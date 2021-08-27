無論阿富汗女性獲得多少承諾，歷史證明塔利班絕不會維護女權

塔利班於8月15日成功奪取阿富汗首都喀布爾的控制權後，其發言人隨即向婦女保證，會在伊斯蘭教義的框架內保障婦女權益，亦即女性仍有權工作、接受教育以及過正常的生活，且不必穿戴覆蓋全臉及整身的罩袍（Burqa），僅需戴上頭巾（Hijab）以保護自己的安全即可。

然而，許多民眾對於塔利班的此番聲明表示懷疑，認為塔利班根本沒有改變，更有婦女大罵塔利班人士是偽君子、騙子。

事實上，阿富汗人民對於塔利班說詞的擔憂並非沒有依據，尤其在1996年至2001年塔利班主政時，其對伊斯蘭教義保守的詮釋完全將婦女權益推向深淵，塔利班當時規定，八歲以上的婦女和女孩必須穿戴罩袍、不允許女性在公開場合大聲講話、禁止展示女性相片、且女性在沒有男性監護人的情況下無法外出，就連就醫也不例外，女性甚至不得進入自家陽台，以免民眾能從街上看見她們。且若婦女違反規定，將面臨鞭刑、石刑、截肢等嚴厲刑罰。

此外，在塔利班「給予女性自由」的說法出現後，女童被杜絕於學校大門外，以及部分職業婦女被勒令離職的情形仍時有所聞，且該組織雖於8月17日表示將對阿富汗全境的前政府官員進行大赦，但阿富汗查爾金特地區（Chahar Kint）的女區長薩里瑪・馬扎里（Salima Mazari）仍遭塔利班拘禁，而阿富汗女市長扎麗法・加法里（Zarifa Ghafari）「坐等被塔利班處決」的絕望處境更是震驚國際，這些皆與塔利班的「保障女權」說詞大相逕庭。

對此，近日便有許多阿富汗女權人士在採訪中分享自身的女性觀點。

Know her name #SalimaMazari

When many Afghan political leaders fled, Salima stayed to fight. As one of the first female district Governors in Afghanistan, she took on the Taliban & resisted until the end. She has reportedly been captured. Pressure to free her!! #FreeSalima pic.twitter.com/qXwLKjWxou — Nadia Momand (@NadiaMomand) August 17, 2021

婦女還能工作嗎？坎達哈市女醫生的擔憂

早在塔利班奪取政權前，便已有眾多婦女以社群媒體分享、上街示威的方式向塔利班呼籲女性工作、受教育權利，來自阿富汗第二大城坎達哈市（Kandahar）的女醫生法希瑪・拉瑪蒂（Fahima Rahmati）便是其中之一。

拉瑪蒂不僅是醫生和女權倡議家，更是希拉慈善基金會（Heela Charity Foundation）創辦者，致力於協助在塔利班圍困坎達哈市期間的國內流離失所家庭。

針對塔利班掌權後女性可能面臨的處境，拉瑪蒂在接受瑞士媒體《新人道主義者》（The New Humanitarian）訪談時提到，阿富汗女性對於塔利班的到來深感害怕，就算教育是深耕國家發展的唯一途徑，塔利班也不會讓女孩去就學；而女性在就業方面也將遭受同樣的窘境，尤其過去幾年來，阿富汗女性就業人數大幅增加，但現在塔利班掌權，將只允許少數的婦女工作。而拉瑪蒂過往也有自己的私人診所，但由於塔利班的威脅現在只能被迫關閉。

「從護士到醫生，多數醫療專業人員的生活並不安全，現在塔利班只准許少數醫務人員工作，且任何女性員工都有可能遭到塔利班的壓迫。」拉瑪蒂說道。

對於拉瑪蒂而言，在塔利班的控制下，婦女能享有往日的權利是不可能的，且最不幸的是，現在阿富汗的婦女將同20年前一樣再次受到考驗。拉瑪蒂也希望，國際社會在未來幾個月不要忘記阿富汗婦女的遭遇，特別是關注在女性的權利是否受到保護，國際間也應與塔利班政府協商，協助阿富汗人民、尤其是女性可以安全離開阿富汗，以挽救阿富汗人的性命。

阿富汗首位女飛官的呼籲，別信塔利班的女權大外宣

現獲得美國政府庇護的妮盧法爾・拉馬尼（Niloofar Rahmani）是阿富汗歷史上第一位女性空軍飛行官，然而作為一名阿富汗女性，拉馬尼表示她的職業是「塔利班所反對的」，尤其在拉馬尼於2012年開始擔任飛官後，便不斷收到塔利班的死亡威脅，塔利班便曾抨擊她「不是一位素行良好的穆斯林女性、且背棄了伊斯蘭文化，應該要被榮譽處決。」拉馬尼的兄長也只因支持拉馬尼擔任飛官的決定，而遭到塔利班份子的槍殺。

儘管塔利班近期聲稱女性不會面臨與上次塔利班掌權時相同的命運，但拉馬尼對此說法仍抱持懷疑的態度，拉馬尼於8月19日接受英國《天空新聞台》專訪時說道：「現在在首都喀布爾，街上幾乎看不到女性、各種商店裡也已經看不到任何含有女性圖像的商品海報，這些廣告看板都已經被塗黑了，甚至還有一名婦女被殺，只因為她沒有穿罩袍，我不知道世界怎麼能相信塔利班的說法！」

拉馬尼接著表示，塔利班是傷害女性最深的團體，「阿富汗的女人知道等待她們的未來會是什麼樣子，她們一定為自己的生命安全處境感到害怕。」塔利班的種種作為，皆讓拉馬尼不相信塔利班已經改變，「無論他們現在告訴世界什麼，塔利班永遠都是塔利班。」

先在家待幾天？女性新聞從業人員的職涯危機

塔利班為了強調其對女性採取的開放態度，奪權後沒幾天便允許女性主播能採訪塔利班高層，而阿富汗《黎明新聞》（TOLO News）的職員貝赫什塔・阿甘德（Beheshta Arghand），更因此成為阿富汗歷史上首位在直播節目中面對面訪問塔利班的女記者。

儘管塔利班接受阿甘德的採訪，被部分人士視為「塔利班提供女性發言權」的良好轉變，但阿富汗民間卻揭發了另一種截然不同的故事版本，有目擊者便表示，在阿富汗西部的省會赫拉特（Herat），便有塔利班槍手阻止女學生和女教師進入校園，在部分地區更有女校因為塔利班的控制而關閉。

在首都的喀布爾大學，亦有女學生被告知，除非有男性監護人陪同，否則不得離開宿舍，但部分女學生說，她們在城裡根本沒有男性親屬可以協助外出。這也顯示了在許多情況下，塔利班並沒有對婦女產生更寬容的立場。

此外，接連有女主播遭到停職的事件，也讓群眾更加懷疑塔利班宣稱能保障女性從業的承諾。在塔利班抵達喀布爾的首日，便有該組織的成員進入阿富汗廣播電視台（RTA），並宣稱將無限期的停止該電視台女主持人卡迪婭・阿敏（Khadija Amin）及其餘女性工作人員的職務，目前阿敏的主播職位由一名塔利班男性官員取代。

同樣任職於阿富汗廣播電視台的女主播沙布南・道蘭（Shabnam Dawran）則表示，塔利班禁止她進入電視台的辦公室，就算出示工作證仍不被允許進入，而男性員工仍然可以自由進出。事情曝光後雖然道蘭目前已被復職，但接下來女性新聞工作者的處境仍然充滿不確定性。

阿富汗女記者艾妮莎．夏希德（Anisa Shaheed）也擔心塔利班會再次限制的女性的工作及學習自由，但夏希德仍然堅守工作崗位，並堅信「阿富汗仍有太多沒有被說出的故事，我們必須把它們報導出來。」

針對塔利班未來恐限縮女性新聞從業人員工作權一事，《黎明新聞》負責人薩德・莫希尼（Saad Mohseni）也做出回應。莫希尼強調，現在是塔利班掌權，因此自家的新聞媒體往後須遵守塔利班的規則才能營運。

「我們新聞台的女記者堅持繼續工作，但新聞台實際上也告知她們先在家裡待幾天，待情勢更加明朗再出來。」莫希尼認為女性能否回到主播台的關鍵，在於塔利班的「內部派系」，塔利班內部也有更為務實、溫和的派系，在接下來的幾個月內，哪個派系能實質掌控塔利班內部的權利，就能決定包含女性權益在內的國家走向。

女權法官：「歷史證明塔利班不會維護女權」

塔利班攻陷喀布爾後，英國媒體第一時間採訪了阿富汗前法官暨律師納吉拉・阿尤比（Najla Ayoubi），訪談中詢問了阿尤比對於塔利班政權下婦女往後處境的看法。

阿尤比認為，從現在開始女性的聲音將被壓制，尤其過往的歷史經驗顯示，塔利班禁止婦女參與各類公共事務，婦女無就業、就學的權利更是常態，未來阿富汗350萬女孩上學的夢想極有可能被奪走。

阿尤比更表示，塔利班對於女性的控制已經到了極端嚴厲的地步，並分享了自身在面對1996年塔利班首次執政時對待婦女的恐怖經歷，那時女性如同被軟禁般，在沒有男性陪伴的情況下無法單獨離家，而阿尤比在其兄長、父親同被保守派的聖戰組織殺害後，外出工作、採買的處境也變得更為艱難。

「我不得不付錢讓鄰居的四歲兒子陪我，這樣我才能外出！」

阿尤比回憶道，「只要妳出門時和一個男性一起就可以，對方的年齡並不重要，這根本是在羞辱人。」

回首2001年塔利班政權被推翻後，兼具法官和律師身分的阿尤比重返法律相關工作，一同為阿富汗訂定新憲法、並修改法律中對於女性具有高度歧視的法條，同時阿尤比也曾直言不諱地為阿富汗遭受性別暴力的女性發聲。

但隨著塔利班接管，阿尤比也擔心女權近年來取得的進展將會戛然而止，「我在塔利班統治下生活了五年，我知道那是什麼樣子，妳無法呼吸、妳甚至失去呼吸的權利！」阿尤比也強調，「和平、穩定，妳知道塔利班總是給人們帶來許多承諾，結局是一旦塔利班深入社會，他們為女性帶來的就只有傷害。」

「我會留下來，為人民而戰」女副議長爭取人權不停歇

在塔利班接管喀布爾以及阿富汗總統阿什拉夫・甘尼（Ashraf Ghani）出逃的隔日，數以萬計的阿富汗人民也爭相逃離家園，然而阿富汗國會首位女性副議長的法齊婭．古菲（Fawzia Koofi）卻選擇留下。

古菲進入政界迄今曾遭受兩次暗殺，2010年其先是成為塔利班槍殺的目標，2020年8月又被身分不明的槍手攻擊，而她胞姊的住所也遭受襲擊，古菲自己也認為其整個家族無論是女性還是男性，皆處在危險之中。儘管因為她的女性政治人物身分而被極端主義份子視為眼中釘，但在諸多危及生命安全的時刻，古菲卻仍選擇待在阿富汗為女性的權益盡一份心力。

「塔利班在他們的聲明中表示，這次對女性的態度會有所不同，政治領導是這樣說，但塔利班的基層士兵卻不會這樣做。」古菲解釋道，許多加入塔利班的年輕士兵並沒有受過教育，一位年輕的塔利班曾告訴古菲，他加入該組織的原因是「我的宗教在呼喚我」，但古菲認為，在從來沒有接受過教育的情況下，這些年輕的塔利班份子能對伊斯蘭教義有什麼正確的理解？

「塔利班將伊斯蘭詮釋得非常保守，經常與非伊斯蘭教義的部族傳統混雜在一起，例如《古蘭經》中並沒有要求女性必須穿戴罩袍（Burqa），許多規定也與伊斯蘭無關。」

雖然女性處境在塔利班的掌權下充滿了不確定性，但古菲仍對阿富汗的女權發展抱有希望，古菲以8月18日喀布爾的一場女性示威為例：「當天的示威雖僅有六到七名女性參與，但這表明了阿富汗婦女將提高他們爭取平等權益的聲量，會讓全世界更加關注她們的處境。」

古菲認為，婦女同樣能把事情做好，她們絕不是拖累國家發展的群體，相反地，她們是建設國家的一部分、是成為阿富汗改革的推動者。

對於阿富汗女性的未來，或許還能抱有一絲期待，不過這份期待並不是指望塔利班能帶來改變，而是阿富汗新一代女性的自覺，如同古菲樂見婦女成為阿富汗改革的基石，更猶如女權法官阿尤比所說：「不同於90年代的婦女，我們有年輕世代受過教育的女孩及男孩，我們現在的確受到壓迫，但我們也知道如何抵抗不公、如何逆境生存，身為女性，更是如此。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航