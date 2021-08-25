就算你有「再生能源憑證」，策略錯誤可能還是買不到綠電

文：楊允仁（電機專業，畢業後即投身能源業，成為推動臺灣能源轉型的第一批先鋒者。有著好奇寶寶的個性，鑽研各式綠能法規、電力調度機制，探索新能源商業模式，專業領域包括綠電交易、再生能源、電能轉供、電業籌設，參與再生能源憑證及電能轉供之改善提案，現任富威電力技術課長及綠學院綠色帶路人）

你如果想要買綠電，上網搜尋相關資源，很容易找到四年前綠學院出的一系列再生能源憑證系列文章，這系列文章已經成為長青文，直到現在每天仍有很多人來訪。綠學院的觀點像未來人的預言一樣，四年之後還是這麼神？

《三分鐘帶你看懂再生能源憑證的市場交易困境》中提到，各個國家在能源轉型的過程中，都會先「餵食」綠能，確保再生能源順利長成壯漢，我國一開始用德國的嬰兒奶粉──綠電保價收購制度（Feed-in-Tariffs, FIT），接著餵食新配方奶粉──再生能源憑證，最近再加碼搭配電力交易平台。寶寶順利長成壯漢了嗎？

如果事情有這麼簡單就好了。

從實務經驗的角度，我認為造成綠電憑證市場交易困境的最大原因，是市場參與者試圖用舊思維處理或打發來自各方的要求，沒有意識到能源轉型就像轉大人，死守著寶寶的思維模型，即使外表長成壯漢，卻不過是個巨嬰。

要理解這個困境，我們先從理解圖一的再生能源電力及憑證市場架構開始。

資料來源：富威電力 再生能源電力及憑證市場運作方式

如果你是一個用電戶，想取得包含綠電加綠電憑證的同捆包，有四條路可以走：

自己去找再生能源發電業者，拉電線把綠電直供到你家，也就是圖一的途徑1 一樣去找再生能源發電業者，然後讓台電幫你轉供到你家，也就是圖一的途徑2 找再生能源售電業者幫你買，然後讓台電幫你轉供到你家，也就是圖一的途徑3 直接擁有再生能源發電設備，然後自產自銷，也就是圖一的途徑4A

看起來很簡單啊，我是用電大戶，我派出公司的採購、環安、廠務或是永續部門，像採購電子零組件一樣，看誰便宜買誰的綠電不就好了嗎。

用電大戶很想趕快結案，於是施展慣用的「壓榨供應商談判術」

不便宜就不買，買不到就怪政府。

綠電交易市場裡的買方是用電戶／用電大戶，陳總覺得像是被課了「用電大戶稅」，林總被品牌商刁難，王總被NGO關注，曾總想玩ESG概念股，吳總覺得壞事做多了總是要還的，楊總想蹭RE100的Hashtag，當然也有很多真心做環境永續的高大上，總之買綠電的原因比大學請假的理由還多元。

有些用電大戶並不理解買綠電像極了愛情，不是說你很愛人家，人家就會同樣愛你，現在綠電交易市場需求遠大於供給，再生能源發電業喝德國的嬰兒奶粉很起勁，沒人想要改新配方奶粉。

有些用電大戶還有另一種心態，以為買綠電像買自來水，水龍頭打開就有水，用多少我決定，還要乾淨、便宜、彈性，你想太多了！轉大人的過程是很辛苦的，除了鐵牛運功散一定要配溫開水，還有輸配電業的限制，需要你做出很多努力，也需要所有人齊心協力，只能說誠心建議用電大戶調整自己的期待，多參與市場而不要道聽塗說，找對人比找便宜更重要。

Photo Credit: 中央社

再生能源發電業喝德國的嬰兒奶粉很起勁，用電大戶：你想把我當供應商小弟？

別來沾邊，你就繼續等吧！

綠電交易市場裡的賣方是再生能源發電業，他們當然知道現在這股買綠電的需求，如果有案場一定趁機海撈，但臺灣地狹人稠加上多方勢力的「關照」，一個能取得電業執照的案場可謂是一將功成萬骨枯，故所追求的是穩定、長久且需求量大的買家，最理想就是利用綠電保價收購制度賣給台電這位優質備胎。

許多用電大戶開條件嚇死人，開價笑死人，實在看不上眼，你想把我當供應商小弟？別來沾邊，你就繼續等吧！

誠心建議再生能源發電業也要調整自己的期待，德國自己都不繼續生產這個配方奶粉了，你們想要喝多久？你也得仔細評估這個風險。

再生能源售電業被夾在這兩個大牌客戶之間，成了免費教育培訓機構及保險公司

再生能源售電業被夾在用電大戶與再生能源發電業兩個大牌客戶之間，其主要功能為理解整套再生能源的制度與限制，調整雙方的期待，滿足供需雙方需求。

但由於用電戶並不理解再生能源發電的間歇性、不易預測性，整天掛在嘴邊說「你能保證收/發多少再生能源度數，不然我要找你賠償」，供需雙方南遠北轍的期望，再生能源售電業於是成了市場教育培訓機構，奇怪了，這個工作不是應該是綠學院在做的嗎，卻變成了我免費在做？

售電業者發揮三寸不爛之舌找出一個相對較能讓買賣雙方接受的商業條件與綠電價格，但往往都是壓縮再生能源售電業自己的利潤或彈性，在懷疑人生之餘才能在夾縫中生存。

另外，因為電能轉直供制度的不靈活與再生能源的間歇性，以至於再生能源售電業多數時間都在處理文書以及五花八門的「保單」，我常自娛說我們真像保險公司。

Photo Credit: 中央社

要供電穩定與安全、調度規則彈性靈活、降低成本三者兼顧，這是在耍流氓

台電作為電網的調度者，國家賦予它提供電能轉直供服務的任務，並要求它讓綠電先行。但其實各種不同發電設備發出來的電，無論是灰電或綠電，上了輸配電系統之後全都混在一起，根本沒有差別，也分辨不出來，對台電來說，眼睜睜看著一個簡單的事情越搞越複雜覺得很無奈。

大部分電能轉供的實際成果就像疫苗一樣看得到打不到，其中「精髓」所在就是現行「電能轉供及併網型直供營運規章」中的5條公式，簡單來說就像是當你只能走高速公路回家，但這條路上高乘載、區間測速、道路縮減又遇到漢光演習，當你克服所有困難，還得確認你家附近要有交流道，所以必須有專業人員安排電能轉供的參數設定。

很多人就會說那台電要改調度規則啊，要適應環境變化。雖然制度確實有許多改進空間，但是你想要享受便宜綠電，卻不願意承擔責任，整天高談要供電穩定與安全、彈性靈活的調度規則、降低成本三者兼顧的空話，這是在耍流氓。

市場才剛萌芽，用電戶需要調整期待，再生能源發電業需要轉換心態，再生能源售電業需要耐心等待，輸配電業需要更新轉直供制度，多方切磋琢磨，才能讓市場機制更加完善。下一篇，我們來介紹如何用正確的策略買到綠電。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航