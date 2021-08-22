2021/08/22,
社會

南鐵東移案：鐵工局強拆房屋與聲援者爆發衝突，警方將函送屋主和聲援者

南鐵東移案：鐵工局強拆房屋與聲援者爆發衝突，警方將函送屋主和聲援者
Photo Credit:中央社

我們想讓你知道的是

南鐵東移一案紛擾多時，過去已經引爆多次衝突，而昨（22）日晚間，鐵工局無預警施工拆屋和屋主黃春香、聲援者爆發新衝突，最終由警方介入以安全和違法集會遊行法法實行強制力，並表示將函送屋主黃春香和聲援者。

紛擾多時的南鐵東移案，昨（22）日晚間爆發新衝突。多名聲援者、學生抵達位於台南北區，舉辦音樂會聲援南鐵案屋主黃春香，卻於晚間目睹怪手疑似鐵工局夜間施工，隨後工人遭到聲援者箝制要求停止，雙方僵持間，警方介入以安全、非法抗議為由，舉牌命令解散未果，逐以強制管束並柔性勸離聲援者，警方事後也表示將依違反集會遊行法函送屋主黃春香及李姓學生代表。

怪手「夜襲」強拆黃屋 聲援者要求停止否則攻入工地

南鐵東移案最後1戶住宅於8月20日被強制局部拆除後，21日陸續有聲援者、學生以舉辦音樂會為由重返聲援屋主黃春香。根據《三立新聞》報導，昨日夜間會中聲援者察覺疑有怪手夜間動工，意圖翻入工區進行箝制。

《焦點事件》報導說明，早在20日屋主黃春香和聲援方已經要求立委發公文、電話催促鐵工局提供「拆除計畫」，卻不斷遭到拖延。直至21日音樂晚會中，無預警傳出拆屋巨響、目睹大型機具，而聲援者才以家具、棉被蓋住防刺圍籬，要求停止拆除否則攻入工地。

《自由時報》報導，鐵工局人員向聲援方解釋，黃屋屬於半拆不需要詳盡計畫，且目前拆除黃屋屬於增建部分，對屋主黃春香目前居住並無危險。不過，這解釋引起聲援者不滿認為，黃春香對自己家最了解，應由屋主查看且評估。

最後談判沒有結果，報導稱鐵工局人員想離開強行施工，而學生手牽手包圍進行阻擋，警方欲協助鐵工局人員脫困時爆發激烈推擠，導致一名警員掛彩。

《中央社》報導指出，警方在晚間10點5分對抗議者舉牌警告、10點12分10時12分舉牌命令解散，10時17分舉牌制止，10時22分再度舉牌制止，10時23分執行驅離，但學生不願意離開工區範圍，警方當場對21名學生以束帶管束。

《焦點事件》報導指出，當時聲援者皆遭禁錮，鐵工局拆除工程，傳出巨響及震動，只留屋主黃春香孤身一人坐在屋前，面對被拆除中的家園。

《自由時報》報導，李姓學生代表被管束後聯繫律師到場進行協調，待管束時間結束後，她又再次進行衝撞，警方持續管束並勸導。直到凌晨1時許，雙方衝突才完全平息，所有學生離場後，鐵工局再加裝第二層鐵皮圍籬，同時派遣警力持盾待命。

《中央社》報導指出，市警第五分局將檢具相關事證，依違反集會遊行法函送屋主黃春香及李姓學生代表

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新聞來源：

責任編輯：莊貿捷
核定編輯：楊士範


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