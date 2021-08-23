塔利班掌控阿富汗價值1兆美元礦藏，中國欲藉「一帶一路」打破「帝國墳場」詛咒

隨著近年來再生能源成為產業趨勢，儲能設備是不可或缺的一環，中國為了掌握產業上游的稀有礦物，欲藉著「一帶一路」替參與國提供資金和基礎設施，藉此各國協議其開採權利，隨著塔利班在阿富汗掌權，其境內豐富的礦產資源，外界直指儼然成為中國下一個重要的目標。

塔利班上台掌控阿富汗豐富礦藏

阿富汗有豐富的礦產，整體價值達到1兆美元（約新台幣28兆）。《CNN》報導指出，該國位於中亞及南亞的十字路口，盛產除了鐵、銅以及金礦，還有當地還有貴重的稀土礦物——鋰（lithium）礦床所在地。

過去幾年來，電池材料產業有著顯著的成長，因為受惠於受全球減碳排放趨勢的影響，汽車廠商正經歷由內燃機轉向電動機的變革，以符合未來的國際趨勢，而電池成為無可取代的商品。

根據61 Financial研究指出，電池的上游材料業於2024年，年均收入成長將18.4%，行業總收入將達38億美元（新台幣1064億元），電池生產廠商未來對於礦產需求會持續增加，各大廠商正紛紛尋求機會來鎖定各大礦場的確保供應來源。

面對未來的產業巨變，電池中原料成為各國的戰略物資，而中國正透過「一帶一路」逐漸掌握著全球85%稀土市場。

美國智庫新中心的策略分析師Zane Heflin在報告中直言，中國為了獲取非洲寶貴原物料，正在提供各種基礎建設、貸款等方式，於非洲建立採礦據點，並逐一擴大地緣政治影響力。

近年來中國大有斬獲，已經擁有鋰離子電池製造關鍵原料的全球最大產能，美國智庫CSIS的數據顯示，中國已經佔全球電池製造能力的80％。

數據指出，目前為止中國提供了全球85%的稀土，並且佔全球稀有金屬、銻和重晶石等礦物供應量的三分之二。

中國「一帶一路」上為阿富汗帶來建設

阿富汗位於中國「「一帶一路」」（Belt and Road Initiative，BRI）沿線，又同新疆接壤，局勢和中國息息相關。

美國在今（2021）年4月宣佈撤軍阿富汗，中國將利用其「一帶一路」倡議，企圖以獨佔的姿態，進駐阿富汗。中國外交部發言人趙立堅在上（7）月證實，中國的確正與包括阿富汗在內的國家，討論擴大中巴經濟走廊。

雖然中國當局，尚未正式承認塔利班（Taliban）是阿富汗的新政府，但中國在上週發表聲明說，它尊重阿富汗人民的意願和選擇，並將同阿富汗發展睦鄰友好合作關係。

在美國深陷阿富汗事務，付出代價高昂的同時，中國正悄悄的對阿富汗伸出援手，《紐約時報》報導指出，中國向阿富汗提供了數百萬美元的醫療援助，援建醫院、太陽能發電站等。同時，中國還加強了雙方的貿易關係，最終成為阿富汗最大的貿易夥伴之一。

針對中國動作頻頻，清華大學戰略與安全研究中心高級研究員周波強調，隨著塔利班政權上台，北京能為該政權帶來新的投資機會，也能藉由「一帶一路」計畫，為當地打造基礎、工業設施。

他指出中國是世界上工業金屬和稀有礦產的主要買家，它為阿富汗提供基礎建設時，也能夠參與礦產開採，中國一方面出口國內工業技術，同時也能進一步掌握電池原物料的開採權。

周波說明，中國已經將「一帶一路」從巴基斯坦延伸到阿富汗，打造更完善的路網，如修建一條從白沙瓦到喀布爾的高速公路，這也將開闢一條能夠更有效率進入中東市場的陸路。

阿富汗長期以來一直被外界認為是征服者的墳場，從亞歷山大大帝、大英帝國、蘇聯以及美國。他強調，如今中國進入阿富汗攜帶的不是炸彈，而是一張張的建築藍圖，顛覆過去「帝國墳場」的詛咒。

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核稿編輯：翁世航