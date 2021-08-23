2021/08/23,
財經

河南暴雨洪災理賠金達1337億人民幣，當地保險業者會因此倒閉嗎？

河南暴雨洪災理賠金達1337億人民幣，當地保險業者會因此倒閉嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近年來極端氣候持續在各國發威，中國河南上月面臨60年來最嚴重的洪患，官方公布災損達超過1337億元人民幣（新台幣6016億元），而隨之而來的理賠金高達到17億美元（新台幣476億元），也讓當地業者面臨巨大的壓力。

7月中國河南省遇到暴雨導致洪水成災，官方公布超過1337億元人民幣的損失，據統計當地保險業者理賠金高達17億美元（新台幣476億元），外界直指鉅額理賠金，將造成保險業者強大的壓力。不過中國研究報告卻強調，中國民眾普遍對保險意識不足，本次洪災的賠償很大程度還是依賴政府救助和外界捐款，因此理賠的金額並不如外界預期般驚人。

中國鄭州遇60年來最強降雨，災損達1337億元人民幣

《標準普爾全球評級報告》推估中國河南省上（7）月，因為暴雨洪水導致的保險賠償金達到17億美元（新台幣476億元），鉅額的理賠金嚴重影響了當地承辦產物、意外傷害的保險公司的營運。

中部省份河南經歷了自1951年以來的最高降雨量記錄，中國國家氣象中心（NMC）預報員陳濤告訴《新華社》，7月20日4點至5點，河南省省會鄭州市的降水量為201.9毫米，是有記錄以來的最高值；7月17日至21日，鄭州部分地區的累計降水量超過了全市年平均降雨量641毫米。

目前由中國官方公開的數據顯示，該地區的洪水和泥石流奪走了300多人的生命。河南全省有超過100萬公頃的農作物遭到破壞，超過3萬5000間房屋被毀，直接損失超過1337億元人民幣（新台幣6016億元）。

7月27日研究機構Fitch Ratings的報告亦指出，預計河南洪水造成的保險索賠，約佔2020年中國非壽險直接保費總額的0.7%。

該報告稱向保險公司索賠持續進行且擴大，將對當地的保險業者產生重大影響。而河南省保險行業協會統計，截至7月22日18時，河南財險業共接到理賠報案14.35萬件，初步估損人民幣44.89億元（約新台幣193億元）。

為了讓民眾能度過難關，中國銀保監會也下發關於支持防汛救災加強金融服務工作的通知，引導企業保障金融服務，及時公開河南省產險公司聯繫方式，便利災區理賠。而外界直指，高額的理賠金將成為當地保險業者沈重的負擔。

中國河南省保險公司會不會倒閉？

幾十年來各種天災持續對中國造成傷害，除了鄭州水災外，今（2021）年初四川也傳出洪水，導致8萬多人流離失所，極端氣候不斷在中國各地造成傷害，《人民日報》報導指出，近年氣候變化劇烈，各地災損，有逐年攀高的跡象。

根據世界銀行的報告指出，在眾多天災下，中國民眾於保險的災損賠償中，並沒有獲得太多保障，許多災難性事件中，相關的賠償很大程度還是依賴「政府救助」和「公共捐款」，顯示該國民眾並未將保險視為一種人生中的規劃。

且根據標準普爾的說法，目前就中國保險公司而言，並沒有未真正評估極端氣候釀成的災難損害賠償，並繼續販售過時的「保險模板」；一些研究也說明，中國民眾對保險意識不足，也不願意承保相關的災害保險，於災禍後能獲得理賠的人，還是相對少數。

其中《2021年中國保險用戶需求趨勢報告》曾強調，中國保險在總人口中滲透不足，若以民眾投入的保費與中國GDP規模，兩者成長率相比差距非常大；而中國市場保險密度為465美元，不足美國保險密度10%，與世界大部分保險發達地區相比還有一段很大的距離。

保險密度（insurance penetration）：保險業保費收入除其人口數，也就是平均每人每年的保費支出，代表該國保險業發展的程度，及國人對保險意識的強弱。

過去兩年破紀錄驚人的洪水水平，可能會導致民眾提高承保意識。標準普爾預測，最近的極端天氣事件也在政府層面引起了轟動。標準普爾表示，中國已重新推動提高巨災保險的滲透率。

據世界銀行全球減災與恢復基金（GFDRR）稱，為了克服民眾對災害保險的認識不足，一些地方政府，如寧波、深圳和廣東，一直在為市民購買保單，為將來可能再次面對的極端氣候做出保障。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。