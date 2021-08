《胡適的頓挫》：1962年後《文星》雜誌由李敖接棒，這一轉型無疑地深受胡適思想之激勵

文:黃克武

第五章 一位「保守的自由主義者」:胡適與《文星雜誌》

二、戒嚴體制下知識分子的思想動員:《自由中國》、《文星》雜誌與1950-60年代的台灣

1949年共產革命的成功象徵著20世紀中國自由主義發展的一大挫敗,國民黨政權在戰敗之後退居台灣,跟隨著蔣氏赴台者在思想上大致包括三大類:一是國民黨員與其他三民主義信仰者,二是自由主義者,三是新儒家等傳統主義者,這三者或有所重疊,然其共同信念即是反共。遷台之後蔣介石痛定思痛,在台灣建立更嚴密的黨國體制,企圖以同舟共濟的精神重起爐灶,進而反攻大陸。

1949年之後,在國際冷戰的格局之下,在台灣的中華民國屬於美國為首之自由、民主之陣營,號稱「自由中國」,以此對抗專制極權的共產政權,然自由主義思潮一直受到黨國體制的壓制與官方意識形態的批判,而在夾縫之中發展,人民的權利受到諸多禁錮。難怪殷海光(1919-1969)在1965年撰寫《中國文化的展望》時要感嘆地說:「中國的自由主義者先天不足,後天失調」。

至於新儒家的支持者(唐君毅、牟宗三、錢穆、徐復觀等人),則多是蟄居於大學教書,並利用香港為英國殖民地的關係,創辦諸如新亞書院與《民主評論》等雜誌,反思中共在中國大陸之勝利,宣揚反共思想與針砭台灣時政,並主張儒家思想與自由民主之接軌。

然而自由主義者與新儒家等兩個陣營所做的努力,只得到一部分的成果。由於受到諸多思想與非思想因素的影響,1960年代台灣自由主義在思想論域與政治實踐之中屢遭挫敗,《自由中國》與《文星》雜誌先後遭到查禁,可見在戒嚴體制之下要突破禁忌十分困難。其後隨著經濟起飛、政治安定與傳播媒體的蓬勃發展,1980年代以來,台灣自由主義與民主政治有較大的進展,政治、經濟與思想三種市場逐漸成型,民主體制才漸趨成熟。

自1987年解嚴到1996年總統直選,其後政黨輪替,台灣自由主義與民主政治在二十餘年之間有較充分的發展。這一個中國歷史上首次民主政治的出現不但因為社會與經濟上的因素(如經濟發展、中產階級的出現、國民所得的提高等)、執政者的開明作風、反對運動者前仆後繼的努力,也牽涉到文化因素如自由思想的傳播,或有些學者所謂的「思想上的動員」(intellectual mobilization)。

「思想上的動員」意指社會中的價值取向逐漸地被原來具有無力感的知識分子所改變,周德偉(1902-1986)稱之為「筆桿的勢力」。就台灣的民主化來說,其中特別重要的是1950年代後期至60年代後期台灣自由主義思想傳播,使自由民主成為台灣人堅信的普世價值,此一發展對日後台灣從威權統治到民主政治的轉型有重要的貢獻。

討論1950年代之後台灣自由主義的發展,必須從《自由中國》談起。1950-60年代在台灣以胡適、雷震(1897-1979)、殷海光等人的「自由中國雜誌社」為中心,結合本土的反對運動,討論憲政改革、反對黨、地方自治等議題,自由理念在思想界得以傳播,至1960年《自由中國》因雷震案被迫停刊。此後自由思想的宣揚由《文星》雜誌來接棒。

在釐清胡適與《文星》雜誌的關係之前,我們須要了解胡適在1949年前後的變化,以及胡適與蔣介石和《自由中國》的關係。1948年底,胡適在蔣介石的協助之下,匆匆離開北平,其後轉赴美國,在美國東岸住了大約九年(1949-1958)。在1949年前後,胡適一直給予蔣介石「道義的支持」,而且心繫台灣。

1949年8月5日美國政府公布《中美關係白皮書》(United States Relation with China with Special Reference to the Period 1944-1949),次日中國駐美大使顧維鈞送了一本給胡適。胡適在超過千頁的白皮書上留下詳細的批注。他提到該書所論「大致公允」、「大致不差」,然美國人「忽略了八年抗戰中中共的擴大」,不了解「共產黨的本質與陰謀」。後來他撰寫《史達林策略下的中國》並影響到蔣介石的《蘇俄在中國》一書,兩者均是針對「白皮書」的觀點提出辯解。

其實,反省1949年的重大變化是當時知識分子共同的議題。1949年11月由雷震主導的《自由中國》創刊,第一期由旅居美國胡適撰寫〈「自由中國」的宗旨〉列於篇首,他又掛名「發行人」。不過此事未經胡適認可,胡適得知之後,有些不悅,他在寫給雷震的信中表示:「我最不高興的是你用我的姓名為『發行人』。這是作偽,不是發起一個救國運動的好榜樣。我想請你老兄考慮, 另請一人為發行人」。

1951年8月,胡適又因〈政府不可誘民入罪〉一文,引發軍事機關的關注,「正式辭去『發行人』的銜名」。儘管如此,《自由中國》雜誌社仍堅持要求胡適擔任此職。這是因為雷震等人認為以胡適為招牌,可以有「擋箭牌」、「保護傘」的效果。他們在寫給胡適的信中表示:「中國現階段的民主自由運動——即僅就爭取言論自由這一點來看,非由您積極領導不可」。從1949-1953年之間,胡適在該刊發表約10篇文章,對《自由中國》表達支持之意。

1952年12月,胡適在〈《自由中國》雜誌三週年紀念會上致詞〉又坦承感到「慚愧」,期望由實際負責的朋友(指雷震)擔任發行人。至1953年初,《自由中國》發行人才改為以雷震為首的編輯委員會(胡適列名委員)。然而雷震仍表示:「本刊在名義上雖已變更了發行人,在精神上仍是先生主持的」。胡適多次辭去發行人之職,似乎顯示他雖願意支持自由民主運動延續憲政法統、爭取言論自由與學術獨立,然不願意擔當碰撞權威的「龍頭」、不想和蔣翻臉,也不希望蔣介石感到他們有「顛覆政府」、取而代之的企圖。

即使在卸去發行人的職務之後,胡適仍支持《自由中國》,1953-1960年間在該刊發表了20多篇文章,也曾捐款贊助。胡適在這些文章中表達出對時局的分析與批判。其中如1955年的〈「寧鳴而死,不默而生」〉(《自由中國》卷12期7)表現出直言敢諫的精神;1956年底的〈述艾森豪總統的兩個小故事給蔣總統祝壽〉(刊《自由中國》卷15期9「祝壽專號」)亦表現出對蔣的批判。此外在1959-1960年,他也明白表示反對蔣介石三度連任總統。

1957年底在《文星》創刊之時,胡適也面臨了一個人生的轉折。胡適在仔細考量之後,決定接受蔣介石之任命擔任中央研究院院長,並於1958年4月自美國返台就職。這涉及1949年至1956年之間胡適與蔣介石之間在思想上交往,以及蔣對胡的經濟資助。此一角色,或許使他與反對威權統治之自由主義運動刻意地保持一定之距離。這樣的謹慎態度與傅正(1927-1991)等《自由中國》核心分子,在1958年時對胡適的觀察是一致的。

傅正認為胡適不肯「冒這種風險」來組反對黨、「不足以寄託擔當扭轉大局的希望」。傅正寫下他與友人的共同看法:「胡博士要在學術上有甚麼驚人的成就恐怕很難。而要想胡博士在政治上領導反對黨則更難」。殷海光也出於相同的原因,對胡適有所不滿,他說「早年的胡適確有些光輝,晚年的胡適簡直沉淪為一個世俗的人了。他生怕大家不再捧他,唯恐忤逆現實的權勢,思想則步步向後溜」。殷海光又說:

胡適則始終跟實際的政治權勢糾纏不清,所以難免作權勢的工具⋯⋯當著一個權勢結構和意底勞結除訴諸武力以外絕對不能訴諸理智來改變,加入幾個忠心分子當官兒,怎能改變?胡適的淺識薄見,實在自誤又誤人。在我同胡適私人接觸時,我的內心立刻產生二人相距千里之感。

傅正與殷海光都對胡適與現實的糾結,以及不肯勇於抗爭之氣概有所批評。這也透露出胡適在雷震案發生前後所表現出的基本態度,亦即願意堅持理想而抗爭,卻同時也願意為顧全大局而妥協,不走向與當權的決裂。這樣的態度使《自由中國》之中的激進者(傅正、殷海光,也包括雷震)感到不滿。

胡適雖不願直接衝撞政治權威,然在言論市場上仍有不少的支持者。1958年之後他所代表的政治主張與文化關懷,因為《文星》的努力推廣,而發揮了影響力。《文星》雜誌中最積極鼓吹胡適思想的人包括毛子水(1893-1988)、李敖與徐高阮(1914-1969)等人。

毛子水為胡適在北大的學生,他在《文星》上撰寫〈胡適之對於我們現代思想的影響〉、〈胡適思想對現代中國青年的影響〉、〈胡適傳〉等文,指出胡適提倡白話文與「新文化運動」,對學術思想界與青年人「治學方面」有重大的影響。李敖認為胡適的貢獻不在學術,而在自由民主思想的傳播(所謂「播種者」的角色);徐高阮則認為他代表中國近代思想史上的一個趨向,即是在肯定傳統文化之精華的前提下,學習西方近代文明。

這三個方面正是胡適一生思想的重點。1962年後《文星》由李敖接棒,轉向較激烈的政治批判,該雜誌成為五四精神傳統與《自由中國》的繼承者。這一轉型無疑地深受胡適思想之激勵。從《自由中國》到《文星》雜誌所形成的思想傳統,在戒嚴時代發揮了傳播自由主義理念的「思想的動員」之作用,以筆桿子的力量推動了台灣民主化的發展。

作者:黃克武

