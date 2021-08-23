阿富汗難民收不收？伊朗巴基斯坦首當其衝、土耳其反對、英美加贊成、歐盟憂重演敘利亞難民潮

隨著塔利班（Taliban）掌權，阿富汗民眾紛紛逃離家園，目前至少有 1萬2000 人從喀布爾機場撤離。不過，面臨這一波的難民潮，各國對於是否收容阿富汗難民，態度大不同。伊朗、巴基斯坦雖然開放邊界，不過面臨經濟壓力；同樣湧入大量難民的土耳其則反對再接收更多難民。英國、美國、加拿大則同意收容難民。至於歐盟國家，由於不想重演敘利亞難民潮帶來的問題，這次面對難民的態度轉趨保守。

伊朗、巴基斯坦：開放邊界，但愁於經濟壓力

在這波難民潮中，與阿富汗接壤的伊朗與巴基斯坦首當其衝。雖然兩國目前仍持續收容阿富汗難民，不過，也因此面臨財政困境。伊朗長年受制裁，巴基斯坦也同樣表示，國內經濟實在不夠穩定，可能無法再負荷更多難民。

《半島電視台》報導，據聯合國難民署統計，從過去至今伊朗已經收容了近350萬阿富汗人。目前伊朗在與阿富汗相連的3省份搭建了難民營，作為阿富汗難民的臨時住所。不過，伊朗只提供「短期收容」。伊朗內政部負責邊境事務的加塞米 （Hossein Ghassemi）表示，「一旦情況好轉，就會把他們遣返」。

巴基斯坦原本在今年六月表示，一旦塔利班控制阿富汗，就要封鎖邊界，不開放難民入境。不過至今巴基斯坦仍持續向阿富汗開放邊境，巴基斯坦科技部長法瓦德・喬杜里（Fawad Chaudhry）更透漏，目前當局正在研擬較為完整的對策，將難民隔離在邊境附近的難民營中，以免發生1990年代，阿富汗難民大舉湧入巴基斯坦城市的狀況。

土耳其反對接收難民、俄羅斯反對西方將難民安置於中亞

另一方面，由於作為入境歐洲的中繼站，土耳其也湧入大量難民。因為目前土耳其已經收容了許多難民，加上國內失業率飆升、也有通貨膨脹等問題，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）反對再接收更多難民。俄羅斯則反對把阿富汗難民安置在俄國週邊的中亞國家。

《美聯社》報導，土耳其目前已經收容了大約500萬的難民。而總統艾爾多安也曾表示「已經無法再承擔更多的移民」，更在上週四直言「土耳其沒有義務成為歐洲的『難民倉庫』」。目前積極與巴基斯坦合作，協助阿富汗情勢穩定，並防止新一波的難民朝。而日前更加緊在與伊朗交界處建造圍牆，防止移民入境。

《TASS》報導，俄羅斯總統普亭則在昨（22）天批評西方國家將阿富汗難民安置於中亞國家的做法，認為可能會有「民兵混入」。

英加歡迎難民、美國請託多國暫時收容難民

英國、加拿大以及美國則同意收容難民。英國、加拿大表示願意收容2萬名難民，美國則請託多國暫時收容即將入境美國的難民。

對於阿富汗難民，英國政府推出新計畫，預計安置2萬名難民。第一年會提供5000個名額，並優先收容婦女以及少數族群。加拿大則表示會安置至少2萬名阿富汗難民，並且優先收容「容易受迫害」的人，比如女性領袖、人權倡議人士、記者、LGBTQ族群以及被塔利班壓迫的宗教團體等等。

美國則是請託北馬其頓、阿爾巴尼亞和科索沃暫時收容等待申請美國移民簽證的難民。

歐盟態度保守：奧地利總理堅決反對、德法憂敘利亞難民潮重演

至於歐盟國家，由於過去在收容敘利亞難民後，產生諸如財政以及極右翼崛起等問題，因而歐盟對收容難民的態度普遍保守。

奧地利一向堅稱，即使塔利班佔領喀布爾，還是會繼續將非法移民驅逐回阿富汗，昨（22）天奧地利保守派總理庫爾茨（Sebastian Kurz）更公開表示反對收容阿富汗難民。《路透社》報導，他在接受《Puls 24》電視台的訪問時，斬釘截鐵的表示：「我反對主動接收更多難民」且「在我擔任總理的期間，絕不可能收容難民」。他也認為，逃離阿富汗的人應該要回去，並指出阿富汗鄰國土庫曼和烏茲別克也只分別接收14和13名阿富汗難民。

另一方面，德國與法國也同樣沒有那麼歡迎難民入境。德國一反過往樂意接納移民的態度，根據《衛報》報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，會收容難民，不過不會收容太多，表示大多數難民應該要安置在其他鄰近國家。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也強調「歐洲無法獨自承擔阿富汗戰爭的後果」，更表示「要預防與杜絕可能的難民潮」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航