柘植義春安古蘭漫畫節大展：策展人如何看待這位「存而不在」的日本另類漫畫大師？
我們想讓你知道的是
專訪了策展人之一的札維耶・紀勒貝（Xavier Guilbert），談談他如何看待日本重量級漫畫大師柘植義春。
文：陳怡靜
法語口譯、採訪協力：吳平稑
影響許多另類漫畫的日本重量級漫畫大師柘植義春，2020年在安古蘭博物館所舉辦的個展無疑是此屆漫畫節的亮點。展出約250幅漫畫原稿，也是柘植義春生涯中，脈絡最完整的個展。選在開展前一日，我們專訪了策展人之一的札維耶・紀勒貝（Xavier Guilbert），談談他如何看待這位日本大師。
在義春展中，策展團隊將展區分為五個區塊，並以義春在《Garo》雜誌創作的時期為分野，展出不同時期的作品原稿，包括他早年的貸本漫畫、旅行敘事、夢境系列、私漫畫等。而〈李先生一家〉、〈紅花〉、〈螺旋式〉等三個作品原稿更是全數展出。
對策展團隊來說，第一個困難是如何挑選作品。「作者們可能有幾千張的原稿，第一輪通常會挑出一千一百多張，之後再更精挑，我們必須找到一個觀點。」設定問題意識好比為展覽注入精神，「如何找到好的方法詮釋議題、找出作者想說的話，這是比較困難的。這也是由策展團隊與法文版翻譯雷歐波德・達杭（Léopold Dahan）、日本編輯淺川滿寬搭配，才能真正找出可以用法國人的觀點去觀看的角度。」
最後，他們將展覽主題設定為「存而不在」，取自義春作品《無能之人》裡頭的一句話。「這句話得以扣連作者在作品裡頭無數次『想要消失』、『不想存在』的概念。這是義春跟漫畫之間很特別的關係，有時候他逃得老遠，但又回來繼續畫。他也有很多時期是中斷創作的，直到《無能之人》後就幾乎消失了。這句話讓我們覺得似乎能適切地總結這個有點模糊的展覽。」
紀勒貝觀察，義春很早就著迷於隱士般的人們，好比《無能之人》裡就有個浪人文學家，四處旅行後消失死亡，最後才被人發現。「在他的創作生涯裡，他也很常消失。〈螺旋式〉出版走紅後，他就跟一個女人消失了十五天，沒有人知道他去哪裡。
消失，不只是作品裡的隱喻，他本人也親自在生活裡實踐了。」他也坦言，「義春讓我特別難解，他一方面在漫畫藝術非常投入，但消失後卻表現出對漫畫毫不在乎的樣子。對我來說，這兩者是極端的態度，是無法共存的。」
而在展覽宣傳初期，團隊選擇以讀者最熟知的〈螺旋式〉作為宣傳圖像。但在展覽主視覺的選擇，他們則決定採用〈紅花〉。「我們不希望大家對義春的印象只停留在〈螺旋式〉，〈紅花〉也是很具代表性的作品，算是呈現所有義春的旅行敘事系列，在我們眼中，這是義春作品的中心。」紀勒貝指出，〈紅花〉是一部清澈的作品，有很多細微之處，「這部作品出現的時期，也是義春還有點樂觀的時候，即使後來他有些改變。」
柘植義春也是「私漫畫」領域標誌性的作者，對此，紀勒貝認為：「自傳（autobiographie）是一種人生故事，背後有作者對於事實的選擇，也就是說，它不是那麼真實，但對於某些事實很精準。」但私漫畫（watakushi-manga）則不同，「更多是對情感的表現，會有比較內在細微的東西存在，雖然與自傳不一樣，但就是因為私漫畫有更多的情緒，可以說是更加真實。」
當時刊載義春開創性作品的《Garo》雜誌，提供了一個商業的實驗場，讓非娛樂性的漫畫也能找到棲身之處。紀勒貝觀察，義春在《Garo》的創作大約持續六年、創作了上千張原稿，「這是他一段很創新的黃金時期，算是私漫畫的開始，加上他的旅行敘事。」
《Garo》之後的十五年，他雖繼續創作、產出約千張原稿，但相較前一時期，畫稿已經減少許多。「這個時期，他開始進入比較回顧式的創作方法。以前畫的旅行敘事中，他看見過去的日本，但這個過去正逐漸消失，他便以漫畫記錄下來。在這個階段，義春開始往自己的過去走去，最後甚至以一篇漫畫闡述他想自殺的經驗，停止了創作生涯。」
這讓我們好奇，在爬梳如此豐富的義春創作脈絡後，紀勒貝如何看待柘植義春？他思考良久後回應：「我覺得義春很遺憾自己沒辦法出生得比較早。他覺得他來得太晚了，他一直憧憬回顧所有離開他的事情，像是過去、像是日本的傳統……」
漫畫家介紹
柘植義春，1937年生於東京，1955年出版第一本貸本漫畫《白面夜叉》，1965年起在前衛實驗漫畫誌《Garo》刊載多篇作品，其中〈螺旋式〉更衝擊當時的漫畫表現。1985年於《COMIC ばく》開始連載唯一系列作《無能之人》，這部作品在1991年時被改編成電影，2005年更獲得安古蘭國際漫畫節頒發之「文化遺產獎」。2017年獲頒日本漫畫家協會大獎。
柘植義春年表
|年分
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事記
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兒少時期
|1937
|生於東京葛飾，之後住在伊豆大島
|1941
|弟弟柘植忠男出生，全家搬到千葉縣大原
|1942
|生父42歲在精神錯亂下因愛迪生氏病死亡
|1945
|戰時東京大空襲後，疏散到新瀉縣赤倉，戰後回到東京
|1946
|生母再婚、養父粗暴，開始打零工，接觸漫畫《のらくろ》
|1947
|受生母的養父溺愛，常常收到手塚治虫的漫畫，會讀大城登、橫井福次郎漫畫
|1950
|結束小學課業，開始於鍍金工廠工作
|1951
|第一次偷偷搭船在橫濱被發現，隔年第二次偷偷搭船在橫須賀被發現
|1954
|《痛快ブック》第一次刊出其四格漫畫
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貸本作家時期
|1955
|出版第一本貸本漫畫《白面夜叉》
|1956
|成為漫畫家岡田晟助手，搬到東京高田馬場
|1958
|與藝大女學生同居，遭對方父母反對
|1960
|與名為Kokeshi的女子於大塚公寓同居。結識長井勝一。對安保騷動一無所知
|1961
|長井勝一的貸本漫畫三洋社倒閉。結束與Kokeshi的關係
|1962
|搬家到東京錦系町，於房東的陳設專門店打工未有創作。自殺未遂
|1963
|陳設專門店倒閉，重拾畫筆但對畫娛樂漫畫感到痛苦
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《Garo》刊載時期
|1965
|藉由雜誌尋人啟事，第一次於《Garo》八月號刊載〈噂の武士〉
（※ 《Garo》為長井勝一於1964年7月創辦的實驗漫畫誌）
|1966
|為探討自我存在，於《Garo》二月號刊載〈沼〉、三月號〈チーコ〉，作品未受好評
二月份成為水木茂助手，學習照片描繪技法。八月份第一次到東京祕境檜原村旅行
|1967
|秋天獨自到東北長途旅行。於《Garo》十月號刊載〈紅花〉
|1968
|在《Garo》六月號臨時增刊特集初登載〈螺旋式〉，衝擊當時的漫畫表現
九月與一女護士「蒸發」到九州，十多日後回東京
|1970
|與地下劇團女演員藤原真喜子同居。多次出遊旅行。掀起第一次「義春熱潮」
最後一次在《Garo》二、三月號刊載〈やなぎ屋主人〉，暫停創作
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後《Garo》時期
|1972
|四月於北冬書房的《夜行》創刊號刊載〈夢の散歩〉。結束與水木茂的合作
|1975
|長男柘植正助出生，與藤原真喜子結婚
|1976
|出版界掀起漫畫文庫熱潮，有新的版稅收入。於月刊《The Poem》刊載一系列旅行文章
|1977
|妻子得癌，身心受到衝擊。搬家到千葉縣，中斷旅行活動
|1978
|搬到東京調布，試圖開舊書店而收集舊漫畫
|1979
|神經衰弱的狀態下創作〈外のふくらみ〉、〈ヨシボーの犯罪〉，隔年進精神病院療養
|1981
|最後一次於《夜行》刊載〈雨の中の慾情〉。取得古董商執照，買賣相機。開始家族旅行
|1982
|結束買賣相機的商業活動
|1983
|於《小說現代》連載「柘植義春日記」文章
|1984
|漫畫雜誌《COMICばく》為其創刊，發表〈散歩の日々〉
|1985
|發現石頭的藝術「水石」，於《COMICばく》六月號開始連載唯一系列作《無能之人》
|1987
|分別於六月號、九月號在《COMICばく》刊載〈別離〉，其後斷筆未再創作漫畫
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改編與二次義春熱潮時期
|1991
|《無能之人》改編電影，由竹中直人執導
|1999
|生母於一月份逝世，妻子於三月份癌逝
|2005
|《無能之人》法語版獲得安古蘭國際漫畫節頒發之「文化遺產獎」
|2017
|五月份獲頒日本漫畫家協會大獎，六月份未出席頒獎典禮
|2020
|安古蘭漫畫節舉辦生涯首次大型個展，展出約250幅原稿，旋風出席法國頒獎典禮
備註
- 年表參考安古蘭漫畫節展覽目錄與日本雜誌《Spectator》2018年41號特集
- 本文未提及或未有台版之作品名稱保留原文，不另翻譯
- 資料翻譯、整理製表：吳平稑
- 如果讀者對柘植義春有興趣，可以參考今年安古蘭漫畫節出版的展覽目錄，或是2018年日本雜誌《Spectator》所做的特集，臺灣獨立漫畫店Mangasick亦有收藏柘植義春的日文版漫畫。
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈存而不在 ÊTRE SANS EXISTER：柘植義春大展〉
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航