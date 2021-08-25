【音樂】新寶島康樂隊《剪剪花》：「限時批」三部曲，唱出中年男性的歡樂與哀愁

文：簡弘毅

陳昇、黃連煜與阿Von三個大叔組成的「新寶島康樂隊」，最近又出了新專輯。果然是全台灣最大叔的男子團體，新專輯《剪剪花》有著既熟悉又親切的歌曲，充滿中年男性的歡樂與哀愁，也有步入生命另一階段的溫柔感觸，三個「花甲男孩」彷彿永遠不打算老去，卻又有著年歲增長的豁達，值得細細品味。

不過，快速聽完整張專輯，倒是有一首歌印象特別深刻，彷彿旋律在哪裡聽過，卻又一時說不上來。我說的是專輯第九首的〈仙山苦命郎〉，詞曲是陳世隆，也就是排灣族的阿Von，歌曲也是由他演唱的。

一般來說，新寶島裡由阿Von個人獨唱的歌曲，通常是以排灣族語演唱的歌，並且訴說阿Von的個人心境或排灣故事，也是他展現個人音樂才華的重要舞台。但，這首由他包辦詞曲與演唱的〈仙山苦命郎〉，卻是一首全台語歌，並且也比較像陳昇在新寶島專輯中所扮演的「癡情浪漫卻苦命」的形象。

說了這麼多，在我一遍一遍聽過之後，赫然發現這首歌，其實是由另外兩首歌演變而來的！或許，這也是台灣流行歌裡一段有趣的傳承關係也說不定——但當事人怎麼想，我就不確定了。

首先，是大家非常熟悉的一首男女對唱情歌〈愛情限時批〉。沒錯，那是伍佰與萬芳在1995年所演唱，收錄於《伍佰的Live》現場演唱專輯的歌曲。這首歌由伍佰擔任詞曲創作，輕快的旋律，俏皮可愛的歌詞，加上兩人默契絕佳的合唱，使這首歌成為深受喜愛的對唱情歌，可說是台語搖滾的代表作。

伍佰作為陳昇的徒弟兼好友，眼看這首歌如此成功，陳昇顯然有點吃味，明明新台語歌是由他的新寶島康樂隊引領的，怎麼可以被搶去光彩呢？（笑）所以陳昇在2000年的新寶島康樂隊《愛情霹靂火[第舞輯]》專輯中，放了一首帶有搞笑成分的歌，連歌名也「致敬」了伍佰的〈愛情限時批〉，變成了〈等無限時批〉。

這首歌詞曲都是陳昇包辦，但卻有著類似的節奏與曲風。前面伍佰唱著「心情親像春天的風在吹，只好寫著一張愛情的限時批」，訴說戀愛中男女的熱切情感，透過限時批（限時信件）彼此傳達。怎麼到了癡情男子陳阿昇的歌裡，卻變成了另一番尷尬的模樣呢？

攏想說你甲阮是共款呢

說咱攏住在那個噴射時代

趕快用手機仔打來問看麥

卡贏咧等無限時批

如果你真的不愛我

當初你為何不早說

突然間收到你的結婚喜帖

遇到你我的命帶衰

這首歌裡的癡情男子，癡癡等待女方的情感回應，最後看來像是被對方玩弄了，苦等不到對方的信件，倒是收到了結婚喜帖，還真是無奈加悲傷。歌裡提到的「噴射時代」，用以對照苦候收信的新科技「用手機打來問看看」，順帶調侃了伍佰歌裡的過時。而那是2000年的事了，如今連打手機都過時了，連分手都是一則LINE就完成了，這還真是透過歌曲寫下時代的印記。

這首〈等無限時批〉，充分展現陳昇改編並重新賦予音樂生命的功力，除了歌名「致敬」了伍佰的〈愛情限時批〉，副歌裡的「憂啊憂，我真正憂愁」，也令人想起同時期另一個樂團「亂彈阿翔」的成名曲〈良心〉副歌。

你可以說陳昇把這些他人作品東抄一段西抄一句，變成了自己的歌，但不可否認如此重新改編之後的歌，配上他搞怪故做深情的歌詞與嗓音，正是十足陳昇味道的笑鬧歌曲，加上他與伍佰、亂彈的深厚交情，說是「致敬」，更是一種互相拉抬的關係。

過了21年，如今又出現了這首〈仙山苦命郎〉，乍看之下歌名沒什麼關係了，但仔細一聽，歌曲的節奏、旋律與段落安排，還真有〈等無限時批〉的影子，只是換成了阿Von獨自唱完整首歌（他在〈等無限時批〉裡有穿插演唱了幾小段），也由他完成詞曲創作。

這首歌的基本架構、段落安排，都與〈等無限時批〉有著異曲同工之妙，同樣藉由一位被女子拋棄的癡心男子來表達心情，既苦情又有點自我嘲諷的率性，大概傳承自陳昇一脈的癡情路線，面對離去的女子，只能自我哀傷苦苦相求，恐怕是有點軟弱的悲情形象。

放抹離 我真假放抹離 我想說妳是天頂的仙女

飲落去 卡苦嘛飲落去 我若無妳人生無意義

求求妳 我擱再求求妳 代念過去送妳的LV

心太軟 我總是心太軟 不願放開心愛的小莉

同樣的，這首歌也用了前面「憂啊憂，我真正憂愁」的旋律，變成了「心太軟，我總是心太軟」，而這句刻意用華語演唱的句子，讓人容易聯想到任賢齊在1996年紅極一時的同名歌曲〈心太軟〉，而任賢齊也同樣是陳昇的徒弟兼好友。這不是變成了一個小型的「陳昇宇宙」了嗎？

這首歌的最後一句「妳駛妳的法拉利，我坐我的紙飛機」，既是一種苦情的化身，兩人藉由不同的交通工具，代表著命運的分道揚鑣；紙飛機也是一種暗喻，回到最早手寫批信的象徵，妳開著豪華跑車離去，而我只願意留在手寫情書的古典歲月。

這恰巧也是前兩首歌「限時批」的另類再現，帶領聽者回到書信所寄託的單純戀愛年代，我覺得這應該也是作為三首歌的共同符號，所代表的傳承連結。

若說這首歌是阿Von獨自創作的歌，恐怕說服不了太多人，這歌裡有濃厚的陳昇影子，有點像是同個故事換個人說，用阿Von的性情與嗓音，重新演繹了這首一路傳承下來的歌，再次賦予他新的生命。從伍佰到陳昇再到阿Von，一首歌能夠走過這麼長久的時間，實在也是很有趣的事。

為了不要讓大家認為我是在硬扯，伍佰與陳昇那兩首歌或許只是歌名的巧合而已，只好讓大家回憶一下2006年「台客搖滾音樂會」，這兩位歌手就在台上合唱，用同一首編曲同時演唱「愛情限時批+等無限時批」，不但曲調相近，歌詞還可以穿插互相對照，舞台效果實在非常迷人，也可說明兩首歌彼此呼應的連結。

這樣的組合，恐怕是台灣歌壇絕無僅有的，此後也許再也難以複製。至於阿Von的〈仙山苦命郎〉，如果放在同一個平台上演唱，又會是怎樣的景象呢？令人非常好奇。

下次到KTV時，不妨連續點這三首歌來唱，我相信應該會滿過癮的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

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