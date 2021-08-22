2021/08/22,
健康

新增6例本土及4例境外移入、無死亡案例，雲林打破2個月零確診紀錄

新增6例本土及4例境外移入、無死亡案例，雲林打破2個月零確診紀錄
Photo Credit：指揮中心

我們想讓你知道的是

今（22）日新增6例本土及4例境外移入，無新增死亡；而案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例，雖雲林打破2個月零確診紀錄，但該案對社區影響小。

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增10例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；另確診個案中無新增死亡。

6例本土及4例境外移入、無新增死亡，雲林打破兩個月零確診紀錄

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今（2021）年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

162961381423420_P13515879
Photo Credit：指揮中心

指揮中心指揮官陳時中表示，其中需要注意的是雲林，由於雲林已經兩個多月無確診個案，本次出現確診案例令當地人相當擔憂，不過他強調此案對疫情影響非常小。

陳時中解釋，該案經過查核後，發現是3月入境的移工，居家隔離期滿採檢陰性，後來在家庭照護服務時也都多次採檢為陰性。本次則因為陪病才再度受檢確診，但屬於病毒量低、較不容易傳染的個案，也並非在雲林感染，接觸者目前也都沒有感染，對社區的影響小。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布1萬4707位確診個案中，已有1萬3580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本（案16028）、德國（案16029）、南非（案16030）及印度（案16036）入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計248萬9074例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含247萬1769例排除)，其中1萬5926例確診，分別為1371例境外移入，1萬4502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

0822_COVID-19每日死亡個案數目

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。