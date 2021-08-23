越南走私非洲豬瘟肉品恐流向22縣市、1338處批發商及店家，環保署針對廚餘養豬場再次啟動稽查

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心昨（22）日召開記者會，表示國內查獲越南走私的肉製品驗出非洲豬瘟病毒，總計71.786公斤。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，本案是過去3年非洲豬瘟發生以來，首次發現帶有非洲豬瘟病毒走私肉品，是從越南空運來台，大部分為越南製香腸、火腿。不過，由於不是首批入台，目前正在積極追查上下游廠商。

目前走私肉品相關流向涉及22個縣市、共1338處豬肉批發商及店家，警方目前尚持續清查中，會在今明兩天完成所有查扣。

非洲豬瘟走私肉品恐流向1338處，涉嫌越籍母女遭檢聲押

陳吉仲表示，8月19日，檢調單位在新北市新莊區一處民宅，搜索查獲走私肉品，經家畜衛生試驗所兩度檢驗，驗出非洲豬瘟病毒。新北地檢署接獲通報後，已經在20日銷毀查扣的肉製品，並且約談涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人及其女到案，目前由於檢方認為2被告有勾串與逃亡之虞，且為追查肉製品流向，已將向法院聲請羈押禁見。

不過，隨著警方徹夜追查，分析關務署資料，雖然已經在新莊查獲71公斤豬肉製品，但鄧嫌挾帶進口的香腸、火腿製品已逾2100公斤，走私肉品的相關流向涉及22個縣市，共1338處豬肉批發商及店家。

《中央社》報導，目前統計至22日24時止，已經清查374處，包括5間小吃店、49間商鋪、228處住家和其他處所92處，其中總共發現6件疑似與越南走私肉品案相關，分別為基隆市查扣月餅兩個、待檢驗；南投縣查扣肉鬆8公斤、待檢驗；花蓮縣兩案，各查扣1件肉品約300公克和1件生肉5包、待檢驗；台東縣查扣麥片1包、不明液體5小瓶、待檢驗；澎湖縣查扣肉乾製品7包、待檢驗。

另外，其他尚未清查的964處，會在今、明兩天完成所有查扣。

Photo Credit: 中央社 行政院非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲22日表示，本案是過去3年非洲豬瘟發生以來，首次發現帶有非洲豬瘟病毒走私肉品，包含越南製香腸、火腿，自越 南從空運貨運入台；由於這不是首批入台，之前可能有更多部分已流入台灣，現在會全力在市場上追回、銷毀。 中央社記者張雄風攝 110年8月22日

防堵非洲豬瘟，環保署再次啟動稽查

（中央社）為防堵非洲豬瘟，環保署今（23）天表示，將針對全台676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作；提醒民眾若有來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉及其豬肉製品，請丟垃圾車，不要回收到廚餘桶。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天表示，首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤；由於此案是自越南透過空運快遞輸入，目前正在追查上下游廠商，並清查是否有流入市面、全力追回銷毀。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，民眾近期如果有來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。

環保署指出，餐廳及事業單位產生的廚餘，應確實交付給清潔隊，或是合法的養豬場作為飼料使用，抑或產製堆肥作為肥料使用，千萬不可以交付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反廢棄物清理法從重處分。

另外，環保署指出，為了兼顧養豬產業需求與發展，全國環保機關已核准676家養豬場合法使用廚餘；因應近期發生走私肉品事件，將針對全台廚餘養豬場再次啟動稽查工作。

根據環保署統計資料，全國環保機關自民國108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查1萬5153家次養豬場，確保廚餘作為養豬飼料使用安全；為杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病風險，仍全力督促養豬場落實廚餘高溫蒸煮作業。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航