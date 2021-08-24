農委會推估全國遊蕩犬超過15萬隻、無顯著增加，學者建議別太早下定論

環境資訊中心 特約記者曾以寧報導

農委會今天（17日）公布2020年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，為15萬5869隻，與2018年調查的結果相較無顯著增加。遊蕩犬包括無主流浪犬與有人飼養的放養犬。農委會認為，應是目前推動的遊蕩犬管理精進措施發揮了效果，但也有學者認為，應持續監測，有長期族群變化趨勢之後再下定論。

人犬衝突熱區管理奏效？全國遊蕩犬數量僅微增

農委會畜牧處今天公布2020年全國遊蕩犬數量，每百人遊蕩犬數略增為0.66。遊蕩犬總數為15萬5869隻，與2018年調查的14萬6774隻相較，微幅增加6.19%（9096隻）。

農委會在新聞稿強調，調查統計僅是推估值，並非真實數量，而推估是為了觀察不同時期的變動趨勢。畜牧處比較2020、2018年兩次調查結果，遊蕩犬推估數量均落於相互的95%信賴區間，在統計上無顯著差異。

農委會去年第六次進行全國遊蕩犬數量調查。上述數據都是經設計抽樣統計而成，並非實際數字，相同抽樣設計方法所得到的數據方可互相比較。圖中可見民國90-104年為同一組調查數據、107-109年為另一組 | 曾以寧製圖

畜牧處表示，自2017年全面落實「收容動物零撲殺」（俗稱零安樂）制度，政府收容所捕犬量由2016年的四萬餘隻大幅縮減至2020年的近兩萬隻，為加速控制遊蕩犬數量，畜牧處自2019年開始要求各縣市劃出人犬衝突熱區，將資源集中投入熱區，力求將熱區內家犬與遊蕩犬的總絕育強度達到8成以上，以達到控制犬隻數量管理的效果。

人犬衝突熱區的管理方式，包含進行逐戶家訪，要求家犬100%寵登、絕育、不放養，以落實飼主責任；另全面清查熱區內遊蕩犬，予以捕捉、絕育、再依犬隻狀況回置或收容管理。

零撲殺後的管理措施，學者建議看長期趨勢

畜牧處認為，此次遊蕩犬數量調查無顯著差異，顯示在零撲殺制度後，政府推動的遊蕩犬管理精進措施，應有發揮抑制遊蕩犬族群大量擴增效果。

對此，國內有野生動物學者指出，族群數量變化要看長期趨勢，建議可以多幾次監測、有長期趨勢後，再下此定論。

Photo Credit: 中央社

另外也有學者表示，2020年全台嚴重乾旱，野外食物減少，又遇上COVID-19疫情爆發，遊客與餵養人士活動減少，也影響遊蕩犬的食物來源，可能造成族群數量波動。單看去年的調查數據，不一定就是人為管理的結果。學者強調，仍需長期監測，才能確定族群的變化趨勢。

農委會也在新聞稿中呼籲飼主不要放任家中犬隻繁殖，造成社會負擔，部分養狗的飼主將犬隻放養又沒絕育，成為遊蕩犬的源頭，農委會將持續加強縣市政府查核力度，早日改善遊蕩犬衍生的社會問題，並提升動物福利。

此次調查是依世界衛生組織（WHO）所發布犬隻族群管理指南（Guidelines for Dog Population Management）之照相捕捉調查方法進行。為更確實掌握全國遊蕩犬隻數量變化趨勢，自2018年起增加調查頻度，五年一次改為二年一次。 2020年是第六次的全國統計調查，維持2018年的調查方式，採二階段（two-stage）雙重抽樣（double sampling），以村、里為單位。2020年共調查633個村里，在有限人力、預算下維持調查推估全面性與完整度。（資料來源：農委會）

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航