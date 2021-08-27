理性之威 感性之選 邱德夫 ╳ 陳建銘 洞察者的抉擇

威士忌的風味從哪裡來？充滿對工藝致敬成分的皇家禮炮陪伴英國女王從1953年加冕登基到現在，始終堅持以最低21年年份以上的珍稀威士忌調和成作品，成為消費者大腦中的風味地標。知識型狂熱酒徒邱德夫與前Yahoo董事總經理，現為行銷科技公司adGeek集團與Intowow執行長的陳建銘，皆是工程學人，邱德夫持續邁上工程之巔、落實了國際建築大師的擘畫藍圖；陳建銘則出走轉戰行銷，尋回讓自己燃燒熱情的目標，如今的他「用數字說故事」，用迷人的故事觸動人類的右腦。這次，兩位理科人遇上「皇家禮炮全新21年調和穀物威士忌『王者之鑽』，以數據洞察者觀測的角度，一起真實演繹出感性品味。

Photo Credit：皇家禮炮

數字時代， 風格造就趨勢

一個品牌的成功與否，端看它在數字時代的洪流中能否持續創新，呈現雋永風格。1953年，皇家禮炮誕生了第一支「皇家禮炮21年」感動了英國女王，持續成為全球市占比最高的調和威士忌，為「威士忌之王」的地位奠定基礎。近幾年又快速進化、蛻變、創新突破推出風靡全球的經典21年、開創新局的21年調和麥芽威士忌、震撼首創23年100%台灣DNA的風味之作，而今更推出劃時代的「常態性」高年份調和穀物威士忌「王者之鑽」，在陳建銘的行銷之眼中，他看到一個跨世代成功品牌的完美案例。

「現在的消費者很在意『用風格彰顯自我』，威士忌是新奢世代表達自我品味的媒介。」威士忌是一種充滿藝術性、主觀、個人品味的產品，陳建銘觀察到，皇家禮炮成功用說故事的方式，帶動高端品牌最講究的「靈魂」，讓新世代驚豔，也能持續感動五、六十歲較容易有「數字鴻溝」的品味者。陳建銘回想起父親酒架上那瓶以陶瓷珍藏的皇家禮炮，對比今時，「王者之鑽」用玻璃工藝驚豔雙世代，佩服皇家禮炮能傳承皇室經典，又能無包袱地大膽創新。

在亂世出英雄的數位時代，皇家禮炮推出「王者之鑽」掀起跨世代的討論，這種不墨守成規、打破框架的精神讓陳建銘頗有共感。他頂著美國機械工程碩士的高學歷，卻發現工程燃不起自己的熱情，便勇敢從工程師「大轉彎」投入行銷戰場，更在2014年看見數位廣告環境將面臨劇變，離開待了九年的YAHOO，從入口網站舵手成為創業家，成立行銷科技集團adGeek和Intowow，讓無數廣告主和網站在數位廣告的成效獲得最大效益 ; 近兩年更分別成立Cyntelli以及Atelli兩家科技行銷公司，提供企業在媒體廣告應用之外，更以數據和AI為核心，全面應用在行銷各種面向。

陳建銘知道，唯有掌握品牌專屬數據才能投出好球，正如皇家禮炮率先嗅得品飲者的探索欲，深知圓潤優雅又富層次結構的「高年份」頂級威士忌，能成為酒海中的品味燈塔，讓大眾去發掘蘊含極致工藝的感動。

Photo Credit: 皇家禮炮

酒海中的燈塔，高年份指標洞察

斜槓工程師與威士忌酒徒的邱德夫，寫下《酒徒之書》、《新版威士忌學》等著作，帶領消費者在酒海找到行銷包裝下的真實之道，對於這次「王者之鑽」的創新鉅作，他形容為「無名英雄的崛起」，長年來主要被用作與單一麥芽調和的穀物威士忌，終於「浮出水面」並讓世人看見其高年份的珍稀價值，以建築來比喻，正如建築女爵Zaha Hadid遺作──預計在2024年完工的淡江大橋，必須藉由工程團隊落實、克服「全世界最長的單塔不對稱斜張橋」的難題，關鍵在橋塔下深達100公尺的基樁，如同在威士忌的世界中，我們嚐到的往往只是冰山一角。皇家禮炮推出的「王者之鑽」是市場極稀有的高年份純穀物威士忌，卻也是「常態性」面世，超越全球酒迷的期待。

在行銷包裝之外，陳建銘與邱德夫一同看見高年份穀物威士忌的絕對價值，數位廣告是網路、科技和廣告創意的結合，而一瓶絕對珍稀的威士忌，「文化」就是它最大的廣告。

「我必須承認，喝過的威士忌應該有2,500種了吧，但就是沒喝過調和穀物威士忌，『王者之鑽』補足了這部份的遺憾。」鮮少有權威人物會自曝缺憾，事實上，喝過調和穀物威士忌的人確實非常少，邱德夫以自身經驗再次驗證威士忌界的冰山理論，鼓勵酒迷多去嘗試不同的酒種。「如果不想深究，這支酒加了冰塊甜美易飲，搭餐點搭KTV都十分適合，是在各種場合相聚共飲都適宜的普飲款。」

Photo Credit: 皇家禮炮

科技無法取代的好「威」，歲月與經驗最美

一瓶無法用科技數據分析的人腦傑作，皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop以調和威士忌的天份巧妙傳承經典並開創新局，深諳數位行銷並將大數據分析升級到AI（人工智能）、CI（消費者智能）的陳建銘，形容調酒師的大腦就像一個風味種類多樣化、數量又不斷增加的資料庫，龐大且複雜的資料集充滿個人化的體驗，無法完全被AI取代。

或許科技可以做到複製高年份的威士忌風味，但卻無法刻入歲月無可取代的痕跡，以及人類調酒師的個人風味輪。「在『王者之鑽』這支酒用到關鍵的兩間酒廠──已逝的鄧巴頓（Dumbarton）與史崔克萊（Strathclyde）酒廠，其中鄧巴頓酒廠在製程上比其他酒廠常見工法堅持多一道工序，進而蒸餾出最純淨的新酒，而兩酒廠的完美調配將小麥釋出柔軟的奶油香草甜，融合著來自橡木桶的焦糖、太妃糖甜，融合成甜美又豐滿的層次風味。」邱德夫解讀「王者之鑽」中的精密調酒學，那是理性腦與感性腦相遇的奇異點，值得人類味蕾細細探究。

用左腦來思考，引領市場新航向的「王者之鑽」，確實是十年難得一遇的好酒；從右腦來判讀，它是一把可以帶來儀式感的品味鑰匙，感受視覺、味覺、嗅覺、觸覺同步洞察的跨界美好。

即刻鑑賞【皇家禮炮全新21年 王者之鑽】

Photo Credit: 皇家禮炮

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