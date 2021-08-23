河南暴雨洪災理賠金達1337億人民幣，當地保險業者會因此倒閉嗎？

7月中國河南省遇到暴雨導致洪水成災，官方公布超過1337億元人民幣的損失，據統計當地保險業者理賠金高達17億美元（新台幣476億元），外界直指鉅額理賠金，將造成保險業者強大的壓力。不過中國研究報告卻強調，中國民眾普遍對保險意識不足，本次洪災的賠償很大程度還是依賴政府救助和外界捐款，因此理賠的金額並不如外界預期般驚人。

中國鄭州遇60年來最強降雨，災損達1337億元人民幣

《標準普爾全球評級報告》推估中國河南省上（7）月，因為暴雨洪水導致的保險賠償金達到17億美元（新台幣476億元），鉅額的理賠金嚴重影響了當地承辦產物、意外傷害的保險公司的營運。

中部省份河南經歷了自1951年以來的最高降雨量記錄，中國國家氣象中心（NMC）預報員陳濤告訴《新華社》，7月20日4點至5點，河南省省會鄭州市的降水量為201.9毫米，是有記錄以來的最高值；7月17日至21日，鄭州部分地區的累計降水量超過了全市年平均降雨量641毫米。

目前由中國官方公開的數據顯示，該地區的洪水和泥石流奪走了300多人的生命。河南全省有超過100萬公頃的農作物遭到破壞，超過3萬5000間房屋被毀，直接損失超過1337億元人民幣（新台幣6016億元）。

7月27日研究機構Fitch Ratings的報告亦指出，預計河南洪水造成的保險索賠，約佔2020年中國非壽險直接保費總額的0.7%。

該報告稱向保險公司索賠持續進行且擴大，將對當地的保險業者產生重大影響。而河南省保險行業協會統計，截至7月22日18時，河南財險業共接到理賠報案14.35萬件，初步估損人民幣44.89億元（約新台幣193億元）。

為了讓民眾能度過難關，中國銀保監會也下發關於支持防汛救災加強金融服務工作的通知，引導企業保障金融服務，及時公開河南省產險公司聯繫方式，便利災區理賠。而外界直指，高額的理賠金將成為當地保險業者沈重的負擔。

中國河南省保險公司會不會倒閉？

幾十年來各種天災持續對中國造成傷害，除了鄭州水災外，今（2021）年初四川也傳出洪水，導致8萬多人流離失所，極端氣候不斷在中國各地造成傷害，《人民日報》報導指出，近年氣候變化劇烈，各地災損，有逐年攀高的跡象。

根據世界銀行的報告指出，在眾多天災下，中國民眾於保險的災損賠償中，並沒有獲得太多保障，許多災難性事件中，相關的賠償很大程度還是依賴「政府救助」和「公共捐款」，顯示該國民眾並未將保險視為一種人生中的規劃。

且根據標準普爾的說法，目前就中國保險公司而言，並沒有未真正評估極端氣候釀成的災難損害賠償，並繼續販售過時的「保險模板」；一些研究也說明，中國民眾對保險意識不足，也不願意承保相關的災害保險，於災禍後能獲得理賠的人，還是相對少數。

其中《2021年中國保險用戶需求趨勢報告》曾強調，中國保險在總人口中滲透不足，若以民眾投入的保費與中國GDP規模，兩者成長率相比差距非常大；而中國市場保險密度為465美元，不足美國保險密度10%，與世界大部分保險發達地區相比還有一段很大的距離。

保險密度（insurance penetration）：保險業保費收入除其人口數，也就是平均每人每年的保費支出，代表該國保險業發展的程度，及國人對保險意識的強弱。

過去兩年破紀錄驚人的洪水水平，可能會導致民眾提高承保意識。標準普爾預測，最近的極端天氣事件也在政府層面引起了轟動。標準普爾表示，中國已重新推動提高巨災保險的滲透率。

據世界銀行全球減災與恢復基金（GFDRR）稱，為了克服民眾對災害保險的認識不足，一些地方政府，如寧波、深圳和廣東，一直在為市民購買保單，為將來可能再次面對的極端氣候做出保障。

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核稿編輯：翁世航