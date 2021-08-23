「米其林首選優質醬油合作夥伴」： 龜甲萬日本釀造工藝，三百多年不變的堅持

日本職人精神嚴格把關，米其林首選認證

傳承日本三百多年釀造智慧，秉持日本職人精神的龜甲萬，連續3年榮獲米其林首選優質醬油合作夥伴，其對品質的堅持與嚴格把關，一如米其林對料理評鑑的嚴謹。除了從日本長期派駐日籍技術幹部來台為品質把關外，從原料、製麴、發酵、壓榨、調配乃至成品的品質資料，亦須檢附製造流程送至日本進行品質審查。日本龜甲萬集團為堅持對醬油品質的把關，在日本總公司野田工廠設立了品質管理部門。龜甲萬全球醬油工廠的醬油成品都會定期送至日本總公司的品質管理部門，經過日本嚴格檢視各國所生產的醬油品質。也因此不管在哪個地區生產的龜甲萬醬油都得已維持相同的品質。每年更定期派遣日本龜甲萬公司技術人員至台臨廠訪視、技術指導，與日本同等級高規格品管，堅持做好每一罐醬油。

在國際級的高標準、高品質追求下，龜甲萬取得多項第三公正單位認證，更分別於2019 《台北米其林指南》、2020及2021年《台北台中米其林指南》，連續3年榮獲米其林首選優質醬油合作夥伴，致力為民眾提供更安心、優質的商品。

日本料理師傅、各大星級餐廳，唯一指定使用

《米其林指南》秉持著公正嚴謹的評鑑標準，在選擇合作調味品夥伴時也不例外。已連續3年榮獲米其林認證的龜甲萬，同時深受許多講究醬油搭配的來台日本廚師肯定，成為眾多料理師傅指定使用的醬品。此外，龜甲萬更廣受台灣各大星級餐廳的青睞，如星級餐廳「大三元酒樓[1]」，即是以龜甲萬「醍醐味」入菜，展現料理的極致美味。

Photo Credit：龜甲萬

萬能調味品「龜甲萬」，家庭星級料理推手

傳承日本三百多年釀造智慧的龜甲萬醬油，其香氣獨特、甘口醇厚，因此深受許多來台日本料理師傅喜愛、星級餐廳指定使用，同時也是家家戶戶餐桌上難忘的「醍醐味」。作為星級美食的料理推手，龜甲萬可廣泛應用於各種料理上，如台灣人普遍喜歡的日式料理、蒲燒膏或拉麵湯底，只要加入醬油即可快速提升烹飪技巧，充分為食材加分。值得一提的是，不論加入湯品、燉菜、滷味或做為沾醬，都能輕鬆為料理增添星級般美味。

Photo Credit：龜甲萬

台、日、美市佔率第一，家喻戶曉的星級醍醐味

對品質嚴格要求的龜甲萬，優質的醍醐美味，不僅受到專業的日本料理師傅、各大星級餐廳青睞，影響力更擴及全世界，於台灣（家用醬油市場）、日本、美國皆市佔率第一，銷售區域更超過一百多個國家，深獲世界各地消費者的肯定！而擁有多國海外市場經驗的龜甲萬，更長年針對全球不同地區的飲食習慣，研發適合當地市場的產品、開發新食譜，持續以醬油為核心，致力促進世界飲食文化的交流和融合，讓遍佈全球的消費者，都能在餐桌上品嚐到最安心的醍醐味。

Photo Credit：龜甲萬

[1] 《大三元：時間的味道》https://www.youtube.com/watch?v=S_4g2FyhW9Q