貓咪要爆炸或壞掉了嗎？你不知道的六個「呼嚕」冷知識

愛貓的朋友聽到貓咪呼嚕聲，肯定都被融化的不要不要的（雖然也聽過，不了解貓的朋友，聽到這聲音，以為貓咪要爆炸或壞掉惹……）。

但其實呼嚕的意思有好幾種，而且還有一些你可能不知道的冷知識，就讓這篇來為你揭開神秘的面紗。

冷知識1：貓咪覺得舒服時會呼嚕，但不舒服也會

我們都知道貓咪在覺得很舒服、安心時，就會開始發出呼嚕的聲音，但其實在貓咪痛苦的時候、母貓要分娩的時候、快要臨終的時候，也會呼嚕。

雖然真實原因尚未有深入研究，但這種在不舒服、痛苦時的呼嚕，認為具有自我修復功能、緩解疼痛、以及骨折時可以盡快恢復等用途。

冷知識2：貓咪呼嚕，可能是想你趕快做某些事

貓咪放鬆、不舒服時都可能會呼嚕，但其實有個非常常見，但你可能沒發現的原因是：貓咪要你趕快做某件事！當他們想要趕快得到食物、得到人的注意、想要你快陪他玩……有非常多種促使的目的。

促使你做事情的呼嚕聲，通常比較大聲、急促；放鬆舒服的呼嚕聲，通常比較小聲、和緩。雖然聲音聽起來相似，但可以感受出不同，所以下次當貓咪呼嚕時，可以特別注意一下，聲音大小和快慢的變化，並且分析到底是想要你做什麼、還是真的是放鬆、舒服。

當初我還不知道有促使型的呼嚕時，當我在和P醬做響片訓練、或是要帶他去大廳玩時，他都會發出呼嚕聲，我就單純以為他是很開心、放鬆。但原來他是催促我趕快做這些事情......

冷知識3：每隻貓的呼嚕聲都不同，大小聲也不同

一隻貓咪在放鬆時、在促使你做某件事時，雖然不一樣，但聽起來是相像的。而不同貓咪的呼嚕聲，更能發現音質差異，大小聲也不一樣唷！有些貓可以呼嚕到無法忽略，有些不注意聽還聽不到。

家裡有兩貓以上的喵友，有沒有發現這個差異呢？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

冷知識4：貓咪呼嚕超久不會累嗎？

貓咪發出呼嚕聲，是由呼吸時的喉嚨肌肉收縮產生的，無論是吸氣或呼氣都能聽到，所以可以呼嚕超久，持續半小時、一小時都可以（只要呼吸就可以一直呼嚕！）

冷知識5：呼嚕源自於母貓跟小貓之間的互動

目前有假說為：由於小貓剛出生是看不到的，所以透過母貓呼嚕時的震動，可以找到母貓、找到喝奶的地方。而小貓呼嚕則可讓母貓知道一切都正常。

冷知識6：呼嚕雖然是自發性的，但也可能被人類強化

雖然呼嚕是貓咪在某些狀況下（譬如感到安心、舒服、滿足等等），自主發出的聲音，但如果人類在這時提供給貓咪正向的獎勵，有可能鼓勵、加強貓咪在這個狀況下呼嚕的情況。譬如貓咪被你摸很舒服，開始呼嚕，你就持續摸，他就持續呼嚕，讓他學到他只要持續呼嚕，你就持續摸，他持續覺得舒服。

另外剛提到的第2點，貓咪也會透過呼嚕來促使你做某件事，當你有回應後，貓咪也會發現這招有用，因此漸漸強化這個行為，讓他認為：當他想你趕快做某件事時，只要呼嚕就可以得到想要的結果！（其實貓咪根本就是地表最強人類訓練師啊！）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

不知道上面這六個貓咪呼嚕的秘密，你知道幾點呢？是不是還蠻有趣可愛的呢？

雖然貓咪有某些固定的共通語言：用於表示友好、挫折、負面的要求增加距離等聲音，但還有許多個性化與只有你家貓與你才會了解意義的叫聲，如果你家貓咪很愛發出聲音，建議可以常常觀察，去判斷所要表達的意思。

本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航