《漢武帝傳》：從漢武帝一生的業績來看，其愛好、思維與性格特點對其事業有重要影響

文：楊生民

第十二章 漢武帝的歷史地位

第三節 武帝成就事業的深層原因

歷史的蘊積

「人們自己創造自己的歷史，但是他們並不是隨心所欲地創造，並不是在他們自己選定的條件下創造，而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造。」漢武帝一生事業的成就正是中國此前世代歷史發展所造成的條件的合乎邏輯的產物。

中國在西周中後期出現了人工制鐵，春秋中後期出現了鑄鐵。戰國初期出現了生鐵柔化技術，和用鐵加熱滲碳而製成鋼的技術，這使中國的冶鐵技術大大領先於世界各地。鐵器的廣泛使用不僅促進了水利興修與農業勞動生產率的提高，而且使木工、竹工、石工、土工等的效率不斷提高，並使大規模的建築工程得以順利完成。

以木工為例，在廣州這樣的偏遠地區，可製造長約三十公尺、寬約八公尺、載重量可達六十噸的大木船，《三輔黃圖》載昆明池中有「可載萬人」的大船，造船業的進步大大促進了水上交通的發展。以石工為例，西漢中期以前出現了「穀物加工用的轉盤式雙扇石磨盤」，大大提高了糧食加工的效率。由於農業、手工業迅速發展，人口增加，據估計戰國時七國人口共二千萬左右，西漢末人口近六千萬。漢武帝全盛時期估計人口當在四千萬左右，其末年「天下虛耗，戶口減半」，國家控制的人口當在兩千萬左右。

西漢前期有一些手工業製品舉世無匹，其一為兵器，「鐵制的長劍在西漢前就完全取代了戰國以來的青銅短劍」。戰國時的青銅劍，長度不到半公尺，漢代鐵劍往往長達一公尺左右；漢代的鐵戟、鐵矛，僅戟頭、矛頭就近半公尺，加上木柄，全長可達二公尺半以上。其他如箭鏃、鐵甲等均比以前大有進步。從西漢初年開始，漢朝先後禁止鐵器輸入南越、匈奴，其主要目的之一就是怕先進的兵器傳入那裡。

其二為蠶絲製品，蠶絲是中國傳統的優勢項目，漢代繅絲、織造技術有了新的進步，出現了在世人眼中堪稱精妙絕倫的高品質絲織品，絲織品的數量大為增加，《史記．平準書》載漢武帝元封年間，一年之間「均輸帛五百萬匹」就說明了這一點。這些絲織品不僅用於交換，而且用作賞賜和饋贈的禮品。

其三是漆器，漆器也是中國傳統的手工藝品，到了漢代成了製作精巧、色彩鮮豔、花紋優美、精緻耐用的生活用品和收藏品，為中原地區和偏遠地區統治階級所喜愛。總之，經過世代的發展，到了漢代，中國成為有先進的冶鐵技術、鐵器，且擁有當時世界上發達的農業、手工業生產，是個富裕、先進、令人羡慕和嚮往的經濟強國。

隨著鐵器的使用與生產力的提高，春秋戰國時以齊國的「相地而衰征」；晉國「作爰（轅）田」；魯國「初稅畝」、「用田賦」；秦國「廢井田」、「制轅田」為代表發生了土地、賦稅制度的變化。這次土地、賦稅制度變化的實質是庶民「共耕公田」與村社「三年一換土易居」定期輪換耕地的制度遭到了破壞，廣泛出現了向國家納稅服役、有一定程度自主經營權、一家一戶就是一個生產單位的個體農民，這種個體農民就是後來兩千多年中國封建專制制度的經濟基礎。

秦漢時期的土地所有權具有兩重性：一方面國家對全國的土地具有最高的所有權、壟斷權、支配權，不僅戰國時的受田制和漢代的假民公田、徙民屯田可以說明這一點，漢代為加強中央集權遷徙東方六國的強族豪傑、高資富人的措施也可說明這一點。另一方面國家又在有一定條件下允許地主土地私有權的存在與發展，「名田制」（以名占田）的出現和允許土地買賣就說明這一點。

在上述土地所有制兩重性的制約下，農民被分為兩部分：一部分是國家控制的自耕農，另一部分是地主的和封建國家的佃農。這兩部分農民都有一定程度的自主經營權。在上述所有制和階級結構下，封建國家可以在發揮地主私有制和農民自主經營積極性的前提下加強賦役的徵收及對全國的調控，能集中全國力量辦大事。這是秦漢封建國家經濟體制強大的根源。

周朝實行分封制，天子王畿小，春秋戰國時出現了郡縣制。秦始皇總結了春秋戰國諸侯國攻戰不休的教訓，為求天下「寧息」，所以廢分封、立郡縣。漢初迫於形勢，先分封異姓王，後又消滅異姓王；同時為翦除分裂割據勢力的社會基礎，又徙關東六國強族豪傑於關中地區。然而，漢初又總結秦朝速亡的歷史教訓、「懲戒亡秦孤立之敗」，認為分封制在鞏固一家一姓王朝的統治方面是有作用的，所以在消滅異姓王之後，又分封同姓王，採分封、郡縣兩種制度而兼用。

這樣又造成了同姓諸侯王與漢中央政權的鬥爭，後經文景時鎮壓濟北王與吳楚七國的叛亂，漢中央政權才鞏固了起來。漢武帝繼續鎮壓諸侯王的叛亂、徙關東高資富人於關中、打擊豪強，同時又改革選官制度、設立中朝改革丞相制度、強化監察制度等等，來加強中央集權。這些就是漢武帝能成就其事業的政治體制方面的原因和保證。

中國經夏商周三代的發展，形成了一套禮儀制度和行為道德倫理規範，在儒家典籍上都有記載和總結，這既是統治階級維護統治的需要，也是人類社會文明向前發展的一種表現。春秋戰國出現的諸子百家學說，有時表面看起來互相矛盾的主張，實際上又都是可以互補的。漢初總結吸取秦始皇「燔詩書百家語」的教訓，以道家「無為而治」為指導，各家共進，使經濟迅速發展。漢武帝尊儒術、重法治，悉延百端之學，取各家之長以治國，辦法多，套路廣，獲得了前所未有的成功。這是漢武帝的事業取得成功的文化、思想上的原因和保證。

從以上情況不難看出，到了漢代，中國在經濟、科技、政治、文化諸方面的綜合國力已居於世界領先地位。在周邊少數民族看來，漢朝不僅是個富庶的經濟大國，而且是個具有高度文明的禮儀之邦，這些情況就為國家的大統一、為漢武帝成就其事業創造了必要的條件。漢武帝要完成的事業，賈誼在〈治安策〉中幾乎都一一列述了，無怪乎現在有的學者說漢武帝是賈誼主張的實踐者了。賈誼在〈過秦論〉中說秦王政「續六世之餘烈，振長策而御宇內，吞二周而亡諸侯，履至尊而制六合，執棰（槌）拊以鞭笞天下，威振四海」，而統一六國、南取百越，並從匈奴佔領下取河南地而置新秦中郡的。

如果說秦王政是繼續秦孝公、惠文王、武王、昭王、孝文王、莊襄王六代的事業而完成其事業的，那麼漢武帝的事業則是繼承周、秦和漢初高惠文景諸帝世代成就的業績基礎上，經武帝時代的努力而最後完成其事業的，這也就是說漢武帝所成就的事業是長期歷史發展在各個方面蘊涵、積累的產物。因此，可以說漢武帝成就的事業有著深刻的歷史根源，不能簡單地歸結於哪一代人或哪一個人奮鬥的結果。

愛好、思維、性格特點的作用

漢武帝有大治天下的宏偉理想，然而理想能否實現及實現程度卻決定於當時所具備的主客觀條件，可能性並不一定必然變為現實性。從漢武帝一生的業績來看，其愛好、思維與性格特點對其事業有重要影響。這一點從下述諸方面可以看出：

其一，《漢武故事》說漢武帝長得「長大」，是個大個子，身材魁梧、結實，青年時代的一個愛好就是喜歡打獵。《漢書．東方朔傳》載建元三年武帝十八歲左右時常去長安南山「入山下馳射鹿豕狐兔，手格熊羆（棕熊）」。《漢書．司馬相如傳》載因「是時天子方好自擊熊豕，馳逐野獸」，所以司馬相如上諫詞曰：

今陛下好陵阻險，射猛獸，卒然遇逸（異）材之獸，駭（驚擾）不存之地，......輿不及還轅，人不暇施巧，雖有烏獲（秦武王時力士）、逢蒙（善射者）之技不能用，枯木朽株盡為難矣。

這一諫詞說，現在皇帝愛好經過險阻地段，追射猛獸，如突然遇上奇特的猛獸及令人驚異的不安全的地段，……車子來不及轉轅掉頭，人來不及施展自己的技能，雖有秦武王時大力士烏獲的勇力、逢蒙善射之技能也不能用，雖有如同枯木朽株一樣眾多的人也難有好的救護辦法，這不太危險了嗎？ 這說明武帝在狩獵活動中常表現出不畏艱難險阻的勇敢大無畏的精神。此外，武帝也愛好遊山玩水與智力遊戲，如「射覆」之類等等，這些活動對健康有益。

從歷史上看，漢武帝比高帝、文、景三帝的壽命都長，做皇帝的時間也長。高帝六十二歲去世，稱帝十二年；文帝四十七歲去世，稱帝二十三年；景帝四十八歲去世，稱帝十五年；武帝七十歲去世，稱帝五十四年。從上述數位可以看出，高帝、文帝、景帝這三位漢初著名的皇帝共稱帝五十年，而武帝一人卻稱帝五十四年，比他曾祖父、祖父、父親三位皇帝稱帝的總和時間還長。因此武帝成就的功業大，與他身體健康的體質條件及與此相聯繫不怕困難的精神都是有關係的，換一個體弱多病的皇帝是成就不了他所成就的英雄偉業的。

其二，漢武帝對國家、對漢朝的江山有著高度的責任心。如欒大是武帝女兒衛長公主的丈夫，欒大的詐騙行為被發現後，武帝誅殺欒大與薦欒大的樂成侯丁義。王船山評論說：「懲一人而天下誡，國家之福也。」這充分說明，武帝不因自己女兒已嫁欒大而赦免他，並把舉薦欒大的丁義也一同處死，制止了以後再有人舉薦欒大這類人進行詐騙。再如，武帝在處理其妹之子昭平君的案子時「垂涕歎息良久」說「法令者，先帝之所造也，用（因）弟（女弟）故而誣先帝之法，吾何面目入高廟乎！ 又下負萬民」，為此東方朔稱讚他如古代聖王「賞不避仇仇，誅不擇骨肉」。

再如武帝在晚年悔過，下〈輪臺詔〉，轉變政策，改弦更張，指出「當今之務，在於力農」，後人做詩稱讚說：「親承文景升平業，開闢唐虞未有天。到底英雄晚能悔，輪臺一詔是神仙。」這首詩把輪臺詔視為神仙之舉，而一般的皇帝是做不到的，只有武帝這樣以社稷為重的大智大勇的皇帝才能做到。

武帝為漢朝江山著想，有時也作出「暴」的事來，如立鉤弋夫人之子劉弗陵為太子，卻賜鉤弋夫人死，實際是考慮「主少、母壯」，為阻止再出現呂后專權之事而採取的預防措施；司馬光評論此事說，武帝「鑒於諸呂，先誅其母，以絕禍源，其於重天下、謀子孫深遠矣」。上述事實說明，武帝對國家、社稷有高度責任心，這是他能成就其事業的一個十分重要的原因，也是他成就其事業的一個先決條件。

其三，漢武帝善於用人，對臣下嚴格要求，不養懶漢，不養不認真幹事的人，要求他們全身心地投入其事業，完成其任務，否則決不寬貸。漢武帝是位尊儒重法的皇帝，不僅選拔人才、加以任用，具有很強的人情味，但同時要求嚴、急，鐵面無私。對他「性嚴急」，用法深刻，殺戮多的一面，汲黯曾與他進行辯論，《漢武故事》對此有生動的記載，內云：

上喜接士大夫，拔奇取異，不問僕隸，故能得天下奇士，然性嚴急，不貸小過，刑殺法令，殊為峻刻。汲黯每諫上曰：「陛下愛才樂士，求之無倦，比得一人，勞心苦神，未盡其用，輒已殺之，以有限之士，資無已之誅。臣恐天下賢才將盡於陛下，欲誰與為治乎？」黯言之甚怒。上笑而喻之曰：「夫才當世出，何時無才，且所謂才者，猶可用之器也，才不應務，是器不中用也，不能盡才以處事，與無才同也，不殺何施！」黯曰：「臣雖不能以言屈陛下，而心猶以為非，願陛下自今改之，無以臣愚為不知理也。」上顧謂群臣曰：黯……自言其愚，豈非然乎。

這一記載袒露了武帝的人才觀。汲黯說他「愛才樂士，求之無倦」，得到以後，「未盡其用，輒已殺之，以有限之士，資無已之誅」，如果這樣下去，人才殺盡了，將來誰和陛下一塊治理天下呢？ 武帝笑著對他說：人才「猶可用之器」，如人才不能適應任務的需要，如同「器不中用」一樣，「不殺何施？」況且「何時無才？」言外之意是說，不愁找不到人才，這說明了武帝對官員的要求是很嚴的。如果他們不能忠心不二地完成所擔負的任務，他們將受到嚴厲懲罰，馬邑之謀王恢就因不能主動出擊敵人而被處死。

武帝不僅在戰爭中對將領實行重獎重罰，對國家行政官員要求嚴格。這種高標準、嚴要求雖有殺人過多的弊病，但保證了政令、軍令暢通，雷厲風行，言必行，行必果。督促各級官員、將領振奮精神，去完成自己所肩負的任務，試想國家任用大量官員、軍事將領不就是為了讓他們把國家的事情辦好嗎？ 如果他們不幹事情，不完成任務，國家還有什麼希望？ 他們為什麼不應受懲處？ 從這種意義上說，武帝對臣下的高標準、嚴要求正是他能完成其英雄偉業的一個重要原因。

武帝時期有許多情況是很特殊的，如與匈奴長期處在戰爭狀態，一次戰爭分兵幾路，各路軍隊定期在什麼地點匯合，輜重糧草如何攜帶運送等等，必須嚴格要求，一著不慎，全盤皆輸等等，在這種情況下必須嚴格要求。因此，汲黯對武帝的批評雖然有一定道理，但並不完全正確。從總體上看，武帝的意見倒是正確的。

其四，武帝個人的聰明才智在其事業成功中的作用。漢武帝是中國傳統文化和文景時期孕育出來的歷史人物，從小受過很好的教育，博覽諸子群書，有很高的智慧，思路縝密。這從對匈奴戰爭中可以看出：從元朔年間幾次對匈奴戰爭看，主要都是為收復長安北邊的河南地、置朔方郡。幾次戰役下來，穩固了這一地區控制，取得了勝利。而後在元狩二年春、夏兩次派霍去病統大軍大敗匈奴，取河西地。這兩個時期的戰爭，使漢朝控制了河南、河西兩塊戰略要地，遂使匈奴對關中地區的威脅得以解除。

同時，這兩個時期的戰爭還大量殲滅了匈奴的有生力量，並使渾邪王率眾四萬歸服漢朝，在這個基礎上，元狩四年武帝派衛青、霍去病率大軍進行漠北會戰，尋殲匈奴單于主力，並取得勝利。匈奴問題是漢武帝所要解決的主要問題，打敗匈奴，其他問題就迎刃而解。在這一過程中，武帝充分顯示了他大政治家、大軍事家、戰略家的素質與才幹。

武帝才幹自然是在學習、實踐中成長起來的，然而與天賦聰明也有關係。朱熹曾說，武帝「天資高，足以有為，……末年天下虛耗，其去亡秦無幾。然他自追悔，亦其天資高也。」又云：武帝「天資高，志向大，足以有為」，「輪臺之悔，亦是天資高，亦如此」。這些話有一定道理。不過應當指出，歷史上一些天資高的人，因無機遇，並沒有成就什麼像樣的事業，漢武帝是在特定歷史條件、文化教育氛圍，特定地位出現於歷史舞臺上的。

在這種情況下，天資高低對其成就事業自然影響很大，如果當時在位的皇帝是位如漢惠帝劉盈那樣「仁弱」的人，是絕對成就不了漢武帝所成就的事業的。這個事實說明，是否「天資高」、是否聰明，在特定條件下，對其成就的事業會有重大影響。正如武帝成就的英雄偉業既有歷史提供的現成條件，也有他個人的貢獻一樣，他的失誤同樣也是如此，在巫蠱之禍中他的嚴重失誤就是明顯的一例。

漢武帝時代離我們今天已經很遙遠了。雖然如此，漢武帝在繼承發展中國傳統文化、統一中國、發展生產、科技等方面所建樹的豐功偉績將永遠照耀在中國歷史上。漢武帝開拓、進取的創新精神，勇於悔過的改革精神，善於總結歷史經驗辯證處理繼承、發展關係的精神，勇於吸收外來優秀文化的精神，以及那時中國各族人民驚天動地的英勇奮鬥精神，將永遠啟迪、激勵著後人奮進。漢武帝時代，中國邁向世界強國所積累的經驗教訓，今天仍然有可資借鑒之處，從這個意義上說，漢武帝時代在中國歷史上是永垂不朽的。

書籍介紹

本文摘錄自《漢武帝傳（2版）》，臺灣商務出版

作者：楊生民

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奠定中國遼闊疆域的基礎、

大興水利解決水患、

推廣新式農具和耕作方法、

派張騫通西域，打通中西交通的絲綢之路……，

漢武帝的一生不但提高了漢朝的國力，

更使漢朝成為當時世界上最強大的國家！

中國歷史上人們常常把「秦皇漢武」並稱，雖然他們二人在統一中國與追求長生不老方面有驚人的相似之處，卻也有許多不同之處。例如秦始皇「坑儒」、漢武帝「尊儒」；秦始皇重法治、專任刑罰，漢武帝卻是德治、法治兼用，仁義、刑罰同施等等。

然而漢武帝是位功績大、過失也較大的皇帝，所以後世對於武帝的功過得失常發生激烈爭論。然而不可諱言的是，漢武帝承繼文景之治的基礎，即位後勵精圖治，於內延攬人才、廣興文教、力振經濟；於外討伐四夷、打通西域、彰顯國威，將西漢推向極盛卻是不爭的事實。

漢代歷史研究學者楊生民參考了有關漢武帝的眾多專著、論文，不但從漢武帝在政治、經濟、外交、民族關係等面向切入，讓讀者能夠更平實的理解漢武帝，也從多位將相大臣，如衛青、李廣、田蚡等人物的角度來書寫漢武帝，立體展現漢武帝在歷史上的貢獻，以及他如何造就其在位五十四年的輝煌盛世。

本書特色

史料詳實，勾勒出完整的漢武帝。 用解密式筆法，更引人入勝。 作者學養深厚，研究漢武帝多年，根據史料延伸的論述，呈現出西漢的時代氛圍。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬