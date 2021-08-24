【專訪】草字頭工作室策展人黃偉倫：在鐵皮屋中展開藝術共創，安住內心才能看清未來方向

曾有媒體用「不允許無聊的策展玩家」形容黃偉倫，但就一位「玩家」而言，他的每日作息未免也顯得過於規律，每天早上六點起床，先將孩子送至父母家，然後一路開車朝喧囂市區反向而去，抵達台北盆地的邊陲地帶、將車停在河堤邊、緩步走進位在一棟挑高鐵皮屋裡的「草字頭Double-Grass」工作室，在堆滿了木條、鋼筋、雜物的紛亂環境中，開始一天的工作。

夏日陽光毒辣，還沒到中午，鐵皮屋已經像蒸籠，只差沒冒出蒸氣了，包括黃偉倫在內的工作室成員們身上開始泛出汗水，偶爾會滴落在組裝中的模型上，他們愛開玩笑說，「這是共創的漬痕，等待作品有機生長。」

Photo Credit: 草字頭工作室提供 鐵皮屋裡的草字頭工作室生猛不羈，放任創意在空間中野蠻生長。

How will we live together？

緊湊中帶著從容，黃偉倫的生活自有其變與不變，卻也不免因突然爆發的疫情而反覆出現一些不在意料中的變奏。

2021年5月，因疫情延期的第17屆威尼斯建築雙年展終於能夠實體舉辦，策展人曾志偉率領「自然洋行」、和黃偉倫的「草字頭」共組的台灣館策展團隊，在遲了一年之後，終於抵達了義大利。

「原本計畫帶十幾位工作人員到當地布展，但因為檢疫天數延長多出了很多衍生費用，最終只能精簡到五人。」這是目前為止台灣館有史以來布展人力最少的一次，五個人要在短短三天內完成所有布置，光用想的都很緊張，幸好迅速找到在當地的留學生支援，台灣館如期開幕，當時有些場館的展品甚至還在海運途中。

大疫之年，威尼斯建築雙年展直指現狀，拋出了「我們將如何共同生活How will we live together？」這個大哉問，「這句話好玩的地方，在於指涉的對象到底是人？還是自我對生活的慾望與能力？」黃偉倫如此解讀。

經過一番梳理與探索，他和曾志偉選出了自然洋行近10年內在台灣、中國、峇里島發表過的5件作品，為台灣館策畫《台灣郊遊─原始感覺共同合作場域計劃》展覽。身

為策展人之一的黃偉倫自己也很驚訝，這些在疫前完成的作品，冥冥中竟能呼應現況，「疫情之前，已經有越來越多人嚮往郊外，不想待在城市裡，疫情當下，這股移動慾望更加真實，我們要如何安全共居？在野外如何與自然相處？《台灣郊遊》或多或少提供了一些解思考方向。」

Photo Credit: 草字頭工作室提供 《台灣郊遊》透過5件作品呼應第17屆威尼斯建築雙年展主題。

追求創造性的創業之路

黃偉倫和曾志偉其實早在2015年就有過合作，「草字頭」的第一檔策展，就是在曾志偉設立的「少少原始感覺研究室」舉辦芬蘭藝術家Kustaa Saksi的掛毯展。

在那之前，畢業於政大會計系，並赴美國南加大與日本早稻田攻讀MBA的黃偉倫，回國後在北投創立的大型藝術家聚落「空場」正面臨經營難關，而「草字頭」也不過是一個專門介紹各種西方現代藝術的部落格，儘管自己玩得開心，「但當代藝術的同溫層實在太小眾了。」再不想辦法，投入創業的資金就要燒完了。

Kustaa Saksi的掛毯展就是「草字頭」轉型策展的初試啼聲之作，這是一檔叫好又叫座的展覽，對黃偉倫行將枯竭的資金大有挹注，也奠定了「草字頭」後來的發展方向。此後，「草字頭」的諸多策展，包括在2016年首度亮相的藝術書展《草率季》在內，黃偉倫努力扮演啟發者的角色，透過展覽、活動、工作坊去擴大藝術傳播。

Photo Credit: 草字頭工作室提供 芬蘭藝術家Kustaa Saksi的掛毯展，是草字頭轉型策展的轉捩點。

全宇宙最無拘無束的書展

連結台灣與國際出版者、創作者的藝術書展《草率季》，是黃偉倫的代表作之一，結合了台灣策展少見的野生氣息、直率不拘的前衛次文化、塗鴉、DJ、獨立音樂、裝置藝術等，乍看像是藝術拼盤，實則生猛又多元，「我不會去分藝術圈、插畫圈或攝影圈，重點是大家都擁有純真的心，誠實地根據興奮、悲傷、憤怒的情緒創作，那是最有感染力的事。」黃偉倫珍惜創作者的直率與原創。

第一屆《草率季》共吸引了三千人次參與，當時還不怎麼有名氣的「草字頭」就此在業界站穩腳步，「但因為想幫書展加進更豐富的元素，結果反而虧了五、六十萬。」黃偉倫笑說。

資源限制反而彈起更大爆發力，團隊著手以過去的辦展材料，重新翻玩空間設計，把攤商也納入集體創作的一環，像第二年找了季鐵男建築師、Jørgen Stavseng與草字頭另一位創辦人姜秉汎成立的「進擊建築」團隊，引入歐洲建築設計的開放形式（Open Form）手法，在展場上刻意提供不平的桌子，讓參展者嚇一跳，驅動出書籍擺設或商品陳列的趣味。

這場以出版者、創作者為主的祭典舉辦至今，年年吸引大批群眾朝聖，即便在疫情不明朗的2020年，《草率季》也如期舉行，還將主題訂為「開天窗」，邀請眾人探索、打開通往未知的天窗。

這場展覽聚集了國內外近三百位創作者，無法到場的海外創作者，則商請台灣參展者協助代售，充分發揮「TAIWAN CAN HELP」精神，三天展期吸引超過上萬人到場響應。而隨著國際知名度快速竄升，混雜著各種有機元素的《草率季》，早已成為最能展現台灣多元包容文化的大型獨立藝術書刊市集。

Photo Credit: 草字頭工作室提供 《草率季》不按常規，以獨特的展覽介質與企劃不斷創造話題和行動的可能性。

混水摸魚 策展不一定都是曲高和寡

2019年文博會《混水釣蝦場》，也是草字頭的作品，黃偉倫一甩小清新策展風貌，大膽在空總當代文化實驗場打造了一座釣蝦場，並根據水的三種樣態，將展場劃分為固態、液態以及氣態三個區域，結合藝術裝置和各類動態展演，探討台灣海洋環境議題。

黃偉倫還在蝦池裡放進了七千多尾泰國蝦，每天都開放民眾預約釣蝦，原汁原味地將庶民娛樂搬進藝術展場，別出心裁的手法，目的就是要在打破文博會的同溫層，吸引那些平常不看展覽的觀眾，「還有媽媽連續幾天，都帶著小孩來場館內做功課。」黃偉倫並不期待所有人都能感受到展覽所要傳遞的想法，「但是人多就有機會，他們來釣蝦，而我則是用釣蝦這個娛樂活動『釣』他們來看展，哈哈。」

Photo Credit: 草字頭工作室提供 《混水釣蝦場》結合藝術、社會議題、和庶民娛樂，是台灣多元包容文化的縮影。

「其實有兩種事情很inspire我的人生，一種是跟很多人共創，像草率季或空場。另一個是很安靜、很觸動內在的作品。」黃偉倫口中很安靜的作品，就是日本跨界聲音藝術家赤松音呂應草字頭邀請，來台舉辦聲音裝置展時帶來的金獎作品《地磁水琴窟》。

水琴窟是日本庭園的造景裝置，讓水滴入中空的甕器，發出響亮的共鳴，赤松音呂以此為概念延伸，在盛水的玻璃杯中放入磁針，通過地磁力引導磁針敲擊玻璃，就會產生和水琴窟一樣微妙的自然聲景。

「唯有心安靜時，才能透徹看清未來方向。」黃偉倫就是靠著安住內心，找到了觸動自身靈魂的志業。

後疫情世代的策展趨勢

現在並非理想生活，而是與病毒妥協後的新常態，黃偉倫坦言若未來很難有大型聚會，原始實體交流只會變得更珍貴，「人們不會放棄現場互動，但會精挑細選參與的場合，更重視人與人相遇的悸動。」

他也不否認疫情後，人類日益依賴數位科技，新世代或許更享受悠遊於數位虛空。去年台北時裝週的「數位神遊」展廳，黃偉倫就從疫情和災變的脈絡下論述，並呼應此一趨勢。

當人類開始反思如何與自然地共存，每代的價值觀差異，會更迭出新的生活型態。「彈性的家庭和自然環境，讓我面對疫情還能保持舒適和沉靜。但換成我8歲的兒子，或是他兒子的世代，搞不好在一個密閉的空間，隨時神遊虛擬世界才是真正解放，真正對自然最少的破壞。」

Photo Credit: 草字頭工作室提供 2020台北時裝週「數位神遊」展廳，有40多個魚缸、多組鋼架，對比機能品牌的服裝特性，營造出荒蕪虛空的未來世界。

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航