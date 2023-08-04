2023/08/04,
商業

蘋果Q2財報：服務營收再創新高，但iPhone營收低於預期，Q3搶生成式AI商機

蘋果Q2財報：服務營收再創新高，但iPhone營收低於預期，Q3搶生成式AI商機
Photo Credit: cool3c

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根據蘋果公司（Apple）公布最新財報，在全球市場銷售狀況，蘋果在歐洲和中國市場較去年同期成長，北美、日本和其他亞太地區溫和年減。

（中央社）蘋果（Apple）4日凌晨公布季度財報，服務項目營收再創歷史單季新高，不過iPhone營收低於預期。外媒引述蘋果高階主管談話，預期第3季匯率仍是影響營收變數之一，iPhone和服務項目業績預估成長，蘋果產品使用人工智慧和機器學習技術，已研發生成式AI技術多年。

蘋果財報iPhone營收低於預期

蘋果4日凌晨公布截至今（2023）年7月1日的季度財報，單季營收817.97億美元，較前一年度同期829.59億美元減少1.4%，單季毛利率44.5%，較前一年同期43.25%增加1.25個百分點，單季稅後獲利198.81億美元，較前一年同期194.42億美元成長2.25%，單季每股基本純益1.27美元，較前一年同期EPS 1.2美元略佳。

觀察主要產品項目，蘋果單季服務項目營收達到212.13億美元，再創歷年單季新高，占單季整體營收比重25.9%；而單季iPhone營收396.69億美元，較上一年同期406.65億美元減少，占單季整體營收比重48.5%，此外平板電腦iPad和Mac電腦營收來到3年來的單季低點。

在全球市場銷售狀況，蘋果在歐洲和中國市場較去年同期成長，北美、日本和其他亞太地區溫和年減。

根據國外科技網站《MacRumors》引述蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在線上法人說明會談話，美元匯率強勢影響蘋果在國際市場銷售的獲利表現，儘管營收表現優於預期，不過匯率逆風影響程度仍有4%。

展望到9月底的第3季營運表現，蘋果預期若大環境景氣未惡化，匯率仍可能是逆風因素，第3季營收若與上一年同期相比，匯率影響程度估約2%，預估單季毛利率落在44%至45%區間，目前蘋果大約有6成營收來自於美國以外市場。

法人問及蘋果在人工智慧（AI）和機器學習（machine learning）布局，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，蘋果在幾乎所有產品項目內建AI和機器學習功能，產品不可能沒有AI或機器學習功能，蘋果已多年研發廣泛的AI技術，包括生成式AI（Gen-AI）技術。

展望第3季主要產品出貨表現，蘋果預期iPhone和服務項目業績可望成長。至於擴增實境（AR）頭戴式裝置VIsion Pro，庫克預期明年可出貨。

蘋果將與博通合作

蘋果公司（Apple Inc.）日前宣布將與美國科技公司博通（Broadcom Corp.）合作，投入數十億美元來製造用於無線連接高速5G電信網路的「尖端」元件。

《法新社》報導，蘋果並未具體說明將投入多少億美元在與博通結盟的計畫，但表示這是對美國經濟投資承諾的一部份。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一份聲明中表示：「我們很高興能做出承諾，發揮美國製造業的獨創性、創造力和創新精神。」

庫克說道：「所有的蘋果產品都仰賴美國本土設計和製造的技術，我們將繼續擴大對美國經濟的投資，因為我們對美國的未來有著不可動搖的信心。」

根據蘋果公司，這一聯盟的計畫將包括在美國設計與製造精密射頻組件和其他「尖端無線連接」零組件。

蘋果表示：「5G技術正在形塑下一代消費性電子產品的未來，而蘋果將投入數百億美元在美國發展相關領域。」

蘋果正在實現2021年做出的承諾，當時這個矽谷科技巨頭表示計畫5年內在美國經濟投資4300億美元。

蘋果表示，這些投資包括將資金投入於資料中心、資本計畫和供應商。

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核稿編輯：翁世航


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