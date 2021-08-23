2021/08/23,
國際

美國副總統賀錦麗與李顯龍會面，新加坡將派軍機助美撤離阿富汗難民

美國副總統賀錦麗與李顯龍會面，新加坡將派軍機助美撤離阿富汗難民
8月23日，新加坡總理李顯龍與美國副總統賀錦麗召開聯合記者會。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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美國副總統賀錦麗是在8月22日上午抵達新加坡，賀錦麗在新加坡訪問期間，會見了總理李顯龍和總統哈莉瑪哈莉瑪，以加強兩國的合作夥伴關係。接下來賀錦麗會在24日下午抵達越南。

（中央社）新加坡總理李顯龍今天與來訪的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行會談。李顯龍於會後聯合記者會表示，新加坡有意提供A330多用途運輸軍機，協助美國撤離阿富汗難民的行動。

賀錦麗昨天抵達新加坡，展開為期3天的訪問，這是她上任後首度出訪亞洲。賀錦麗今天與李顯龍在新加坡總統府會面，會後兩人共同舉行線上聯合記者會，白宮網站及李顯龍臉書都有直播；記者會比原定時間晚了一個多小時才舉行。

李顯龍表示，新加坡有意提供A330多用途運輸軍機，協助美國撤離阿富汗難民的行動。賀錦麗感謝李顯龍這項提議，期待雙方進行後續討論。

外電報導，美國混亂撤出阿富汗，強硬派伊斯蘭主義組織「塔利班」（Taliban）15日重掌政權後，數以千計人拚了命試圖逃離的景象，讓美國身為全球超級強權的地位再蒙陰影。

針對阿富汗情勢，李顯龍回應媒體時說，他在會中向賀錦麗表示，理解美國拜登政府從阿富汗撤軍的理由。美國過去20年在阿富汗的行動阻止了恐怖組織利用阿富汗作為安全基地，新加坡對此表達感激。

他表示，希望未來阿富汗不會再次成為恐怖主義的中心。接下來重要的是美國如何在亞太地區重新定位、與更廣泛的區域往來互動，並持續打擊恐怖主義，「這將會決定各國如何看待美國的全球優先事項及戰略意向」。

李顯龍說，歡迎賀錦麗訪問新加坡，再次保證美國對此區域及全球的立場。

另外，也有媒體問及美國撤離阿富汗行動出了什麼差錯？賀錦麗對此表示，未來有很多時間可以分析探究這次撤離的行動，但她強調，美國目前專注的優先任務是撤離在阿富汗的美國公民、曾協助美國的阿富汗人及當地的弱勢族群，包括婦女及孩童等，美國有責任確保曾協助美國的阿富汗人是安全的。

至於阿富汗情勢是否影響美國的信譽？李顯龍回應表示，新加坡關注阿富汗的情勢發展，但接下來重要的是美國如何與區域內的盟友及夥伴互動。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
8月23日，美國副總統賀錦麗在新加坡與李顯龍總理會面。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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