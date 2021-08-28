【影評】Netflix《護女煞星》：延續英雄電影傳統的「反套路」，造成了驚悚片的效果

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

美國動作驚悚片《護女煞星》甫於Netflix播映，是導演布萊恩門多薩（Brian Mendoza）執導的首部長片。電影找來「水行俠」傑森摩莫亞主演，故事相當簡單，描述一位練習格鬥技的男子，他的老婆罹患癌症，卻因為有人賄絡藥廠，使能夠治病的新藥暫緩上市，導致妻子死亡。男子立誓為妻報仇，過程中把女兒也拖下水，展開一連串冒險。

模式上，這是個強調父女情，並展現傑森摩莫亞雄壯身材、驚險打鬥場面的動作片。如果僅是如此，倒也沒什麼好討論的。有趣的是，導演在劇情中後段來了個反套路的翻轉，使得本片出現了一點新意。

就一般的動作片來說，除了無法花大錢找動作明星的B級片外，一般好萊塢大片的製作都將視角鎖定在明星身上，無論是個性、處境、情節，焦點全都放在明星身上。因為觀眾看的除了刺激的動作戲之外，緊湊的敘事、變化多端的情節，還有劇情張力，自然也是觀影的考慮。但這種作法，從阿諾史瓦辛格到湯姆克魯斯等各代動作明星，無論劇情怎麼變化，由於套路不變，怎麼看都少了點翻轉的可能。

而常見的反套路翻轉，就是讓小人物一躍成為動作主角，成為一種反英雄的模式，例如麥克邁爾斯的《王牌大賤諜》或史蒂夫卡瑞爾的《特務行不行》，都偏向喜劇為主，畢竟沒人能透過畫面與形象，相信反英雄的小人物能有多大的制敵威能。而《護女煞星》的反套路，卻在不違反傳統英雄套路的情況下，將主角的定位翻轉，造成了驚悚片的效果，讓觀眾耳目一新。

Photo Credit: 《護女煞星》劇照

劇情一開始，觀眾就看到傑森摩莫亞痛失愛妻的深情表現，當他在全國電視上恐嚇藥廠CEO說要他一命賠一命開始，記者找上傑森摩莫亞，說藥廠有黑幕，背後有主導者，然後傑森摩莫亞就被殺手盯上。過程中，平常跟著老爸習武的伊莎貝拉莫娜（Isabela Moner），也因此被捲入了追殺之中。

於是父女一起鍛鍊與逃亡，成了劇情中段的主軸。但詭異的是，當殺手突然出現殺了記者，並重創父女後，畫面出現了「兩年後」的字卡，然後這對父女開始了對付藥廠的復仇。

這兩年的時光相當詭異，觀眾只能相信大概是傑森摩莫亞需要時間養傷與調查，一切就緒後才開始復仇行動。但那就是故事前段的伏筆，其實是為了帶出故事後段的翻轉。

這個翻轉從兩年後的行動開始，透過故事中的對白、人物行徑，開始暗示真相。但那個真相卻連線索都沒有，顯得一無痕跡。這當然是高明的地方，隱隱有奈沙馬蘭電影伏筆的氣氛。但其實是因為那個翻轉雖然不算特別，但也相當罕見的緣故。

那個翻轉相當簡單，就是傑森摩莫亞早在電影前段，在捷運上跟記者會晤時，就一起被殺手給幹掉了。反而是女兒伊莎貝拉莫娜沒死。之所以要等兩年，就是因為伊莎貝拉莫娜當時年紀還太小，她需要時間鍛鍊自己的格鬥技能，與調查真相（片頭就暗示爸爸不想讓她知道太多），然後展開了為父母復仇的行動。

隨著伊莎貝拉莫娜連續幹掉藥廠派出來的四名殺手，當年殺傑森摩莫亞的高手和聯邦調查局聯合追捕她，才讓她在追捕過程中嶄露真相：原來觀眾看到傑森摩莫亞大顯神威，一邊逃亡一邊對抗殺手的畫面，全都是伊莎貝拉莫娜的想像。她經歷母親病逝與父親被殺死，產生了妄想症，以為自己父親沒死，陪在她身邊對付敵人，她一樣只是受到父親保護的小女孩。

但同時她心中的分裂與罪惡感，又讓她對聯邦調查局探員吐露心聲，所以探員跟追捕者都知道就是小女孩自己犯案，也盡力要抓到她。

這關係到翻轉前後的對白與場景調度。編劇巧妙地用多人對話，暗示這女孩可憐，整個復仇沒意義而且只會毀掉女孩的一生。這些對白的畫面全都有傑森摩莫亞的身影，觀眾以為這些人是在對傑森摩莫亞說教，其實他們全都跟這個小女孩講話。而小女孩活在虛幻的世界中，完全沒回應他們。

這也讓劇中的細節顯得饒富趣味。殺了傑森摩莫亞的高手在餐館內跟父女的對話，其實就只是跟伊莎貝拉莫娜的單獨對談。這個橋段是在「真相」揭露之前，所以他所謂敬佩傑森摩莫亞的行動，甚至勸他不要繼續下去，反正都是徒勞無功的大段感嘆，就是說給一個獨立幹掉多名殺手的女孩聽的。

Photo Credit: 《護女煞星》劇照

通常動作戲裡面的大壞蛋都需要個性、魅力，才能與主角抗衡。但在本劇卻顯得毫無必要。編導在這裡選角選得特別真實。那個高手面目普通，毫無特點，也不是什麼大明星所飾演，是聽都沒聽過的演員演的，但在劇情中卻顯得極為深刻。就是要這樣的人，才符合劇情中那種無名職業殺手的調性。

而殺手的調性，隨著伊莎貝拉莫娜被聯邦調查局追捕中，顯露真相（他幻想父親還活著），最後的大決戰就顯得劇力萬鈞。因為觀眾至此不但得開始回想前段對白中的線索，而且已經進入了「小女孩對抗高級職業殺手」的同情模式，使得最後的打鬥顯得特別精彩。那不僅是動作設計上的高明，還包含了劇情帶給觀眾的影響。

至於結局，當然也就是很老套的結尾。但那也不重要，因為觀眾早已在前段的劇情獲得滿足。傑森摩莫亞雖然早就死了，但因為女兒的幻想，幾乎是直到劇終都還出現他的身影，這不但反套路，同時也延續了英雄電影的傳統：「觀眾可以一直看明星飆戲」的滿足感。雖然認真要說，這個翻轉算是有點老舊，但在編導的操作下，依然充滿娛樂性。

這使得《護女煞星》是近期還值得一看的動作懸疑片。特別是，這是Netflix製作、在平台上播映的電影，考慮到觀影的成本與效應，本片在各方面已可說是成功之作。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航