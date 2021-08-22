新增6例本土及4例境外移入、無死亡案例，雲林打破2個月零確診紀錄

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增10例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；另確診個案中無新增死亡。

6例本土及4例境外移入、無新增死亡，雲林打破兩個月零確診紀錄

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今（2021）年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

Photo Credit：指揮中心

指揮中心指揮官陳時中表示，其中需要注意的是雲林，由於雲林已經兩個多月無確診個案，本次出現確診案例令當地人相當擔憂，不過他強調此案對疫情影響非常小。

陳時中解釋，該案經過查核後，發現是3月入境的移工，居家隔離期滿採檢陰性，後來在家庭照護服務時也都多次採檢為陰性。本次則因為陪病才再度受檢確診，但屬於病毒量低、較不容易傳染的個案，也並非在雲林感染，接觸者目前也都沒有感染，對社區的影響小。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布1萬4707位確診個案中，已有1萬3580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。



指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本（案16028）、德國（案16029）、南非（案16030）及印度（案16036）入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。



指揮中心統計，截至目前國內累計248萬9074例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含247萬1769例排除)，其中1萬5926例確診，分別為1371例境外移入，1萬4502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範