還停留在「女性才會得HPV」的老觀念？HPV病毒威脅不分男女，現正是依醫囑接種HPV疫苗好時機

今年五月以前，在台灣的COVID-19疫苗乏人問津，本土疫情引爆之後，疫苗成為炙手可熱的搶手貨。然而，人類面對的病毒可不只有COVID-19，例如：經常由HPV（人類乳突病毒）所引發的子宮頸癌，便是台灣女性常見的癌症之一。

然而，需要特別注意的是，HPV引發的疾病並不限於女性，男性也可能會感染病毒、甚至罹患相關疾病，根據美國疾病管制署（CDC）研究報告指出，男性受HPV感染風險比女性還高，在18～70歲的男性族群中，將近每2位男性就有1位生殖系統感染HPV。

HPV危害你我健康

HPV病毒會不分性別的危害人類健康，根據TNLR（關鍵議題研究中心）與台灣癌症基金會合作的市調顯示，雖有9成民眾知道HPV疫苗可預防HPV病毒，但其中仍有35%的人不知道男性也可接種HPV疫苗。此外，雖然有高達8成以上民眾願意鼓勵親友或伴侶接種HPV疫苗，但知曉HPV疫苗的人僅12.5%已接種疫苗，而不願自己或家人接種者，主要是擔心副作用，疫苗價格也是共同顧慮。

將近9成的民眾知道HPV疫苗可預防HPV感染，但其中仍有34.8%的民眾不知道男性也可以接種HPV疫苗

知曉HPV疫苗可防範HPV病毒的民眾當中，僅有12.5%的人實際接種疫苗，可見疫苗施打率仍有很大的進步空間

對於HPV疫苗的觀望或迷思，就像先前許多人對於COVID-19疫苗的保守態度一樣，但健康議題不能總是等到大難臨頭才做功課。針對HPV疫苗常見的問題，台灣疫苗推動協會黃玉成理事長表示：

「許多人認為HPV只有女生會感染，其實不是的，男性也有很高的感染風險。像是性傳染疾病（菜花） 、肛門癌等，都屬於HPV相關疾病。所以男性也需要施打HPV疫苗，不只保護自己，也保護另一半的健康。」

至於針對疫苗不良反應或保護力不足等疑慮，和所有疫苗一樣，HPV疫苗並非用於治療且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為注射部位搔癢、腫塊、溫熱感等或頭痛、發燒等全身性不良反應，通常輕微且短暫。例如國際間曾經有過接種疫苗者產生「複合局部疼痛症候群」（CRPS）及「姿勢體位性心博過速症候群」（POTS）的現象，但根據歐盟醫藥管理局（EMA）的研究顯示，目前沒有科學證據能證明這些症狀跟接種疫苗有直接的關聯性。

此外，黃玉成理事長也表示，施打HPV疫苗早已是國際趨勢，全球已累績幾十億劑次的施打經驗，經由臨床試驗了解HPV疫苗的安全性及有效性。且世界衛生組織（WHO）訂下2030年要消除子宮頸癌的全球目標，建議民眾儘早依醫囑施打HPV疫苗，才是明智之舉。

HPV根除的關鍵：男女共同接種計畫

防治HPV的三方法：安全性行為、依照醫囑接種HPV疫苗、女性定期接受抹片檢查。其中，對於HPV疫苗接種，大多數人仍停留在「只有女性需要施打」的老舊觀念，誤以為HPV病毒僅會造成女性子宮頸癌，而忽視了HPV病毒為男女雙方帶來的其他疾病風險。

截至2020年9月，已有43個國家地區實行男女共同接種計畫，然而並沒有亞洲國家在名單之列，台灣的接種起步也晚於全球潮流。之所以要推廣男女共同接種HPV疫苗，是因為不分男女都可能感染HPV病毒，其潛在危害和對健康的威脅更是無關性別。

對此，台灣癌症基金會的蔡麗娟副執行長呼籲：

「HPV病毒的型態很多，許多具有高度致癌性，且不只與子宮頸癌的發生有密切關係，與其他癌症也有關，可能導致子宮頸癌、陰道癌、肛門癌及菜花等多癌一病。所以民眾需要提高對HPV的認知，HPV病毒影響人類身體健康，唯有提升疫苗施打率才能加速根除HPV危害。」

HPV疫苗怎麼打？民眾接種須知

HPV疫苗採用「蛋白殼粒重組」的技術，仿造HPV病毒的外形結構，做成一種空殼狀結構的「類病毒顆粒」（Virus-like particles,VLP），蛋白殼粒內部並不含任何HPV病毒基因，不過可以誘發人體的免疫反應，進而產生抗體；爾後遇到真正的病毒入侵，身體便有極高機會能辨識出病毒蛋白，並產生免疫反應，但不會因為施打疫苗而導致感染HPV。

目前全球共有3支HPV疫苗上市，分別有2價、4價、9價疫苗（2價意思是保護力涵蓋2種病毒型別，以此類推），台灣食品藥物管理署（TFDA）皆已審核通過，且3支疫苗皆有針對「第16型」及「第18型」等高致癌型HPV病毒提供保護力，但其中4價HPV疫苗，根據TFDA網站資訊，已於2021年第一季開始停止供應台灣自費市場。▶瞭解更多HPV衛教懶人包資訊，快速前往

在排隊等待COVID-19疫苗的同時，不妨先行依醫囑接種HPV疫苗，為健康建構完整保護力。也特別提醒，台灣疾管署建議，接種COVID-19疫苗前或後，建議都要與其他疫苗間隔至少14天。至於已經施打過HPV疫苗第一劑的民眾，則建議要再依時程施打完後續的第二、三劑，才能達到預期的保護力。

台灣癌症基金會的蔡麗娟副執行長表示，其實HPV疫苗可以防護到多種HPV相關疾病，但許多民眾對於去診所諮詢HPV相關問題，通常會有些猶豫、怕被貼標籤，因此為了提升衛教品質和就診體驗，台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會從去年開始，便推出「HPV衛教友善診所」的服務，目前有超過240間診所加入友善諮詢行列，民眾可上台灣癌症基金會官網搜尋據點，現場的醫護人員即可提供專業並貼心的諮詢服務。

民眾尚未去接種HPV疫苗的最主要原因，是因為不知道該諮詢哪個科別，此時HPV衛教友善諮詢診所即可提供適切資訊

針對男性族群，蔡麗娟副執行長也呼籲：「共同防護HPV並依醫囑施打疫苗，男女有責。男性朋友如果想瞭解HPV疫苗，可以至家醫科、泌尿科、耳鼻喉科，或是其他HPV衛教友善診所諮詢。」民眾不妨多利用診所資源，遠離HPV病毒感染風險；如果想要前往診所諮詢，也建議先透過HPV衛教友善診所電話做預約。▶全台HPV衛教友善診所一鍵查詢

本衛教資訊由台灣癌症基金會與美商默沙東公益贊助