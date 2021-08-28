【小說】蕭麗紅《千江有水千江月》選摘：連看書都不約而同了，她又如何將他作等閒看待？

文：蕭麗紅

貞觀這日下班回來，先看見弟弟在看信。

桌上丟著長信封，貞觀一見，驚心想道：

又是這樣的筆跡……原來，世上字體相像者，何其多也——

她想著問道：

「阿仲，是誰人寫的？」

「哦，阿姊，是大信哥哥——」

她弟弟說著，又從抽屜裡拿出一封：「這封是給妳的！」

原以為會是誰，原來還是那人！

「你幾時與他有聯絡？」

她弟弟笑道：

「大信哥哥是我的函授老師呢！都有一學期了，阿姊不知啊？」

「……」

「是升高三的暑假，四妗叫他給我寫信。有他這一指點，今年七月，我的物理、化學，若不拿個九十分，也就對不起三皇五帝，列祖列宗——」

貞觀心內一盤算，說道：

「咦，他不是大四了嗎？」

「是啊，預官考試，畢業考……一大堆要準備，不過沒關係，他實力強——」

他弟弟說到這裡，笑了起來；紅紅的臉，露出一排白牙齒。

「說是這樣說，你還是自己多用心！」

貞觀一邊說，一邊鉸開封緘來看；二年前，大信給過自己一封信，當時，她沒想著要回他，如今——

貞觀： 久無音訊，這些時才從阿仲那裡，知道妳一些近況。 我升初二那年，到妳們那裡做客，吃魚時哽著魚刺，也許妳已淡忘了，我可是記得很清楚：誰人拿來的麥芽糖 ！ 看妳的樣子是不欲人知，我也只好不說，然而這麼久，一直放在心上不是辦法，趕快趁早正式給妳道聲：多謝。 大信敬具

貞觀看過，將之收好，隔日亦即提筆作覆，言語客氣，主要的在謝謝他教導弟弟費心，沒過幾天，他的信卻又來了。

貞觀： 回家時，看到桌上躺著妳的信，嚇了一跳，（其實是吃了一驚 ！）然後就很高興了。（原先不能想像妳會回覆呢 ！） 稱我劉先生，未免太生分、客氣，還是叫名字好，妳說呢。 聽說妳喜歡鳳凰花，見了要下來走路，極恭敬的，如此心意，花若有知，該為妳四時常開不謝。 台南的特色如果說是鳳凰，台北的風格，就要算杜鵑了；但是妳知道嗎？鳳凰花在台南府，才是鳳凰花，杜鵑花也唯有栽在台北郡，才能叫做杜鵑花，若是彼此易位相移，則兩者都不開花了。（妳信不信？） 我實驗室窗外，正對著一大片花海，現時三月天，杜鵑開得正熱，粉、白、紅、紫，簡直要分它們不清。 寄上這一朵，是我才下樓摘的，也許妳收到時，它已經扁了 ！ 祝 愉快 ！ 大信 敬上

貞觀的雙手捧著花魂來看，那是朵半褐半紅的杜鵑，是真如大信說的，有些乾了。

這人也有趣，只是他的信不好回，因為連個適當些的稱呼也沒有。

到底應該如何叫呢？她是連銀城他們的名，都很少直接呼叫的。

想了三、五日，貞觀才寫了封短信：

兄弟： 祖父，高祖那一輩份的人，也難得人人讀書、認字；可是，自小即聽他們這樣吟唱： 五湖四海皆兄弟—— 想來，我們豈有不如他們高情的？ 花收到了 ！說起來也許你愛笑，長這麼大，這還是我第一次見識 ！ 真如你說的，台南沒有杜鵑，台北沒有鳳凰，或許每樣東西都有它一定的位置吧？！ 祝 好 貞觀 謹啟

信才寄出三天，他又來了一封；貞觀心裡想：

這人做什麼了？畢業考大概要考第一名了；都準備好了嗎？

貞觀： 想起個問題來，我竟不能想像妳現在如何模樣，九年前看到的阿貞觀，才小學畢業，十二、三歲的小女生 ！ 鳳凰花到底有多好呢？妳會那樣在心？能不能也寄給我們台北佬看看？ 就妳所知，我是老大，還是大家庭中，老大的老大，妳了解這類人的特性否？固執、敏感，雖千萬人而吾往矣——習慣於獨行夜路，無言獨上西樓，月如鈎，心如水，心如古井水，井的寧靜下，醞藏著無限的狂亂，無限的澎湃，卻又汲出信、望、愛無數。附上近照乙幀，幾年不見，還能相認否？ 大信 敬上

附的是一張學士照，貞觀不能想像，當年看《仇斷大別山》，燒破蚊帳的男生，如今是這樣的泱泱君子，堂堂相貌。

富貴在手足，聰明在耳目——大信的眼神特別清亮，內歛十足而不露，看了叫人要想起：「登科一雙眼，及第兩道眉」的話來。

最獨特的還是他的神采，堪若雜誌中所見，得諾貝爾獎的日本物理家——湯川秀樹。

然而這信卻給她冰了十來日。

這段期間，貞觀趕回故鄉，因為銀月即做新娘，必須給伊伴嫁。

姊妹們久久未見，一旦做堆，真是日連著夜，早連著晚不知要怎樣才能分開。

迎親前一晚，五人且關做一間，喳喳說了一夜的話；其實連銀杏一共是六人，差的是她年紀小，十四、五歲，才上初二，說的話她聽不熱，而且也插不上嘴，又知道人家拉她一起是為了湊雙數，因此進房沒多久，便蒙頭大睡。

新郎迎娶那日，貞觀眾人，送姊妹直送嫁到鹽水鎮；親家那邊，大開筵席，直鬧到下午三、四點，車都排好在門口等了，房內新娘還只是拉著她，放不開手。

貞觀見她低頭垂淚，心下也是酸酸的，只得一面給她補粉、拭淚，一面說：

「點啊點水缸，誰人愛哭打破缸——」

一句話，總算把銀月逗笑了。

回程眾多車隊，貞觀恰巧與她四妗同座；聽得她開口問道：

「大信有無與阿仲寫信？」

「有啊，都是他在教的！考上第一志願時，讓他好好答謝先生！」

「唉！」

她四妗卻嘆了一口氣：「其實這些時，他自己心情不好——」

貞觀聽出這話離奇，卻也不好問什麼。

她四妗道是：

「他班上有個女孩子，大一開始，與他好了這幾年，總是有感情的，如今說變就變，上學期，一句話沒講，嫁給他們什麼客座教授，一起去美國了——」

「——」

「其實這樣沒腸肚的人，早變早好，只是他這孩子死心眼，不知想通也未？」

「……」

貞觀悄靜聽著，一時是五種滋味齊傾倒；然而她明白，自己看重大信，並不是自男女情愛做起頭，她一直當他是同性情之人。

因而今日，她應該感覺，自己與他同此心，同此情：可憐了我受屈、被負的兄弟！

又過一日，銀月歸寧宴親，舉家忙亂直到日頭偏西，司機從門外幾次進來催人，新娘才離父別母，洒淚而去。

貞觀自己亦收好行裝，準備和大姨夫婦返台南；她一一辭過眾人，獨獨找不著銀蟾。

銀蟾原來在灶下，貞觀直尋到後邊廚房，才看到她正幫著大師傅一些人，在收筵後雜菜。

大宴之後的鮮湯、菜餚相混，統稱「菜尾」。「菜尾」是連才長牙齒，剛學吃飯的三歲孩童，都知道它好滋味；貞觀從前，每遇著家中嫁、娶大事，連日的「菜尾」吃不完，一日熱過一日，到五、六日過，眼看桶底將空，馬上心生奇想，希望家中再辦喜事，再娶妗、嫂；不只是「菜尾」的滋味，還為的不忍一下就跟那喜氣告別……

如今想起來，多麼可愛，好笑的心懷——

「阿銀蟾，我要走了！」

銀蟾回頭見是她，起手盛個大碗，端過五間房來，又拉了她道：

「來把這碗吃了再走！」

「阿彌陀佛！吃不下了！」

銀蟾不管，把湯匙塞給她道：

「車上就又餓了！妳一到台南，再想吃它也沒得吃呢！」

「可是——」

銀蟾看她那樣，倒是笑起來：

「可是什麼？連三歲小孩都知道它是好滋味。」

說了半天，最後是兩人合作，才把它吃完；貞觀不免笑銀蟾道：

「等妳嫁時，菜尾都不必分給四鄰了，七、八桶全留著新娘子自己吃！」

「是啊！吃它十天半個月！」

兩人哈哈笑過，銀蟾還給她提行李，直直送到車站才住。

回台南已是夜晚九點，她大姨坐車勞累，洗了身即去安歇。貞觀一上二樓，見她弟弟未睡，便將家中寄的人參給他，又說了母親交代的話；等回自己房來，扭開電燈，第一眼看見的，是桌上一只熟悉信封；弟弟不知何時幫她放的。

她坐定下來，其實並未真定，她感覺自己的心撲撲在跳。

臨時找不到剪刀，又不好大肆搜索，怕弄出聲響，只好用手撕。

撕也是撕不好，歪歪剌剌，她今晚這樣心神不寧，因為不知道大信要說什麼。

小呆一會，她終於將紙展開，就著燈火，一個字，一個字詳細讀來：

貞觀： 買了一本《李賀小傳》，頗好 ！ 前些天還看了唐人傳奇、明代小說，《牡丹亭》，《長生殿》等等。 讀一段散文，一篇小說，並不是輕而易舉的事，讀者被誘惑、被強迫，從現實、安定（麻木？）的心境中，投身入一種舊日情懷，一種憧憬，一種悲痛，無論如何，他陷入洶湧激流裡。閱讀之際，上面是現實的人生，下面是蝴蝶的夢境，浮沉其間，時而陷入激流之下，亢奮、忘我、昇華（註）、時而浮出塵世，還我持重、克制的人生…… 穿梭在這兩層之間，是一種拉扯，一種撕裂，但若能趨向和諧，倒也是很好的。 化學家註：昇華，Sublimation，化學名詞，指由固體直接變成氣體，（不經液態）是一個突然而令人讚嘆的過程，譬如說，將頑石般的心腸，化為一腔正氣。 祝 愉悅 大信

貞觀忽然掩信閉目起來，她為什麼要拆這樣一封信？她不應該看它的，大信所有給她的好感，是從這封信開始的！

——時而浮出塵世，還我持重、克制的人生——

怎樣有禮的人啊！

這般相近的心懷，相似的性情；他說的幾本書，她也正看著呢！連看書都不約而同了，她又如何將他作等閒看待？

書籍介紹

本文摘錄自《千江有水千江月（出版40周年紀念版，首度收入作者前言及後記）》，聯經出版

作者：蕭麗紅

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

亙古真純的戀愛，未及宣說的遺憾！

未經情劫前，她只是靈；

經歷這些，貞觀才變通透。

一封信牽起嘉義與台北的魚雁往返

一闋詞道盡了有情故鄉的萬水千江

小說家蕭麗紅經典代表作《千江有水千江月》

出版四十周年紀念新版

故事以布袋的蕭姓大家族為中心，敘述傳統大家庭的習俗和人情瑣碎，並探討生死、親情、愛情的衝突與矛盾。生於世代養殖漁業維生的大家庭，主角貞觀巧遇表哥大信，開始了一場若有似無的愛戀。這段戀情直到貞觀上台北工作，大信到金門當兵，兩人間的情愫也因誤解而產生令人唏噓的變化。在蕭麗紅的內容敘述中，充滿了台灣民俗的瑰麗與趣味，而貞觀與大信古典又含蓄的戀情，為台灣逐漸失去的純然戀歌，悠悠地低吟了一遍……

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬