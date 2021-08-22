2021/08/22,
國際

17萬法國人民上街抵制「健康通行證」：連續第6週表達不滿，直呼侵害人民自由

17萬法國人民上街抵制「健康通行證」：連續第6週表達不滿，直呼侵害人民自由
Photo Credit：AP / 達志影像

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法國反「健康通行證」（pass sanitaire）活動持續延燒，已經進入第6個週末，而該政策昨（21）日受到17萬法國人民上街抵制，強調法國政府不該歧視未接種疫苗的民眾，更直指這項政令侵害人民自由。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，法國政府為阻斷群聚感染，推行「健康通行證」（pass sanitaire），民眾須出具相關證明才能從事日常活動，而該政策昨（21）日受到17萬法國人民上街抵制，是連續第6個週末民眾於街頭表達不滿，直指受到歧視和侵害自由。

17萬法國人民上街抵制，連續第6週表達不滿

8月21日，高達17萬法國民眾抗議由法國政府所主導健康通行證，該通行證含有QR Code，建檔後可證明已完全接種疫苗或採檢陰性的民眾，有權利自由進出法國酒吧、餐館、博物館和體育場等地。

「該證卻被當地人民認為，歧視無接種的民眾並侵犯人民自由選擇的權利。」巴黎抗議活動中的公務員Sophie Soulas告訴《路透社》

「這張健康通行證很明顯分裂了法國人，我認為我們應該廢除它。」

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面對是否有歧視問題，法國教育部長Jean-Michel Blanquer告訴法國媒體 《Journal du Dimanche》（JDD）：「不管有沒有通行證，都不會禁止學生到學校上課」，他又進一步指出，對於教師而言健康通行證是既不合法，也不可取。

由於馬克宏（Emmanuel Macron）政府實施了歐洲最嚴格的健康通行證規定，該通行證將經幾秒掃碼，即可證明民眾是否具有資格進入該場所，而業者必須承擔監管的責任，被發現藐視法令的業者，首次將獲得警告，再犯則將處以7天拘役，若再屢勸不聽可能會導致一年的監禁。

8月19日，位於法國西部一個農村中的咖啡店老闆Denis Coursol告訴《路透社》，他拒絕檢查上門的顧客是否攜帶健康通行證，他強調：「我的問題不是健康通行證，而是被要求檢查它。」

Denis Coursol表示不願意為政府承擔監管的責任，而這樣的行為被視為對法國政府的挑釁，可能會導致他關門大吉，甚至鋃鐺入獄。

他不諱言指出：「願意冒這個險」，並強調花時間檢查通行證很不切實際，而且業者將被迫帶有偏見看待那些沒接種疫苗的人，讓他們無法進入咖啡廳，也進一步阻止客人出外用餐的意願。

未接種疫苗的西班牙人、同時也是咖啡店的常客Fernando Martine在同一篇報導中受訪，他對於Denis Coursol做出挑釁政府的行為表示讚許：

「不區分民眾接種疫苗與否，才是一種民主的姿態。」

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隨著抗議活動持續延燒，法國政府當局表明，這些吵鬧行徑僅是一小部分人的行為，而為了防止更多店家不配合政令。財政部長Bruno Le Maire表示，未來任何不進行健康檢查的餐廳、咖啡館及酒吧，都沒有資格獲得政府的相關補助。

本次巴黎最大的示威活動，由極右翼政治家Florian Philippot領導，他同時也是法國Les Patriote黨的領袖，他聲稱將來將可能發動更多示威活動，表達更多不滿。

法國內政部表示，昨日約有17萬5500人參加示威遊行，低於上週21萬5000 人，但隨著暑休返回後，示威人民將會進一步上升，《路透社》報導強調，這凸顯了法國總統馬克宏將面臨的政治風險。

不過《美聯社》報導，儘管法國民眾有抗議，從民調中顯示大多數的法國人，仍然支持健康通行證。而截至8月20日法國有4610萬人，佔總人口的近68.5%，至少接種了一次疫苗，超過3880萬人即57.5%，已經接種了兩次疫苗，可望進一步遏止疫情。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


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