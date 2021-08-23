大法官宣告女性夜間工作限制違憲，立委籲修法保障「交通津貼、夜間工作津貼」

大法官以違反《憲法》平等權為由，宣告勞基法中規定「除非經過工會或勞資會議同意，雇主提供交通工具或安排宿舍，否則女性勞工不得在夜間工作」違憲，法規立即失效；不過女性夜間工作的限制被取消後，相關保障義務也隨即跟著失效；立委和台北市產業總工會表示，可以理解大法官的理由，但希望勞動部能盡快提出相關修法，彌補因法規失效而缺漏的相關保障如「交通津貼」或「夜間工作津貼」等。

大法官為何認為此法條違反憲法平等權？

我國《勞動基準法》第49條第1項規定「僱主不得使女工於午後10時至翌晨6時之時間內工作。但僱主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，只要符合下列各款規定者就不會被罰。第一、提供女性勞工必要的安全衛生設施；第二、沒有大眾運輸工具可搭乘時，僱主應提供交通工具或安排女工宿舍。」

《中央社》報導，家福公司於2015年至2019年間被勞動檢查時，發現公司未經工會同意讓女性勞工於夜間工作，違反《勞基法》第49條第1項規定，處新台幣2萬元至80萬元不等罰鍰。家福公司分別提起行政訴訟，均敗訴確定，聲請釋憲。中華航空公司於2015年及2015年間也因違反同樣法規被桃園市政府開罰5萬元、30萬元。華航不服提起行政訴訟均敗訴確定，向大法官聲請釋憲。

大法官本月20日做出釋字807號解釋，認定法條違反《憲法》保障性別平等意旨，應自解釋公布日起立即失效。

大法官認為，維護社會治安本屬於國家職責，國家也應該採取各種安全保護措施為因應，包括立法課予雇主必要時提供交通工具或宿舍的義務，而不是採取「禁止女性夜間工作」的方法。

但是《勞基法》第49條第1項反而以保護婦女人身安全為由，禁止雇主使女性勞工在夜間工作，剝奪女性自由選擇夜間工作的權利，且增加女性就業的法律上障礙，導致女性應受保障的安全夜行權，變成限制女性自由選擇夜間工作的理由，因此手段與所欲達成的目的間，顯然欠缺實質關聯。

其次從維護身體健康的觀點，所有勞工都有「盡量避免違反生理時鐘而在夜間工作」的需求，並不限於女性。至於所謂「在夜間工作，因為女性還需操持家務及照顧子女，必然會增加身體負擔」的說法，不僅加深對女性刻板印象，更忽略教養子女或照顧家庭的責任應由經營共同生活的全體成員合理分擔。這種夜間工作與日常家務的雙重負擔，任何性別的勞工均可能有，並不限於女性勞工，對於單身或沒家庭負擔的女性勞工來說，更毫不相關。

大法官表示，《勞基法》第49條第1項的但書部分，固然具有避免弱勢的個別勞工承受雇主不合理的工作指示，進而蒙受生命身體健康危害的重要功能。然而女性勞工是否適於從事夜間工作，往往有個人意願與條件的個別差異，究竟何種情形屬於女性勞工應受到維護的權益，難以一概而論，也未必適合由工會或勞資會議代表代為決定。工會是否具有得以取代個別女性勞工意願的正當性，不是沒有疑慮。因此《勞基法》第49條第1項但書部分的手段與目的之達成間並沒有實質關聯。

大法官認為，《勞基法》第49條第1項規定對女性勞工所形成之差別待遇，難認其採取的手段與目的之達成間有實質關聯，更淪於性別角色的窠臼，違反《憲法》第7條保障性別平等的意旨，應自解釋公布之日起失其效力。

大法官的解釋會帶來什麼改變？

807號解釋雖取消女性夜間工作的限制，也收起女性勞工的保障；由於法令立即失效，也就是從20日起，女性勞工若有意願在夜間工作，可以立即上工，雇主無須經工會或勞資會議同意，也不用替女性勞工準備交通工具或宿舍，原應設置的「安全衛生設施」也不再負擔此義務，男女性勞工未來在面臨夜間工作時，權利與義務均相同。

此外原本規定「妊娠或哺乳期間的女工不得夜間工作」；如今第1項宣告違憲，第5項也跟著失效。懷孕或餵乳期間的婦女，原受法律保護不用夜間工作，未來是否有夜間工作的可能性，目前則未有答案。

勞動部官員表示，《勞基法》第49條第1項在宣告違憲後即失效，但解釋文未談及其餘項次，包括「女工因健康或其他正當理由，不能於午後10時至翌晨6時之時間內工作者，僱主不得強制其工作」、「妊娠或哺乳期間女工」，因此目前看來，「原則上」仍未能「強制」使女工夜間工作。另外，部分企業因女性夜間工作條文，提供交通車等設施，已是勞資雙方約定的一部分，不因《勞基法》第49條第1項被宣告違憲，就有被取消的理由。

立委：保障立即失效，應修法配套

民眾黨立委賴香伶23日與台北市產業總工會理事長邱奕淦、女性工會幹部鄭雅慧召開記者會，強烈要求勞動部應儘速提案修正《勞基法》第49條規定，保障夜間工作者的安全衛生需求及交通安排，避免補貼深夜計程車資的「交通津貼」、補貼宵夜的「夜點費」等勞工權益受損，並應納入工會等集體勞動關係規範，促使夜間工作議題納入勞資協商。

賴香伶表示，尊重大法官會議對性別平權的認定，但《勞基法》49條第1項原賦予雇主應提供女性夜間工作者必要的安全衛生設施，及計程車等交通工具安排，透過工會等勞資協商，讓不同性別的勞工於夜間工作時都可因此領取「夜點費」、「交通津貼」或「夜間工作津貼」，該法失效後，對勞工深夜工作保障相當不利。工會也難以據此要求資方針對夜間工作議題協商，「夜點費」、「交通津貼」或「夜間工作津貼」等保障恐將失效。

賴香伶認為勞動部應該盡快提出修法草案，務必讓各工會與資方針對夜間工作協商，可以有具體的法源依據，否則一旦有雇主拒絕提供「交通津貼」時，工會將難以透過勞資協商爭取。

國民黨立委萬美玲則指出，可以理解大法官的解釋是對於性別平等的重視，但大法官似乎忽略對於夜間工作的女性勞工，雇主應給予的保護條款也會因為這次釋憲而失效。

萬美玲表示，根據行政院主計處統計，在各行業中，女性平均月薪都比男性低新台幣5000到1萬元，現在如果開放雇主可無條件要求女性在夜間上班，雇主又可不用提供相關保護措施，只怕會造成女性工作者在職場上不公平的對待。

萬美玲指出，她認同只要在「勞資合意」的狀況下，男女均可夜間上班，但原本給予女性夜間工作的保護絕對不能因為釋憲而減少。台灣近5年每年平均發生上萬件女性遭性侵案件，女性獨自於夜間通勤，安全性確實令人擔憂。

她將針對大法官釋字第807號解釋提出修法，明定雇主要求女性勞工於夜間上班時，仍應維持原本條文的保護條款，並且在女性懷孕或哺乳期間，雇主也不可強迫女性勞工夜間上班。

企業和工會又怎麼看？

北市產業總工會理事長邱奕淦指出，大法官已經指出「盡量避免違反生理時鐘之夜間工作，是不分性別的需求」，解釋文應該要達成「夜間工作者不分性別都要有更多保障」，不料釋字807號以後卻變成「不分性別，一律不必特別保障」。大法官宣告立即失效，而沒有給予行政及立法部門時間去完成配套，那雇主從此刻起，就不再負有法律要求應盡到夜間工作保障的義務，變成任意性、恩惠性給予，這反而是勞權倒退。

邱奕淦說，勞工通常是被雇主「排班」，並非隨個人自由意願選擇日間或夜間工作，且勞動契約跟工作規則通常又規定「勞工同意雇主指揮調派」，勞工哪有與雇主對等的協商空間？工會或勞資會議此時行使同意權，是為了確保雇主至少有做到該做的，例如強化燈光照明、監視錄影、門禁管制、警衛護送或可搭乘計程車、提供宿舍，或加給夜間津貼以彌補辛勞，若無工會協助，這些個別勞動者要如何跟雇主談？如今《勞基法》第49條第1項失效，降低工會透過集體協商要求夜間工作保障的空間，不利於勞資雙方協商夜間工作問題，更對夜間勞工相當不利。

《中央社》報導，對於釋憲結果，聲請釋憲的家樂福則表示，過去和工會一直無法達成共識，工會不同意女性勞工在夜間工作，家樂福時常為此遭罰，過去一年就累計10多件，裁罰金額10萬至100萬元不等的罰單，甚至被稱為血汗企業。然而多數員工皆非工會成員，為維護女性員工工作權，一向讓員工自由填班，也有不少員工反映晚間排班需求，以增加收入，加上公司內部勞資會議，也同意女性員工夜間工作，因此自2019年起，便積極爭取釋憲機會，如今很開心獲得重視。

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核稿編輯：翁世航