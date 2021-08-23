本土新增4例、高端疫苗開打3例不良反應，指揮中心：防堵Delta變異株，啟動COVID-19加強監測方案

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4例本土案例、無新增死亡，指揮官陳時中表示，雖然疫情狀況目前穩定，不過因為全球Delta變異株肆虐，為了防堵Delta變異株入侵社區，所以啟動COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）加強監測方案。

此外，高端疫苗今早開打，3例出現接種不良反應，陳時中表示，這3例大多是暈針，也呼籲有慢性疾病且狀況不穩定的民眾先不要打疫苗。

新增4例本土、無新增死亡，長照機構探視中央指引週三討論

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中2例為居家隔離期間陽性者），為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為今年8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月21日累計公布1萬4717位確診個案中，已有1萬3601人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

另外，由於雙北疫情已經調降為中風險，不再是中高風險，對於之後長照機構的探視，中央指引主要有兩個方向，第一是再觀察一週，因為長照機構比較容易出現群聚的狀況。第二則是限縮拜訪條件與人數，相關內容星期三會再討論，並於之後公布。

目前第一劑疫苗人口涵蓋率為39.56%，劑次人口比則為42.9%。

防堵Delta變異株入侵社區，指揮中心啟動COVID-19加強監測方案

陳時中表示，雖然疫情狀況目前穩定，不過因為全球Delta變異株猖獗，我國境外移入病例有增加趨勢，為了降低Delta變異株進入國內社區的風險，因此希望除了平常的疫調之外，還有更多方式來及早監測疫情警訊。

所以指揮中心提出COVID-19加強監測方案。方案中有5大點，分別如下：



（一）社區加強監測：8月30日將配置公費COVID-19家用快篩試劑於各縣市合約診所，由醫師判斷對具高風險民眾提供試劑，由民眾自行居家篩檢並回報快篩結果。檢驗為陽性時，再前往社區採檢站或採檢院所進行PCR檢測複驗，以強化基層診所監測能力。



（二）國際機場特定高風險工作人員重點監測：8月30日起於桃園、臺北、臺中與高雄等四個國際機場之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次，如檢驗為陽性者，再進行公費PCR檢測，以強化邊境監測能力。



（三）廢汙水監測：擴大全國汙水SARS-CoV-2病毒監測範圍，由11處擴充為22處，涵蓋本島各縣市，以早期偵測社區中SARS-CoV-2病毒傳播狀況。



（四）捐血人血清抗體陽性盛行率調查：針對110年4到7月份臺灣地區捐血中心捐血人之血液存檔樣本，抽樣5000個檢體進行抗核蛋白及棘蛋白抗體檢測，以分析自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布及趨勢變化。

（五）邊境進口冷凍食品包裝監測：持續在邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況及評估消毒作業效果，以防止病毒透過進口食品包裝污染而入境我國。

Photo Credit: 指揮中心 提供

值得注意的是，有媒體詢問，針對血清抗體陽性率調查，相關結果多久後會出爐？對此指揮中心發言人莊人祥表示，「大概下個月」，會希望下個月月底前有結果。

高端疫苗今早開打，3例出現接種不良反應

今天高端疫苗首日開始接種，早上共出現3例疫苗接種不良反應事件。第一例是20多歲的外籍人士，休息後表示沒有不舒服，11點多就返家了；第二例則是40幾歲的男性，出現有點喘、想吐的症狀，不過就醫後經過心電圖與抽血檢查，均為正常，目前已離開醫院；第三例則是26歲的女性，出現暈針的狀況，突然失去意識，現場處理後清醒。

陳時中表示，以上3例大部分都是暈針。也呼籲罹患慢性病且狀況不穩定的民眾先不要打疫苗。

另外，今天早上10點開始，增開8月16日以後新登記或加選高端疫苗預約接種，莊人祥表示，截至今天下午1點，已經有8萬9925人完成預約，佔符合預約資格人數的43.08%。而陳時中也提醒民眾，這批新登記與加選高端疫苗預約接種，只開放到明天下午6點，而施打時間則是從8月27日至8月29日。



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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航