主計總處調查，去年整年最高收入（前20%）217.6萬元與家戶與最低收入（後前20%）35.5萬元，兩個組別差距達6.13倍，貧富差距呈現逐年擴大的趨勢。

由於全球疫情爆發，使原本的生活受到衝擊，口罩、消毒及保持社交距離成為「新常態」，生活改變下連帶讓家戶收入、支出出現差異。據主計總處最新調查顯示，去（2020）年台灣民眾不僅是儲蓄率飆升、消費支出衰減等情況外，更顯示出家戶所得不均，貧富差距持續惡化的問題。

儲蓄創83年以來最大增幅 貧富差距將持續擴大

為了防範疫情對未來造成的風險，民眾選擇在手邊留下更多現金以備不時之需，根據行政院主計總處於去（2020）年調查指出，平均每戶家庭儲蓄為新台幣26.5萬元，年增14.8%，創下83年以來最大增幅。

而在民眾增加儲蓄的同時，也盡可能減少開支，主計總處數據顯示平均每戶家庭消費支出為81.5萬元，年減1.7%，亦是史上最大減幅。

《中央社》報導，若家庭消費結構變化而言，是「休閒、文化及教育消費」類別，下滑1.99個百分點、降至7.54%，變化較顯著。主計總處官員說明，主因是疫情爆發後，各國封城管制讓國人無法出國旅遊，導致旅遊支出驟降。

主計總處表示，民眾消費支出類別中，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料，占24.3% 為大宗，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出漸增達17.1%；另食品飲料及菸草則呈逐年下降趨勢。

報導中提到主計長朱澤民指出，疫情期間弱勢民眾面臨無薪假、減薪等情況，相較高收入的民眾，生活受影響劇烈，使得國內所得分配不均的情況更為顯著。

主計總處數據顯示，2020年全體家庭所得總額計將近12兆，較2019年增2.6%；每戶可支配所得平均數108.0萬元，年增1.9%，每人平均數37.0萬元。而去年整年最高收入（前20%）217.6萬元與家戶與最低收入（後前20%）35.5萬元，兩個組別差距達6.13倍，這是自2012年以來最高的數據。

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Photo Credit：行政院主計總處

中央大學台經中心執行長吳大任進一步強調，去年台灣疫情不算嚴重，6月解封後下半年湧現報復性消費潮；而今（2021）年受創更甚去年，勞動市場挑戰更大，今年所得分配差距持續擴大的情況，恐無法改變。

針對今年下半年及明年民間消費的展望，主計總處新聞稿強調國內疫情漸獲控制，疫苗施打率持續提升，防疫管制措施逐步鬆綁下。受壓抑的消費動能將釋放，預測2021年民間消費實質成長為1.36%。而明年隨國內外景氣穩健擴張、勞動市場改善，預測民間消費成長將高達4.63%。

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責任編輯：莊貿捷
核定編輯：楊士範


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