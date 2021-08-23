聯亞董座批EUA審查標準「局部性免疫、太片面」，食藥署回應：若有辦法就舉證

聯亞生技研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗目前未能通過衛生福利部食品藥物管理署的緊急使用授權（EUA），董事長王長怡昨（22）日召開感恩記者會，表示政府的審查標準只是「局部性免疫、太片面」，呼籲將T細胞免疫納入審查，採取全面免疫性評估。王長怡也表示，聯亞將在印度進行三期臨床試驗。

食藥署長吳秀梅對此回應，中和抗體是疫苗的第一線防護機制，也是普遍公認可測定的方式。對於聯亞生技的主張，吳秀梅強調，真的有辦法就舉證，大家會公開透明。

聯亞董座：將爭取重新審查機會，也著手次世代疫苗的三期臨床試驗

（中央社）聯亞UB-612新冠疫苗的緊急授權（EUA）未核准，董事長王長怡昨天表示，對於食藥署的審查結果深感遺憾，審查標準「太片面」，但取得國際認證的決心不變，已超前部署，將以UB-613在印度進行三期臨床試驗。

中央流行疫情指揮中心8月16日宣布，國產聯亞UB-612疫苗中和抗體效價低於阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗的抗體效價，未通過緊急使用授權的EUA。聯亞集團昨天舉行感恩記者會，呼籲政府能隨著疫情變化，進行滾動式的審查標準訂定，給聯亞疫苗重新審查機會，並宣布將在印度進行三期臨床試驗。

外界關心聯亞生技下一步，王長怡表示，UB-612還有最後一哩路，除繼續與財團法人醫藥品查驗中心（CDE）溝通、爭取重新審查機會外，目前已在著手次世代疫苗UB-613的三期臨床試驗，計畫於印度進行，但相關時間表不便透露。

王長怡感謝4215名受試者慷慨貢獻自己的手臂，也呼籲受試者要對聯亞有信心，「走完最後一哩路」，完成6個月追蹤期；她強調，T細胞不但有屠殺病毒功效，也有免疫持久力，讓接種者在3到6個月後，不用擔心疫苗是否失效。

王長怡在記者會中提到聯亞疫苗研發過程及政府制定EUA標準過程表示，COVID-19病毒持續變種，台灣EUA採用武漢株的保護力作為審核標準，且直至6月10日高端要公布期中報告後，政府才公布單一免疫橋接的緊急使用標準。

她指出，只以部桃接種過AZ疫苗的醫護，採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法，「以AZ疫苗產生的對抗新冠病毒原型株中和抗體力價」作為最重要且唯一比對標準，否決了聯亞UB-612的緊急授權申請。

王長怡認為，這樣的審查標準只是「局部性免疫、太片面」，無法全面評估疫苗激發出來的免疫力及其面對未來防疫的實效；她希望政府能滾動式修正標準，將T細胞納入審查，採取全面免疫性評估。

至於免疫橋接，聯亞認為中和抗體力價不應只觀察單一時間點，而更應該注重抗體力價的維持性（maintenance）及對抗目前流行病毒變異株的效力；同時要納入T細胞免疫反應分析，才能較完整的評估疫苗綜合效力，也給民眾更專業的病毒免疫全貌科學數據。

食藥署長：中和抗體為普遍公認的測定方式，T細胞免疫尚無一致標準

（中央社）聯亞COVID-19疫苗申請EUA失利，聯亞生技昨天表示，將持續溝通以全面免疫性評估。衛福部食藥署長吳秀梅強調，若真的有辦法就舉證，會秉持公開透明。

中央流行疫情指揮中心16日宣布聯亞COVID-19疫苗未通過EUA，集團董事長王長怡昨天首度出面發聲強調，聯亞疫苗具對抗變異株優勢，呼籲受試者完成完整第二期臨床試驗，以證明疫苗續航力。

王長怡並強調，會持續與食藥署溝通討論全面性免疫評估，疫苗產生的中和抗體濃度並非唯一的標準，尚應納入T細胞免疫、長期免疫等。

對此，吳秀梅回應，聯亞疫苗未達EUA審查標準，她也感到遺憾，但中和抗體是種功能性抗體，是疫苗第一線的防護機制，也是普遍公認可測定的方式。

吳秀梅表示，聯亞昨天在記者會提出的數據，當時在專家會議審查時都有提出，針對T細胞免疫部分，目前尚無一致可測定的標準，但各家疫苗也都有提出中和抗體效價。

吳秀梅說，過去每週都與疫苗廠商開會，積極提供諮詢輔導，連收費也沒有，但提供諮詢輔導不代表一定會通過EUA審查。

針對聯亞疫苗主張要以全面免疫性評估，吳秀梅強調，真的有辦法就舉證，大家會公開透明。

針對EUA審查機制，醫藥品查驗中心執行長劉明勳表示，各國政府會依照國家狀況，提出EUA製造許可的機制，先前討論EUA審查標準時，考量台灣在今年5月前沒有進行第三期臨床試驗的條件，因此達成採行免疫橋接的共識。

至於聯亞生技呼籲受試者繼續協助完成試驗，指揮中心發言人莊人祥回應，聯亞須先徵詢受試者意願，是否繼續參加延伸計畫，若受試者不願繼續參加，會請聯亞提供名單，指揮中心再專案安排接種其他公費COVID-19疫苗。

《ETtoday新聞雲》報導，聯亞生技昨日召開記者會，對於COVID-19疫苗EUA未通過表示遺憾，並表示會再力拚EUA審查機會，聯亞藥（6562）今（23）日早盤上漲6％，最高來到123.5元，最低116元，振幅逾5％，價差7.5元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航